https://sarabic.ae/20240707/القوات-الأوكرانية-تستهدف-أراضي-جمهورية-دونيتسك-29-مرة-خلال-اليوم-الماضي-1090580190.html

القوات الأوكرانية تستهدف أراضي جمهورية دونيتسك 29 مرة خلال اليوم الماضي

القوات الأوكرانية تستهدف أراضي جمهورية دونيتسك 29 مرة خلال اليوم الماضي

سبوتنيك عربي

أفادت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، ليل الأحد/الاثنين، بأن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 29 مرة خلال اليوم الماضي، وأطلقت 88 مقذوفا من عيارات مختلفة. 07.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-07T22:33+0000

2024-07-07T22:33+0000

2024-07-07T22:33+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار جمهورية دونيتسك

القوات الأوكرانية

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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا على "تلغرام": "خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت الممثلية 29 حالة قصف من قبل القوات الأوكرانية، 18 منها على محور دونيتسك و11 على محور غورلوفكا".وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 88 مقذوفا مختلفة العيارات.وبحسب المكتب التمثيلي، وردت معلومات عن إصابة أربعة مدنيين .يذكر أنه في اليوم السابق، تم تسجيل 42 حالة قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.

https://sarabic.ae/20240707/لافروف-أوكرانيا-لم-تكن-لتقصف-سيفاستوبول-دون-مشاركة-مباشرة-من-واشنطن--1090565033.html

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