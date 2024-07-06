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وزير خارجية بيلاروسيا يزور بكين للقاء نظيره الصيني
وزير خارجية بيلاروسيا يزور بكين للقاء نظيره الصيني
سبوتنيك عربي
يصل وزير الخارجية البيلاروسي، مكسيم ريجينكوف، إلى بكين في زيارة رسمية، اليوم السبت، حيث سيلتقي بوزير الخارجية الصيني وانغ يي ويشارك في فعاليات بروتوكولية كبرى. 06.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-06T02:00+0000
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وسيجتمع ريجينكوف أيضًا مع كبار المسؤولين في وكالة التنمية المسؤولة عن تنفيذ المشاريع الخارجية ومسؤولين من الإدارة الدولية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني. كما سيزور عددا من الشركات والمنظمات.ومن المتوقع أن يناقش وزير الخارجية البيلاروسي مشاريع، بما في ذلك مجمع غريت ستون الصناعي بين الصين وبيلاروسيا وتطوير الشركة الوطنية البيلاروسية للتكنولوجيا الحيوية، من بين أمور أخرى.وسيقوم كبير الدبلوماسيين أيضًا بتوقيع الاتفاقيات الأخيرة التي توصلت إليها قيادات الدولتين بشأن تخصيص الصين حوالي 100 مليون يوان (13.76 مليون دولار أمريكي) في شكل منح لتنفيذ المشاريع الاجتماعية في بيلاروسيا.
https://sarabic.ae/20240704/شي-جين-بينغ-يدعو-دول-منظمة-شنغهاي-للعمل-لبناء-عالم-متعدد-الأقطاب-1090449268.html
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الصين, أخبار بيلاروسيا اليوم, بيلاروس
الصين, أخبار بيلاروسيا اليوم, بيلاروس
وزير خارجية بيلاروسيا يزور بكين للقاء نظيره الصيني
02:00 GMT 06.07.2024 (تم التحديث: 02:28 GMT 06.07.2024)
يصل وزير الخارجية البيلاروسي، مكسيم ريجينكوف، إلى بكين في زيارة رسمية، اليوم السبت، حيث سيلتقي بوزير الخارجية الصيني وانغ يي ويشارك في فعاليات بروتوكولية كبرى.
وسيجتمع ريجينكوف أيضًا مع كبار المسؤولين في وكالة التنمية المسؤولة عن تنفيذ المشاريع الخارجية ومسؤولين من الإدارة الدولية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني. كما سيزور عددا من الشركات والمنظمات
.
ومن المتوقع أن يناقش وزير الخارجية البيلاروسي مشاريع، بما في ذلك مجمع غريت ستون الصناعي بين الصين وبيلاروسيا وتطوير الشركة الوطنية البيلاروسية للتكنولوجيا الحيوية، من بين أمور أخرى.
وسيقوم كبير الدبلوماسيين أيضًا بتوقيع الاتفاقيات الأخيرة التي توصلت إليها قيادات الدولتين بشأن تخصيص الصين حوالي 100 مليون يوان (13.76 مليون دولار أمريكي) في شكل منح لتنفيذ المشاريع الاجتماعية في بيلاروسيا.