https://sarabic.ae/20240707/إعلام-فرنسي-وفقا-لنتائج-أولية-تحالف-ماكرون-يحتل-المركز-الثاني-في-انتخابات-البرلمان-الفرنسي--1090579007.html

إعلام فرنسي وفقا للنتائج الأولية: تحالف ماكرون يحتل المركز الثاني في انتخابات البرلمان الفرنسي

إعلام فرنسي وفقا للنتائج الأولية: تحالف ماكرون يحتل المركز الثاني في انتخابات البرلمان الفرنسي

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام فرنسية، اليوم الأحد، بتصدر ائتلاف أحزاب اليسار "الجبهة الشعبية الجديدة" الانتخابات في فرنسا، فيما احتل الائتلاف الرئاسي بقيادة الرئيس... 07.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-07T18:49+0000

2024-07-07T18:49+0000

2024-07-07T18:50+0000

العالم

أخبار فرنسا

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ونشرت قناة "بي إف إم" الفرنسية، نقلًا عن بيانات من مراكز الاقتراع، نتائج التصويت الأولية، التي تفيد بأن ائتلاف الأحزاب اليسارية، الجبهة الشعبية الجديدة، يتصدر الانتخابات في فرنسا، حيث حصل على ما بين 175 إلى 205 مقاعد في البرلمان، ويحتل ائتلاف "معا" بزعامة إيمانويل ماكرون المركز الثاني مؤقتا، حيث حصل على ما بين 150 و175 مقعدا في البرلمان.وأوضح تلفزيون "بي إف إم" أنه "لم تتمكن الجبهة الشعبية الجديدة ولا حركة معا ولا التجمع الوطني من الحصول على الأغلبية المطلقة في الجمعية الوطنية الفرنسية".وتابع فيرزيني، في تصريح لـ"سبوتنيك" اليوم الأحد: "التحالف الذي عقده ماكرون مع أحزاب اليسار قبل الانتخابات مناهض للديمقراطية، فهم لا يتشاركون وجهات النظر بشأن أي قضية ولديهم مواقف متعارضة"وتابع فيرزيني، في تصريح لـ"سبوتنيك" اليوم الأحد: "التحالف الذي عقده ماكرون مع أحزاب اليسار قبل الانتخابات مناهض للديمقراطية، فهم لا يتشاركون وجهات النظر بشأن أي قضية ولديهم مواقف متعارضة".

https://sarabic.ae/20240707/مرشح-حزب-التجمع-الوطني-الفرنسي-موقف-ماكرون-من-أوكرانيا-قد-تكون-له-عواقب-مأساوية-1090578604.html

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