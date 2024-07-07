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بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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كواليس السينما
تأثير الإنتاج على الأعمال الفنية
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ناشط فلسطيني: لولا الغطاء الأمريكي لما تجرأت حكومة نتانياهو ارتكاب جرائم بحق الفلسطينيين
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عرب بوينت بودكاست
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عرب بوينت بودكاست
لماذا تعاني النساء العربيات من مشكلة السمنة أكثر من الرجال؟
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مساحة حرة
نهب أمريكي لموارد سوريا ومطالبات بدفع تعويضات لدمشق
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عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
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مساحة حرة
كيف يعزز استخدام الأدوات المالية البديلة التجارة بين دول "بريكس"
16:03 GMT
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مرايا العلوم
هل يحتوي غلافنا الجوي العُلوي قطعة مفقودة من الكون
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عالم سبوتنيك
نتنياهو: هناك فجوات بشأن وقف إطلاق النار في غزة.. بوتين: تنفيذ مبادرات السلام الروسية حول أوكرانيا سيسمح ببدء المفاوضات
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03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
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المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
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صدى الحياة
رقصة "التانغو" في ساحات الحرب
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عرب بوينت بودكاست
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المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
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https://sarabic.ae/20240707/السيسي-مصر-لن-تألو-جهدا-لوقف-الحرب-في-السودان-1090563366.html
السيسي: مصر لن تألو جهدا لوقف الحرب في السودان
السيسي: مصر لن تألو جهدا لوقف الحرب في السودان
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مصر لن تألو جهدا، ولن تدخر أية محاولة في سبيل وقف الحرب في السودان، وضمان عودة الأمن والاستقرار، والحفاظ على مقدرات... 07.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-07T10:24+0000
2024-07-07T10:24+0000
أخبار السودان اليوم
مصر
الرئيس عبدالفتاح السيسي
العالم العربي
الأخبار
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وحسب الرئاسة المصرية، جاء ذلك خلال استقباله، اليوم الأحد، وفدا سودانيا من المشاركين في مؤتمر القوى السياسية والمدنية السودانية الذي تستضيفه مصر.وخلال اللقاء، شدد السيسي على ضرورة تكاتف المساعي للتوصل لحل سياسي شامل ينهي الأزمة السياسية والاجتماعية والإنسانية التي يشهدها السودان.وقال السيسي إن الدولة المصرية تبذل أقصى الجهد، سواء ثنائياً أو إقليمياً ودولياً، لمواجهة تداعيات الأزمة السودانية، وذلك عبر تقديم كافة أوجه الدعم.وأضاف أن مصر مستمرة في إرسال عدد كبير من شحنات المساعدات الإنسانية إلى السودان، فضلاً عن استضافة ملايين الأشقاء السودانيين بمصر.ولفت إلى أهمية أن يتضمن الانتقال للمسار السياسي للأزمة، مشاركة كافة الأطراف، وفقا للمصلحة الوطنية السودانية دون غيرها، تحت شعار "السودان أولا".كما دعا الرئيس المصري إلى ضرورة أن ترتكز أية عملية سياسية ذات مصداقية، على احترام مبادئ سيادة السودان، ووحدة وسلامة أراضيه.وتتواصل المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، منذ منتصف أبريل/ نيسان 2023، ما أسفر عن مقتل نحو 15 ألف شخص وتشريد نحو 8.5 ملايين نازح ولاجئ، وفقًا للأمم المتحدة.
https://sarabic.ae/20240706/وزير-الخارجية-المصري-أزمة-السودان-تؤثر-على-العالم-وأجبرت-الملايين-على-النزوح-1090538072.html
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أخبار السودان اليوم, مصر, الرئيس عبدالفتاح السيسي, العالم العربي, الأخبار
أخبار السودان اليوم, مصر, الرئيس عبدالفتاح السيسي, العالم العربي, الأخبار

السيسي: مصر لن تألو جهدا لوقف الحرب في السودان

10:24 GMT 07.07.2024
© AFP 2023 / CHRISTOPHE ENAالرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2024
© AFP 2023 / CHRISTOPHE ENA
تابعنا عبر
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مصر لن تألو جهدا، ولن تدخر أية محاولة في سبيل وقف الحرب في السودان، وضمان عودة الأمن والاستقرار، والحفاظ على مقدرات الشعب السوداني.
وحسب الرئاسة المصرية، جاء ذلك خلال استقباله، اليوم الأحد، وفدا سودانيا من المشاركين في مؤتمر القوى السياسية والمدنية السودانية الذي تستضيفه مصر.
وخلال اللقاء، شدد السيسي على ضرورة تكاتف المساعي للتوصل لحل سياسي شامل ينهي الأزمة السياسية والاجتماعية والإنسانية التي يشهدها السودان.
وقال السيسي إن الدولة المصرية تبذل أقصى الجهد، سواء ثنائياً أو إقليمياً ودولياً، لمواجهة تداعيات الأزمة السودانية، وذلك عبر تقديم كافة أوجه الدعم.
وأضاف أن مصر مستمرة في إرسال عدد كبير من شحنات المساعدات الإنسانية إلى السودان، فضلاً عن استضافة ملايين الأشقاء السودانيين بمصر.
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2024
وزير الخارجية المصري: أزمة السودان تؤثر على العالم وأجبرت الملايين على النزوح
أمس, 08:00 GMT
ولفت إلى أهمية أن يتضمن الانتقال للمسار السياسي للأزمة، مشاركة كافة الأطراف، وفقا للمصلحة الوطنية السودانية دون غيرها، تحت شعار "السودان أولا".
كما دعا الرئيس المصري إلى ضرورة أن ترتكز أية عملية سياسية ذات مصداقية، على احترام مبادئ سيادة السودان، ووحدة وسلامة أراضيه.
وتتواصل المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، منذ منتصف أبريل/ نيسان 2023، ما أسفر عن مقتل نحو 15 ألف شخص وتشريد نحو 8.5 ملايين نازح ولاجئ، وفقًا للأمم المتحدة.
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