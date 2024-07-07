https://sarabic.ae/20240707/السفير-الروسي-موسكو-مستعدة-لاستقبال-رئيس-إندونيسيا-المنتخب-1090556344.html

السفير الروسي: موسكو مستعدة لاستقبال رئيس إندونيسيا المنتخب

السفير الروسي: موسكو مستعدة لاستقبال رئيس إندونيسيا المنتخب

سبوتنيك عربي

صرح السفير الروسي لدى إندونيسيا، سيرغي تولشينوف، بأن روسيا مستعدة لاستقبال الرئيس الإندونيسي المنتخب برابوو سوبيانتو في زيارة قبل وبعد تنصيبه. 07.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-07T01:45+0000

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وقال السفير لوكالة "سبوتنيك"، "أنا مقتنع بأننا سنكون مستعدين لاستقباله في زيارة جديدة بعد تنصيبه رئيسا لجمهورية إندونيسيا وقبل هذا الحدث".وأشار تولشينوف إلى أن سوبيانتو زار روسيا عدة مرات، بما في ذلك قبل عدة سنوات عندما حضر عرض يوم النصر في موسكو.وأضاف "الشيء الآخر هو أننا يجب أن نتلقى إشارة واضحة من الجانب الإندونيسي بأن الرئيس المنتخب يريد الذهاب إلى روسيا... نحن مستعدون للقيام بذلك، لكنني سأؤكد مرة أخرى أننا ننتظر الإشارات المقابلة من الجانب الإندونيسي".سيتم تنصيب سوبيانتو في 20 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

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