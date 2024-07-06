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https://sarabic.ae/20240706/إعلام-حزب-الله-رحب-بموافقة-حماس-على-مقترح-الصفقة-مع-إسرائيل-1090550777.html
إعلام: "حزب الله" رحب بموافقة حماس على مقترح الصفقة مع إسرائيل
إعلام: "حزب الله" رحب بموافقة حماس على مقترح الصفقة مع إسرائيل
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس الجمعة، بأن "حزب الله" اللبناني رحب بموافقة حركة حماس الفلسطينية على مقترح الصفقة مع إسرائيل. 06.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-06T17:41+0000
2024-07-06T17:41+0000
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وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، مساء أمس الجمعة، أن "حزب الله" اللبناني قد رحب بموافقة الحركة الفلسطينية على مقترح صفقة تبادل الأسرى والرهائن مع إسرائيل ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.وأوضحت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أن "حزب الله" أكد أنه "من الدقيقة الأولى لوقف إطلاق النار في غزة، سيكون هناك وقف إطلاق نار في لبنان".وأمس الجمعة، التقى الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، بوفد من حركة حماس الفلسطينية، برئاسة خليل الحية، لبحث الأوضاع في غزة، وآخر مستجدات مفاوضات وقف إطلاق النار في القطاع.وخلال اللقاء، جرى استعراض آخر التطورات الأمنية والسياسية في فلسطين عمومًا وغزة خصوصًا، ‏وأوضاع "جبهات الإسناد" في لبنان واليمن والعراق. كما أكد الطرفان على "مواصلة التنسيق الميداني والسياسي وعلى كل صعيد بما يحقق الأهداف ‏المشتركة".وبحسب قناة "الميادين"، جرى التباحث بشأن "آخر مستجدات المفاوضات القائمة ‏هذه الأيام وأجوائها والاقتراحات المطروحة للتوصل إلى وقف العدوان على الشعب الفلسطيني في قطاع ‏غزة".وأول أمس الخميس، أخبر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قيادة سلاح الجو التابع لبلاده، أن تل أبيب "أرست مبدأ" في حربها ضد "حزب الله" اللبناني، هو "من ألحق بنا الأذى فدمه مهدور".ويتبادل كل من إسرائيل و"حزب الله" القصف بشكل شبه يومي عبر الحدود الإسرائيلية اللبنانية، منذ بدء الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة في تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي، مما أدى إلى نزوح عشرات الآلاف من الأشخاص على الجانبين.إلا أن حدة التوترات تصاعدت في الآونة الأخيرة إلى حد كبير متزامنة مع تهديدات إسرائيلية من شن هجوم موسع على الجبهة الشمالية مع لبنان. وتزيد المخاوف عالميا من نشوب حرب بين إسرائيل و"حزب الله"، قد تتحول إلى صراع إقليمي أوسع يجر دولا أخرى في المنطقة.
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طوفان الأقصى, أخبار حزب الله, أخبار لبنان, لبنان, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, حركة حماس, العالم العربي, الأخبار, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل
طوفان الأقصى, أخبار حزب الله, أخبار لبنان, لبنان, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, حركة حماس, العالم العربي, الأخبار, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل

إعلام: "حزب الله" رحب بموافقة حماس على مقترح الصفقة مع إسرائيل

17:41 GMT 06.07.2024
© Sputnik . Abdul Kader Albayتدريبات عناصر "حزب الله" اللبناني، لبنان
تدريبات عناصر حزب الله اللبناني، لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2024
© Sputnik . Abdul Kader Albay
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس الجمعة، بأن "حزب الله" اللبناني رحب بموافقة حركة حماس الفلسطينية على مقترح الصفقة مع إسرائيل.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، مساء أمس الجمعة، أن "حزب الله" اللبناني قد رحب بموافقة الحركة الفلسطينية على مقترح صفقة تبادل الأسرى والرهائن مع إسرائيل ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وأوضحت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أن "حزب الله" أكد أنه "من الدقيقة الأولى لوقف إطلاق النار في غزة، سيكون هناك وقف إطلاق نار في لبنان".
تُظهر هذه الصورة التي التقطت في 6 أبريل 2023 ثقوبًا بسبب الشظايا في النوافذ الزجاجية المكسورة في أعقاب إطلاق صواريخ تم اعتراضها من لبنان واعترضتها إسرائيل في بلدة شلومي شمال البلاد. - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2024
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وأمس الجمعة، التقى الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، بوفد من حركة حماس الفلسطينية، برئاسة خليل الحية، لبحث الأوضاع في غزة، وآخر مستجدات مفاوضات وقف إطلاق النار في القطاع.
وخلال اللقاء، جرى استعراض آخر التطورات الأمنية والسياسية في فلسطين عمومًا وغزة خصوصًا، ‏وأوضاع "جبهات الإسناد" في لبنان واليمن والعراق. كما أكد الطرفان على "مواصلة التنسيق الميداني والسياسي وعلى كل صعيد بما يحقق الأهداف ‏المشتركة".
وبحسب قناة "الميادين"، جرى التباحث بشأن "آخر مستجدات المفاوضات القائمة ‏هذه الأيام وأجوائها والاقتراحات المطروحة للتوصل إلى وقف العدوان على الشعب الفلسطيني في قطاع ‏غزة".
وأول أمس الخميس، أخبر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قيادة سلاح الجو التابع لبلاده، أن تل أبيب "أرست مبدأ" في حربها ضد "حزب الله" اللبناني، هو "من ألحق بنا الأذى فدمه مهدور".
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ويتبادل كل من إسرائيل و"حزب الله" القصف بشكل شبه يومي عبر الحدود الإسرائيلية اللبنانية، منذ بدء الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة في تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي، مما أدى إلى نزوح عشرات الآلاف من الأشخاص على الجانبين.
إلا أن حدة التوترات تصاعدت في الآونة الأخيرة إلى حد كبير متزامنة مع تهديدات إسرائيلية من شن هجوم موسع على الجبهة الشمالية مع لبنان. وتزيد المخاوف عالميا من نشوب حرب بين إسرائيل و"حزب الله"، قد تتحول إلى صراع إقليمي أوسع يجر دولا أخرى في المنطقة.
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