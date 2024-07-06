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الجيش الإسرائيلي يعترض جسما مشبوها في السماء وسقوط شظاياه في مستوطنة شمالي البلاد
الجيش الإسرائيلي يعترض جسما مشبوها في السماء وسقوط شظاياه في مستوطنة شمالي البلاد
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، اعتراضه لجسم مشبوه في سماء البلاد وسقوط شظاياه في مستوطنة شمالي إسرائيل. 06.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-06T15:22+0000
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وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، أن الدفاعات الجوية الإسرائيلية أطلقت صاروخا لاعتراض جسم مشبوه في مدينة صفد بالجليل الأعلى جراء إنذار خاطئ.ولفتت القناة إلى أن شظايا الصاروخ الاعتراضي الإسرائيلية سقطت في بلدة حاتسور هغليليت الواقعة شمالي البلاد، دون وقوع إصابات أو أضرار.وفي السياق نفسه، صرح أمس الجمعة، وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، ناصر ياسين، بأن الجيش الإسرائيلي أحرق ما يزيد على 1250 هكتارا جنوبي لبنان، مشيرا إلى أن هذا الرقم أكبر بمرتين من كل المساحات التي احترقت خلال عامي 2022 و2023 معا.ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن ياسين تصريحات أدلى بها خلال تلبيته دعوة "الكتلة الوطنية" إلى حلقة حوارية ضمن سلسلة "جلسة مع الكتلة"، أوضح خلالها أن الجيش الإسرائيلي يمارس سياسة الأرض المحروقة ليكون له نوع من السيطرة النارية على المناطق الحدودية.وفي وقت سابق، أخبر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قيادة سلاح الجو التابع لبلاده، بأن تل أبيب "أرست مبدأ" في حربها ضد "حزب الله" اللبناني، هو "من ألحق بنا الأذى فدمه مهدور".وأكد نتنياهو خلال زيارته لمقر عمليات القوات الجوية، أنه "تم وضع ذلك المبدأ موضع التنفيذ"، كما أخبر قائد سلاح الجو الإسرائيلي، تومر بار، وكبار ضباط الخدمة خلال اجتماعه معهم: "نحن نعلم أن الطريق طويل، لكننا مصممون على استعادة الأمن في الشمال وإعادة السكان بأمان إلى منازلهم".وتتبادل إسرائيل و"حزب الله" القصف بشكل شبه يومي عبر الحدود الإسرائيلية اللبنانية، منذ بدء الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة في تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي، مما أدى إلى نزوح عشرات الآلاف من الأشخاص على الجانبين.
https://sarabic.ae/20240703/حزب-الله-إذا-شنت-إسرائيل-الحرب-على-لبنان-فلن-تتحكم-في-مداها-أو-من-سيدخل-فيها-1090405500.html
https://sarabic.ae/20240705/رئيس-مجلس-إقليمي-إسرائيلي-هناك-معادلة-يخلقها-حزب-الله-شمالي-البلاد-1090486090.html
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طوفان الأقصى, حركة حماس, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, أخبار حزب الله, أخبار لبنان, لبنان
طوفان الأقصى, حركة حماس, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, أخبار حزب الله, أخبار لبنان, لبنان

الجيش الإسرائيلي يعترض جسما مشبوها في السماء وسقوط شظاياه في مستوطنة شمالي البلاد

15:22 GMT 06.07.2024 (تم التحديث: 15:23 GMT 06.07.2024)
© AFP 2023 / Oren Zivتُظهر هذه الصورة التي التقطت في 6 أبريل 2023 ثقوبًا بسبب الشظايا في النوافذ الزجاجية المكسورة في أعقاب إطلاق صواريخ تم اعتراضها من لبنان واعترضتها إسرائيل في بلدة شلومي شمال البلاد.
تُظهر هذه الصورة التي التقطت في 6 أبريل 2023 ثقوبًا بسبب الشظايا في النوافذ الزجاجية المكسورة في أعقاب إطلاق صواريخ تم اعتراضها من لبنان واعترضتها إسرائيل في بلدة شلومي شمال البلاد. - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2024
© AFP 2023 / Oren Ziv
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، اعتراضه لجسم مشبوه في سماء البلاد وسقوط شظاياه في مستوطنة شمالي إسرائيل.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، أن الدفاعات الجوية الإسرائيلية أطلقت صاروخا لاعتراض جسم مشبوه في مدينة صفد بالجليل الأعلى جراء إنذار خاطئ.
ولفتت القناة إلى أن شظايا الصاروخ الاعتراضي الإسرائيلية سقطت في بلدة حاتسور هغليليت الواقعة شمالي البلاد، دون وقوع إصابات أو أضرار.
نعيم قاسم، نائب أمين عام حزب الله اللبناني - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2024
"حزب الله": إذا شنت إسرائيل الحرب على لبنان فلن تتحكم في مداها أو من سيدخل فيها
3 يوليو, 05:20 GMT
وفي السياق نفسه، صرح أمس الجمعة، وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، ناصر ياسين، بأن الجيش الإسرائيلي أحرق ما يزيد على 1250 هكتارا جنوبي لبنان، مشيرا إلى أن هذا الرقم أكبر بمرتين من كل المساحات التي احترقت خلال عامي 2022 و2023 معا.
ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن ياسين تصريحات أدلى بها خلال تلبيته دعوة "الكتلة الوطنية" إلى حلقة حوارية ضمن سلسلة "جلسة مع الكتلة"، أوضح خلالها أن الجيش الإسرائيلي يمارس سياسة الأرض المحروقة ليكون له نوع من السيطرة النارية على المناطق الحدودية.
وفي وقت سابق، أخبر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قيادة سلاح الجو التابع لبلاده، بأن تل أبيب "أرست مبدأ" في حربها ضد "حزب الله" اللبناني، هو "من ألحق بنا الأذى فدمه مهدور".
مشاهد نشرها حزب الله اللبناني لقيام مسيراته برصد مقرات وقواعد عسكرية إسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2024
رئيس "مجلس إقليمي" إسرائيلي: هناك معادلة يخلقها "حزب الله" شمالي البلاد
أمس, 07:06 GMT
وأكد نتنياهو خلال زيارته لمقر عمليات القوات الجوية، أنه "تم وضع ذلك المبدأ موضع التنفيذ"، كما أخبر قائد سلاح الجو الإسرائيلي، تومر بار، وكبار ضباط الخدمة خلال اجتماعه معهم: "نحن نعلم أن الطريق طويل، لكننا مصممون على استعادة الأمن في الشمال وإعادة السكان بأمان إلى منازلهم".
وتتبادل إسرائيل و"حزب الله" القصف بشكل شبه يومي عبر الحدود الإسرائيلية اللبنانية، منذ بدء الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة في تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي، مما أدى إلى نزوح عشرات الآلاف من الأشخاص على الجانبين.
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