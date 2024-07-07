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اشتعال النيران في قاعدة "ميرون" الجوية الإسرائيلية بعد قصف صاروخي عنيف من لبنان
اشتعال النيران في قاعدة "ميرون" الجوية الإسرائيلية بعد قصف صاروخي عنيف من لبنان
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الأحد، باشتعال النيران في قاعدة "ميرون" الجوية الواقعة على بعد 8.5 كيلومترات من الحدود اللبنانية. 07.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-07T10:50+0000
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وذكرت قناة "الميادين" اللبنانية في نبأ عاجل، بأنه تم إطلاق صلية صاروخية أطلقت من جنوب لبنان في اتجاه قاعدة "ميرون" الإسرائيلية ما أدى إلى اندلاع النيران فيها.وتعرضت قاعدة "ميرون" لقصف من "حزب الله" اللبناني أكثر من مرة منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، حيث تختص هذه القاعدة في المراقبة الجوية وتغطي المنطقة الممتدة باتجاه سوريا ولبنان وتركيا وشمال الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط.وتقع القاعدة على قمة جبل "الجرمق" بحسب التسمية الإسرائيلية وترتفع قرابة 1200 متر عن سطح البحر، وتقدر مساحتها بنحو 161 ألف متر مربع، وتضم مركزا لعمليات التشويش الإلكتروني، وتعمل على تنسيق وإدارة العمليات الجوية، وقد نشر الجيش الإسرائيلي منظومات دفاع جوي وصاروخي في محيط القاعدة نظرا لأهميتها الإستراتيجية.واستهدف "حزب الله" القاعدة لأول مرة ردا على اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس، صالح العاروري، في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية ببيروت.يشار إلى أن "حزب الله" اللبناني أعلن، اليوم الأحد، قصف قاعدة نيمرا العسكرية الإسرائيلية بعشرات الصواريخ، وقال الحزب في بيان إنه "قصف ‏قاعدة نيمرا (إحدى القواعد الإسرائيلية الرئيسية في المنطقة الشمالية) غرب طبريا ‏بعشرات صواريخ الكاتيوشا"، وأوضح أن "الاستهداف جاء ردا على ‏الاعتداء والاغتيال الذي نفذه الجيش الإسرائيلي في منطقة البقاع".وفي وقت سابق اليوم، سمع دوي صافرات الإنذار التحذيرية من الصواريخ في عدد من المستوطنات الإسرائيلية المحاذية للبنان، وقال الجيش الإسرائيلي إنه تم رصد تقريبا ما بين 20 إلى 30 عملية إطلاق من لبنان على منطقة الجليل الأسفل، لافتًا إلى أنه تم اعتراض بعضها بنجاح.يُذكر أنه في الأيام الأخيرة، صرح مسؤولون إسرائيليون بشكل متزايد بأن "إسرائيل تقترب من اتخاذ قرار بشأن المزيد من الإجراءات على الجبهة اللبنانية"، على خلفية القصف المستمر من قبل "حزب الله" اللبناني.
https://sarabic.ae/20240706/الجيش-الإسرائيلي-يعترف-بمسؤوليته-عن-مقتل-قيادي-بارز-في-حزب-الله-1090554273.html
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طوفان الأقصى, لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار, أخبار حزب الله, حركة حماس
طوفان الأقصى, لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار, أخبار حزب الله, حركة حماس

اشتعال النيران في قاعدة "ميرون" الجوية الإسرائيلية بعد قصف صاروخي عنيف من لبنان

10:50 GMT 07.07.2024
© AFP 2023 / Jalaa Mareyالأضرار الناجمة صواريخ أطلقت من جنوب لبنان في مدينة كريات شمونة شمال إسرائيل بالقرب من الحدود اللبنانية في 5 مايو 2024
الأضرار الناجمة صواريخ أطلقت من جنوب لبنان في مدينة كريات شمونة شمال إسرائيل بالقرب من الحدود اللبنانية في 5 مايو 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2024
© AFP 2023 / Jalaa Marey
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أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الأحد، باشتعال النيران في قاعدة "ميرون" الجوية الواقعة على بعد 8.5 كيلومترات من الحدود اللبنانية.
وذكرت قناة "الميادين" اللبنانية في نبأ عاجل، بأنه تم إطلاق صلية صاروخية أطلقت من جنوب لبنان في اتجاه قاعدة "ميرون" الإسرائيلية ما أدى إلى اندلاع النيران فيها.
وتعرضت قاعدة "ميرون" لقصف من "حزب الله" اللبناني أكثر من مرة منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، حيث تختص هذه القاعدة في المراقبة الجوية وتغطي المنطقة الممتدة باتجاه سوريا ولبنان وتركيا وشمال الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط.
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وتقع القاعدة على قمة جبل "الجرمق" بحسب التسمية الإسرائيلية وترتفع قرابة 1200 متر عن سطح البحر، وتقدر مساحتها بنحو 161 ألف متر مربع، وتضم مركزا لعمليات التشويش الإلكتروني، وتعمل على تنسيق وإدارة العمليات الجوية، وقد نشر الجيش الإسرائيلي منظومات دفاع جوي وصاروخي في محيط القاعدة نظرا لأهميتها الإستراتيجية.
واستهدف "حزب الله" القاعدة لأول مرة ردا على اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس، صالح العاروري، في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية ببيروت.
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يشار إلى أن "حزب الله" اللبناني أعلن، اليوم الأحد، قصف قاعدة نيمرا العسكرية الإسرائيلية بعشرات الصواريخ، وقال الحزب في بيان إنه "قصف ‏قاعدة نيمرا (إحدى القواعد الإسرائيلية الرئيسية في المنطقة الشمالية) غرب طبريا ‏بعشرات صواريخ الكاتيوشا"، وأوضح أن "الاستهداف جاء ردا على ‏الاعتداء والاغتيال الذي نفذه الجيش الإسرائيلي في منطقة البقاع".
وفي وقت سابق اليوم، سمع دوي صافرات الإنذار التحذيرية من الصواريخ في عدد من المستوطنات الإسرائيلية المحاذية للبنان، وقال الجيش الإسرائيلي إنه تم رصد تقريبا ما بين 20 إلى 30 عملية إطلاق من لبنان على منطقة الجليل الأسفل، لافتًا إلى أنه تم اعتراض بعضها بنجاح.
يُذكر أنه في الأيام الأخيرة، صرح مسؤولون إسرائيليون بشكل متزايد بأن "إسرائيل تقترب من اتخاذ قرار بشأن المزيد من الإجراءات على الجبهة اللبنانية"، على خلفية القصف المستمر من قبل "حزب الله" اللبناني.
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