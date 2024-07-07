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إعلام فرنسي وفقا للنتائج الأولية: تحالف ماكرون يحتل المركز الثاني في انتخابات البرلمان الفرنسي
إعلام فرنسي وفقا للنتائج الأولية: تحالف ماكرون يحتل المركز الثاني في انتخابات البرلمان الفرنسي
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام فرنسية، اليوم الأحد، بتصدر ائتلاف أحزاب اليسار "الجبهة الشعبية الجديدة" الانتخابات في فرنسا، فيما احتل الائتلاف الرئاسي بقيادة الرئيس... 07.07.2024, سبوتنيك عربي
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ونشرت قناة "بي إف إم" الفرنسية، نقلًا عن بيانات من مراكز الاقتراع، نتائج التصويت الأولية، التي تفيد بأن ائتلاف الأحزاب اليسارية، الجبهة الشعبية الجديدة، يتصدر الانتخابات في فرنسا، حيث حصل على ما بين 175 إلى 205 مقاعد في البرلمان، ويحتل ائتلاف "معا" بزعامة إيمانويل ماكرون المركز الثاني مؤقتا، حيث حصل على ما بين 150 و175 مقعدا في البرلمان.وأوضح تلفزيون "بي إف إم" أنه "لم تتمكن الجبهة الشعبية الجديدة ولا حركة معا ولا التجمع الوطني من الحصول على الأغلبية المطلقة في الجمعية الوطنية الفرنسية".وتابع فيرزيني، في تصريح لـ"سبوتنيك" اليوم الأحد: "التحالف الذي عقده ماكرون مع أحزاب اليسار قبل الانتخابات مناهض للديمقراطية، فهم لا يتشاركون وجهات النظر بشأن أي قضية ولديهم مواقف متعارضة"وتابع فيرزيني، في تصريح لـ"سبوتنيك" اليوم الأحد: "التحالف الذي عقده ماكرون مع أحزاب اليسار قبل الانتخابات مناهض للديمقراطية، فهم لا يتشاركون وجهات النظر بشأن أي قضية ولديهم مواقف متعارضة".
https://sarabic.ae/20240707/مرشح-حزب-التجمع-الوطني-الفرنسي-موقف-ماكرون-من-أوكرانيا-قد-تكون-له-عواقب-مأساوية-1090578604.html
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العالم, أخبار فرنسا
إعلام فرنسي وفقا للنتائج الأولية: تحالف ماكرون يحتل المركز الثاني في انتخابات البرلمان الفرنسي
18:49 GMT 07.07.2024 (تم التحديث: 18:50 GMT 07.07.2024)
أفادت وسائل إعلام فرنسية، اليوم الأحد، بتصدر ائتلاف أحزاب اليسار "الجبهة الشعبية الجديدة" الانتخابات في فرنسا، فيما احتل الائتلاف الرئاسي بقيادة الرئيس إيمانويل ماكرون، المسمى "معا"، المركز الثاني، واحتل "التجمع الوطني" اليميني المركز الثالث، وفقًا لنتائج مبدئية من مكاتب الاقتراع، فيما لم يحصل أي ائتلاف على الأغلبية المطلقة في الانتخابات.
ونشرت قناة "بي إف إم" الفرنسية، نقلًا عن بيانات من مراكز الاقتراع، نتائج التصويت الأولية، التي تفيد بأن ائتلاف الأحزاب اليسارية، الجبهة الشعبية الجديدة، يتصدر الانتخابات في فرنسا، حيث حصل على ما بين 175 إلى 205 مقاعد في البرلمان، ويحتل ائتلاف "معا" بزعامة إيمانويل ماكرون المركز الثاني مؤقتا، حيث حصل على ما بين 150 و175 مقعدا في البرلمان.
وفي المركز الثالث، وفقًا لما نشرته القناة، جاء حزب التجمع الوطني اليميني الذي تتزعمه لوبان، حيث حصل على ما بين 115 و150 مقعدا في البرلمان.
وأوضح تلفزيون "بي إف إم" أنه "لم تتمكن الجبهة الشعبية الجديدة ولا حركة معا ولا التجمع الوطني من الحصول على الأغلبية المطلقة في الجمعية الوطنية الفرنسية".
أكد مرشح حزب "التجمع الوطني" اليميني في فرنسا، كريستوف فيرزيني، اليوم الأحد، أن تحالف رئيس البلاد إيمانويل ماكرون مع اليسار بهدف عرقلة التصويت لحزب مارين لوبان، غير ديمقراطي.
وتابع فيرزيني، في تصريح لـ"سبوتنيك" اليوم الأحد: "التحالف الذي عقده ماكرون مع أحزاب اليسار قبل الانتخابات مناهض للديمقراطية، فهم لا يتشاركون وجهات النظر بشأن أي قضية ولديهم مواقف متعارضة"
وتابع فيرزيني، في تصريح لـ"سبوتنيك" اليوم الأحد: "التحالف الذي عقده ماكرون مع أحزاب اليسار قبل الانتخابات مناهض للديمقراطية، فهم لا يتشاركون وجهات النظر بشأن أي قضية ولديهم مواقف متعارضة".