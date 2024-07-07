https://sarabic.ae/20240707/السيسي-مصر-لن-تألو-جهدا-لوقف-الحرب-في-السودان-1090563366.html

السيسي: مصر لن تألو جهدا لوقف الحرب في السودان

السيسي: مصر لن تألو جهدا لوقف الحرب في السودان

سبوتنيك عربي

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مصر لن تألو جهدا، ولن تدخر أية محاولة في سبيل وقف الحرب في السودان، وضمان عودة الأمن والاستقرار، والحفاظ على مقدرات... 07.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-07T10:24+0000

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وحسب الرئاسة المصرية، جاء ذلك خلال استقباله، اليوم الأحد، وفدا سودانيا من المشاركين في مؤتمر القوى السياسية والمدنية السودانية الذي تستضيفه مصر.وخلال اللقاء، شدد السيسي على ضرورة تكاتف المساعي للتوصل لحل سياسي شامل ينهي الأزمة السياسية والاجتماعية والإنسانية التي يشهدها السودان.وقال السيسي إن الدولة المصرية تبذل أقصى الجهد، سواء ثنائياً أو إقليمياً ودولياً، لمواجهة تداعيات الأزمة السودانية، وذلك عبر تقديم كافة أوجه الدعم.وأضاف أن مصر مستمرة في إرسال عدد كبير من شحنات المساعدات الإنسانية إلى السودان، فضلاً عن استضافة ملايين الأشقاء السودانيين بمصر.ولفت إلى أهمية أن يتضمن الانتقال للمسار السياسي للأزمة، مشاركة كافة الأطراف، وفقا للمصلحة الوطنية السودانية دون غيرها، تحت شعار "السودان أولا".كما دعا الرئيس المصري إلى ضرورة أن ترتكز أية عملية سياسية ذات مصداقية، على احترام مبادئ سيادة السودان، ووحدة وسلامة أراضيه.وتتواصل المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، منذ منتصف أبريل/ نيسان 2023، ما أسفر عن مقتل نحو 15 ألف شخص وتشريد نحو 8.5 ملايين نازح ولاجئ، وفقًا للأمم المتحدة.

https://sarabic.ae/20240706/وزير-الخارجية-المصري-أزمة-السودان-تؤثر-على-العالم-وأجبرت-الملايين-على-النزوح-1090538072.html

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أخبار السودان اليوم, مصر, الرئيس عبدالفتاح السيسي, العالم العربي, الأخبار