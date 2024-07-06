وزير خارجية بيلاروسيا يزور بكين للقاء نظيره الصيني

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الإنسان والثقافة
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فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
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عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
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مطلقة وصمة عار أو حق عندما تصبح الحياة لا تطاق
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الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
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مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
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وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
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عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
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مساحة حرة
آلية عمل في "بريكس" لمكافحة غسل الأموال
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قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
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الإنسان والثقافة
بولغاكوف ورواية "المعلم ومارغاريتا" التي طبعت بعد وفاته ب26 سنة
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هجرة العقول والأدمغة من البلدان العربية... إهمال رسمي أم سياسة متعمدة؟
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مرايا العلوم
هل يحتوي غلافنا الجوي العُلوي قطعة مفقودة من الكون
12:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
12:33 GMT
13 د
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نهب أمريكي لموارد سوريا ومطالبات بدفع تعويضات لدمشق
16:03 GMT
29 د
صدى الحياة
ناشط فلسطيني: لولا الغطاء الأمريكي لما تجرأت حكومة نتانياهو ارتكاب جرائم بحق الفلسطينيين
16:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
وفد إسرائيلي للتفاوض مع حماس ونتنياهو ييبحث صفقة حماس ، روسيا تؤكد ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في السودان
17:03 GMT
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وزير خارجية بيلاروسيا يزور بكين للقاء نظيره الصيني
وزير خارجية بيلاروسيا يزور بكين للقاء نظيره الصيني
سبوتنيك عربي
يصل وزير الخارجية البيلاروسي، مكسيم ريجينكوف، إلى بكين في زيارة رسمية، اليوم السبت، حيث سيلتقي بوزير الخارجية الصيني وانغ يي ويشارك في فعاليات بروتوكولية كبرى. 06.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-06T02:00+0000
2024-07-06T02:28+0000
الصين
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وسيجتمع ريجينكوف أيضًا مع كبار المسؤولين في وكالة التنمية المسؤولة عن تنفيذ المشاريع الخارجية ومسؤولين من الإدارة الدولية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني. كما سيزور عددا من الشركات والمنظمات.ومن المتوقع أن يناقش وزير الخارجية البيلاروسي مشاريع، بما في ذلك مجمع غريت ستون الصناعي بين الصين وبيلاروسيا وتطوير الشركة الوطنية البيلاروسية للتكنولوجيا الحيوية، من بين أمور أخرى.وسيقوم كبير الدبلوماسيين أيضًا بتوقيع الاتفاقيات الأخيرة التي توصلت إليها قيادات الدولتين بشأن تخصيص الصين حوالي 100 مليون يوان (13.76 مليون دولار أمريكي) في شكل منح لتنفيذ المشاريع الاجتماعية في بيلاروسيا.
https://sarabic.ae/20240704/شي-جين-بينغ-يدعو-دول-منظمة-شنغهاي-للعمل-لبناء-عالم-متعدد-الأقطاب-1090449268.html
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الصين, أخبار بيلاروسيا اليوم, بيلاروس
الصين, أخبار بيلاروسيا اليوم, بيلاروس

وزير خارجية بيلاروسيا يزور بكين للقاء نظيره الصيني

02:00 GMT 06.07.2024 (تم التحديث: 02:28 GMT 06.07.2024)
© flickr.com / Zwedgaعلم بيلاروسيا
علم بيلاروسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2024
© flickr.com / Zwedga
تابعنا عبر
يصل وزير الخارجية البيلاروسي، مكسيم ريجينكوف، إلى بكين في زيارة رسمية، اليوم السبت، حيث سيلتقي بوزير الخارجية الصيني وانغ يي ويشارك في فعاليات بروتوكولية كبرى.
وسيجتمع ريجينكوف أيضًا مع كبار المسؤولين في وكالة التنمية المسؤولة عن تنفيذ المشاريع الخارجية ومسؤولين من الإدارة الدولية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني. كما سيزور عددا من الشركات والمنظمات.
ومن المتوقع أن يناقش وزير الخارجية البيلاروسي مشاريع، بما في ذلك مجمع غريت ستون الصناعي بين الصين وبيلاروسيا وتطوير الشركة الوطنية البيلاروسية للتكنولوجيا الحيوية، من بين أمور أخرى.
شي جين بينغ - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2024
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وسيقوم كبير الدبلوماسيين أيضًا بتوقيع الاتفاقيات الأخيرة التي توصلت إليها قيادات الدولتين بشأن تخصيص الصين حوالي 100 مليون يوان (13.76 مليون دولار أمريكي) في شكل منح لتنفيذ المشاريع الاجتماعية في بيلاروسيا.
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