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السفير الروسي: موسكو مستعدة لاستقبال رئيس إندونيسيا المنتخب
السفير الروسي: موسكو مستعدة لاستقبال رئيس إندونيسيا المنتخب
سبوتنيك عربي
صرح السفير الروسي لدى إندونيسيا، سيرغي تولشينوف، بأن روسيا مستعدة لاستقبال الرئيس الإندونيسي المنتخب برابوو سوبيانتو في زيارة قبل وبعد تنصيبه. 07.07.2024, سبوتنيك عربي
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روسيا
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وقال السفير لوكالة "سبوتنيك"، "أنا مقتنع بأننا سنكون مستعدين لاستقباله في زيارة جديدة بعد تنصيبه رئيسا لجمهورية إندونيسيا وقبل هذا الحدث".وأشار تولشينوف إلى أن سوبيانتو زار روسيا عدة مرات، بما في ذلك قبل عدة سنوات عندما حضر عرض يوم النصر في موسكو.وأضاف "الشيء الآخر هو أننا يجب أن نتلقى إشارة واضحة من الجانب الإندونيسي بأن الرئيس المنتخب يريد الذهاب إلى روسيا... نحن مستعدون للقيام بذلك، لكنني سأؤكد مرة أخرى أننا ننتظر الإشارات المقابلة من الجانب الإندونيسي".سيتم تنصيب سوبيانتو في 20 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
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روسيا, إندونيسا, أخبار إندونيسيا
روسيا, إندونيسا, أخبار إندونيسيا

السفير الروسي: موسكو مستعدة لاستقبال رئيس إندونيسيا المنتخب

01:45 GMT 07.07.2024 (تم التحديث: 02:05 GMT 07.07.2024)
© AFP 2023 / NHAC NGUYENالرئيس الإندونيسي المنتخب برابوو سوبيانتو
الرئيس الإندونيسي المنتخب برابوو سوبيانتو - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2024
© AFP 2023 / NHAC NGUYEN
تابعنا عبر
صرح السفير الروسي لدى إندونيسيا، سيرغي تولشينوف، بأن روسيا مستعدة لاستقبال الرئيس الإندونيسي المنتخب برابوو سوبيانتو في زيارة قبل وبعد تنصيبه.
وقال السفير لوكالة "سبوتنيك"، "أنا مقتنع بأننا سنكون مستعدين لاستقباله في زيارة جديدة بعد تنصيبه رئيسا لجمهورية إندونيسيا وقبل هذا الحدث".
وأشار تولشينوف إلى أن سوبيانتو زار روسيا عدة مرات، بما في ذلك قبل عدة سنوات عندما حضر عرض يوم النصر في موسكو.
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وأضاف "الشيء الآخر هو أننا يجب أن نتلقى إشارة واضحة من الجانب الإندونيسي بأن الرئيس المنتخب يريد الذهاب إلى روسيا... نحن مستعدون للقيام بذلك، لكنني سأؤكد مرة أخرى أننا ننتظر الإشارات المقابلة من الجانب الإندونيسي".
سيتم تنصيب سوبيانتو في 20 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
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