https://sarabic.ae/20240706/الجيش-الإسرائيلي-يعترض-جسما-مشبوها-في-السماء-وسقوط-شظاياه-في-مستوطنة-شمالي-البلاد-1090548144.html

الجيش الإسرائيلي يعترض جسما مشبوها في السماء وسقوط شظاياه في مستوطنة شمالي البلاد

الجيش الإسرائيلي يعترض جسما مشبوها في السماء وسقوط شظاياه في مستوطنة شمالي البلاد

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، اعتراضه لجسم مشبوه في سماء البلاد وسقوط شظاياه في مستوطنة شمالي إسرائيل. 06.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-06T15:22+0000

2024-07-06T15:22+0000

2024-07-06T15:23+0000

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وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، أن الدفاعات الجوية الإسرائيلية أطلقت صاروخا لاعتراض جسم مشبوه في مدينة صفد بالجليل الأعلى جراء إنذار خاطئ.ولفتت القناة إلى أن شظايا الصاروخ الاعتراضي الإسرائيلية سقطت في بلدة حاتسور هغليليت الواقعة شمالي البلاد، دون وقوع إصابات أو أضرار.وفي السياق نفسه، صرح أمس الجمعة، وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، ناصر ياسين، بأن الجيش الإسرائيلي أحرق ما يزيد على 1250 هكتارا جنوبي لبنان، مشيرا إلى أن هذا الرقم أكبر بمرتين من كل المساحات التي احترقت خلال عامي 2022 و2023 معا.ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن ياسين تصريحات أدلى بها خلال تلبيته دعوة "الكتلة الوطنية" إلى حلقة حوارية ضمن سلسلة "جلسة مع الكتلة"، أوضح خلالها أن الجيش الإسرائيلي يمارس سياسة الأرض المحروقة ليكون له نوع من السيطرة النارية على المناطق الحدودية.وفي وقت سابق، أخبر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قيادة سلاح الجو التابع لبلاده، بأن تل أبيب "أرست مبدأ" في حربها ضد "حزب الله" اللبناني، هو "من ألحق بنا الأذى فدمه مهدور".وأكد نتنياهو خلال زيارته لمقر عمليات القوات الجوية، أنه "تم وضع ذلك المبدأ موضع التنفيذ"، كما أخبر قائد سلاح الجو الإسرائيلي، تومر بار، وكبار ضباط الخدمة خلال اجتماعه معهم: "نحن نعلم أن الطريق طويل، لكننا مصممون على استعادة الأمن في الشمال وإعادة السكان بأمان إلى منازلهم".وتتبادل إسرائيل و"حزب الله" القصف بشكل شبه يومي عبر الحدود الإسرائيلية اللبنانية، منذ بدء الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة في تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي، مما أدى إلى نزوح عشرات الآلاف من الأشخاص على الجانبين.

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