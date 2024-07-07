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https://sarabic.ae/20240707/إذاعة-الجيش-الإسرائيلي-عشرات-الصواريخ-من-لبنان-تضرب-إسرائيل-فيديو-1090560673.html
إذاعة الجيش الإسرائيلي: عشرات الصواريخ من لبنان تضرب إسرائيل... فيديو
إذاعة الجيش الإسرائيلي: عشرات الصواريخ من لبنان تضرب إسرائيل... فيديو
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن دوي صافرات الإنذار التحذيرية من الصواريخ في عدد من المستوطنات الإسرائيلية المحاذية للبنان. 07.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-07T08:16+0000
2024-07-07T08:31+0000
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وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أنه تم تفعيل التحذيرات من إطلاق الصواريخ في الجليل الأسفل، متحدثةً عن انفجار قذائف مصدرها لبنان في مناطق مفتوحة، ما تسبب باندلاع حرائق.أضافت الإذاعة أنه تم رصد تقريبا ما بين 20 إلى 30 عملية إطلاق من لبنان على منطقة الجليل الأسفل، لافتةً إلى أنه تم اعتراض بعضها بنجاح.وفي السياق، أعلن الإسعاف الإسرائيلي إصابة إسرائيلي بجروح خطيرة في بلدة كفار زيتيم واشتعال حرائق عدة في محيط طبريا شمالي إسرائيل.في المقابل، أصدر "حزب الله" اللبناني بيانا، قال فيه إنه قصف قاعدة نيمرا غرب طبريا بعشرات صواريخ الكاتيوشا ردا على الاغتيال الذي نفذه الجيش الإسرائيلي في البقاع.يُذكر أنه في الأيام الأخيرة، صرح مسؤولون إسرائيليون بشكل متزايد بأن "إسرائيل تقترب من اتخاذ قرار بشأن المزيد من الإجراءات على الجبهة اللبنانية"، على خلفية القصف المستمر من قبل "حزب الله" اللبناني.وصرح الجيش الإسرائيلي، في يونيو/ حزيران الماضي، بأنه اعتمد خططًا قتالية لشن هجوم على لبنان.كما توقع تقرير نشرته مجلة "بيلد" الألمانية، أن يشهد الأسبوع الثالث أو الرابع من شهر يوليو/ تموز الجاري، هجوما إسرائيليا على جنوب لبنان.يأتي ذلك فيما يتواصل الاستهداف المتبادل جنوبي لبنان، بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يتبادل الجانبان القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.وتمثل الأعمال القتالية أسوأ صراع بين الجانبين، منذ حرب 2006، ما يؤجج المخاوف من خوض مواجهة أكبر.
https://sarabic.ae/20240705/تقرير-رفض-حزب-الله-المقترح-الأمريكي-يمنح-إسرائيل-شرعية-شن-حرب-على-لبنان-1090507079.html
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طوفان الأقصى, إسرائيل, لبنان, العالم, العالم العربي, الأخبار
طوفان الأقصى, إسرائيل, لبنان, العالم, العالم العربي, الأخبار

إذاعة الجيش الإسرائيلي: عشرات الصواريخ من لبنان تضرب إسرائيل... فيديو

08:16 GMT 07.07.2024 (تم التحديث: 08:31 GMT 07.07.2024)
© AP Photo / Fadi Amunدخان يتصاعد من حريق بعد أن أصابت صواريخ من لبنان مدينة بيتزيت شمال إسرائيل ، الخميس ، 6 أبريل ، 2023.
دخان يتصاعد من حريق بعد أن أصابت صواريخ من لبنان مدينة بيتزيت شمال إسرائيل ، الخميس ، 6 أبريل ، 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2024
© AP Photo / Fadi Amun
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن دوي صافرات الإنذار التحذيرية من الصواريخ في عدد من المستوطنات الإسرائيلية المحاذية للبنان.
وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أنه تم تفعيل التحذيرات من إطلاق الصواريخ في الجليل الأسفل، متحدثةً عن انفجار قذائف مصدرها لبنان في مناطق مفتوحة، ما تسبب باندلاع حرائق.
أضافت الإذاعة أنه تم رصد تقريبا ما بين 20 إلى 30 عملية إطلاق من لبنان على منطقة الجليل الأسفل، لافتةً إلى أنه تم اعتراض بعضها بنجاح.
وفي السياق، أعلن الإسعاف الإسرائيلي إصابة إسرائيلي بجروح خطيرة في بلدة كفار زيتيم واشتعال حرائق عدة في محيط طبريا شمالي إسرائيل.
في المقابل، أصدر "حزب الله" اللبناني بيانا، قال فيه إنه قصف قاعدة نيمرا غرب طبريا بعشرات صواريخ الكاتيوشا ردا على الاغتيال الذي نفذه الجيش الإسرائيلي في البقاع.
يُذكر أنه في الأيام الأخيرة، صرح مسؤولون إسرائيليون بشكل متزايد بأن "إسرائيل تقترب من اتخاذ قرار بشأن المزيد من الإجراءات على الجبهة اللبنانية"، على خلفية القصف المستمر من قبل "حزب الله" اللبناني.
وصرح الجيش الإسرائيلي، في يونيو/ حزيران الماضي، بأنه اعتمد خططًا قتالية لشن هجوم على لبنان.
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كما توقع تقرير نشرته مجلة "بيلد" الألمانية، أن يشهد الأسبوع الثالث أو الرابع من شهر يوليو/ تموز الجاري، هجوما إسرائيليا على جنوب لبنان.
يأتي ذلك فيما يتواصل الاستهداف المتبادل جنوبي لبنان، بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يتبادل الجانبان القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.
وتمثل الأعمال القتالية أسوأ صراع بين الجانبين، منذ حرب 2006، ما يؤجج المخاوف من خوض مواجهة أكبر.
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