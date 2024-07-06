https://sarabic.ae/20240706/لا-يمثل-الفرنسيين-الفقراء-لوبان-تهاجم-مبابي-بعد-دعوته-لمعجبيه-بعدم-التصويت-لحزبها-1090542227.html
"لا يمثل الفرنسيين الفقراء"... لوبان تهاجم مبابي بعد دعوته لمعجبيه بعدم التصويت لحزبها
"لا يمثل الفرنسيين الفقراء"... لوبان تهاجم مبابي بعد دعوته لمعجبيه بعدم التصويت لحزبها
سبوتنيك عربي
وجّهت مارين لوبان، زعيمة حزب التجمع الوطني اليميني المتشدد في فرنسا، انتقادات لاذعة لقائد المنتخب الفرنسي لكرة القدم كيليان مبابي، بسبب دعوته لمعجبيه بعدم... 06.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-06T12:02+0000
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وقالت لوبان، في مقابلة حصرية مع شبكة "سي إن إن"، أمس الجمعة، إن "الفرنسيين سئموا من أن يُلَقنوا المحاضرات والنصائح حول كيفية التصويت".وأضافت: "مبابي لا يمثل الفرنسيين من أصول مهاجرة لأن هناك الكثير منهم يعيشون على الحد الأدنى للأجور، ولا يستطيعون تحمل تكاليف السكن والتدفئة، مقارنة بأشخاص مثله".وأكدت أن "هؤلاء الأشخاص محظوظون للعيش بشكل مريح، محميين من عدم الأمان والفقر والبطالة وكل ما يعاني منه مواطنونا".واختتمت لوبان، بقولها: "هذه الانتخابات هي انتخابات تحرير، تُعتبر وسيلة للشعب الفرنسي لاستعادة السيطرة على مصيرهم والتصويت كما يرونه مناسبا".وكان مبابي قد صرح في مؤتمر صحفي عشية مباراة فرنسا والبرتغال، بأن هناك ضرورة ملحة للتصويت، يوم الأحد المقبل، بعد "النتائج الكارثية" للدورة الأولى من الانتخابات التشريعية، التي شهدت حصول حزب التجمع الوطني على المركز الأول.وأضاف: "لا يمكننا أن نضع البلاد في أيدي هؤلاء الأشخاص، فالأمر ملح حقا"، دون أن يذكر حزب التجمع الوطني بالاسم.يذكر أن حزب التجمع الوطني قدم أداء قويا، بفوزه بنحو 33% من الأصوات على مستوى البلاد، في الجولة الأولى من سباق الانتخابات المبكرة.وستعقد الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية، غدا الأحد، بينما يقترب حزب التجمع الوطني وزعيمته مارين لوبان، من السلطة.
https://sarabic.ae/20240610/لوبان-بعد-حل-ماكرون-للبرلمان-مستعدون-لتولي-السلطة--1089689764.html
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أخبار فرنسا , كيليان مبابي, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار فرنسا , كيليان مبابي, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
"لا يمثل الفرنسيين الفقراء"... لوبان تهاجم مبابي بعد دعوته لمعجبيه بعدم التصويت لحزبها
وجّهت مارين لوبان، زعيمة حزب التجمع الوطني اليميني المتشدد في فرنسا، انتقادات لاذعة لقائد المنتخب الفرنسي لكرة القدم كيليان مبابي، بسبب دعوته لمعجبيه بعدم التصويت لحزبها، ما أثار غضبها وأعضاء الحزب.
وقالت
لوبان، في مقابلة حصرية مع شبكة "سي إن إن"، أمس الجمعة، إن "الفرنسيين سئموا من أن يُلَقنوا المحاضرات والنصائح حول كيفية التصويت".
وأضافت: "مبابي لا يمثل الفرنسيين من أصول مهاجرة لأن هناك الكثير منهم يعيشون على الحد الأدنى للأجور، ولا يستطيعون تحمل تكاليف السكن والتدفئة، مقارنة بأشخاص مثله".
وتابعت لوبان: "هذه التوجهات لدى الممثلين ولاعبي كرة القدم والمغنين للظهور وإخبار الشعب الفرنسي بكيفية التصويت، وخاصة الأشخاص الذين يكسبون 1300- 1400 يورو شهريا، بينما هم مليونيرات، بل حتى مليارديرات يعيشون في الخارج، بدأ يتلقى استقبالا سيئا في بلدنا".
وأكدت أن "هؤلاء الأشخاص محظوظون للعيش بشكل مريح، محميين من عدم الأمان والفقر والبطالة وكل ما يعاني منه مواطنونا".
واختتمت لوبان
، بقولها: "هذه الانتخابات هي انتخابات تحرير، تُعتبر وسيلة للشعب الفرنسي لاستعادة السيطرة على مصيرهم والتصويت كما يرونه مناسبا".
وكان مبابي قد صرح في مؤتمر صحفي عشية مباراة فرنسا والبرتغال، بأن هناك ضرورة ملحة للتصويت، يوم الأحد المقبل، بعد "النتائج الكارثية" للدورة الأولى من الانتخابات التشريعية، التي شهدت حصول حزب التجمع الوطني على المركز الأول.
وأضاف: "لا يمكننا أن نضع البلاد في أيدي هؤلاء الأشخاص، فالأمر ملح حقا"، دون أن يذكر حزب التجمع الوطني بالاسم.
يذكر أن حزب التجمع الوطني
قدم أداء قويا، بفوزه بنحو 33% من الأصوات على مستوى البلاد، في الجولة الأولى من سباق الانتخابات المبكرة.
وستعقد الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية، غدا الأحد، بينما يقترب حزب التجمع الوطني وزعيمته مارين لوبان، من السلطة.