https://sarabic.ae/20240706/لا-يمثل-الفرنسيين-الفقراء-لوبان-تهاجم-مبابي-بعد-دعوته-لمعجبيه-بعدم-التصويت-لحزبها-1090542227.html

"لا يمثل الفرنسيين الفقراء"... لوبان تهاجم مبابي بعد دعوته لمعجبيه بعدم التصويت لحزبها

"لا يمثل الفرنسيين الفقراء"... لوبان تهاجم مبابي بعد دعوته لمعجبيه بعدم التصويت لحزبها

سبوتنيك عربي

وجّهت مارين لوبان، زعيمة حزب التجمع الوطني اليميني المتشدد في فرنسا، انتقادات لاذعة لقائد المنتخب الفرنسي لكرة القدم كيليان مبابي، بسبب دعوته لمعجبيه بعدم... 06.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-06T12:02+0000

2024-07-06T12:02+0000

2024-07-06T12:02+0000

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وقالت لوبان، في مقابلة حصرية مع شبكة "سي إن إن"، أمس الجمعة، إن "الفرنسيين سئموا من أن يُلَقنوا المحاضرات والنصائح حول كيفية التصويت".وأضافت: "مبابي لا يمثل الفرنسيين من أصول مهاجرة لأن هناك الكثير منهم يعيشون على الحد الأدنى للأجور، ولا يستطيعون تحمل تكاليف السكن والتدفئة، مقارنة بأشخاص مثله".وأكدت أن "هؤلاء الأشخاص محظوظون للعيش بشكل مريح، محميين من عدم الأمان والفقر والبطالة وكل ما يعاني منه مواطنونا".واختتمت لوبان، بقولها: "هذه الانتخابات هي انتخابات تحرير، تُعتبر وسيلة للشعب الفرنسي لاستعادة السيطرة على مصيرهم والتصويت كما يرونه مناسبا".وكان مبابي قد صرح في مؤتمر صحفي عشية مباراة فرنسا والبرتغال، بأن هناك ضرورة ملحة للتصويت، يوم الأحد المقبل، بعد "النتائج الكارثية" للدورة الأولى من الانتخابات التشريعية، التي شهدت حصول حزب التجمع الوطني على المركز الأول.وأضاف: "لا يمكننا أن نضع البلاد في أيدي هؤلاء الأشخاص، فالأمر ملح حقا"، دون أن يذكر حزب التجمع الوطني بالاسم.يذكر أن حزب التجمع الوطني قدم أداء قويا، بفوزه بنحو 33% من الأصوات على مستوى البلاد، في الجولة الأولى من سباق الانتخابات المبكرة.وستعقد الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية، غدا الأحد، بينما يقترب حزب التجمع الوطني وزعيمته مارين لوبان، من السلطة.

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