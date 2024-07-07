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Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240707/القوات-الأوكرانية-تستهدف-أراضي-جمهورية-دونيتسك-29-مرة-خلال-اليوم-الماضي-1090580190.html
القوات الأوكرانية تستهدف أراضي جمهورية دونيتسك 29 مرة خلال اليوم الماضي
القوات الأوكرانية تستهدف أراضي جمهورية دونيتسك 29 مرة خلال اليوم الماضي
سبوتنيك عربي
أفادت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، ليل الأحد/الاثنين، بأن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 29 مرة خلال اليوم الماضي، وأطلقت 88 مقذوفا من عيارات مختلفة. 07.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-07T22:33+0000
2024-07-07T22:33+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار جمهورية دونيتسك
القوات الأوكرانية
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا على "تلغرام": "خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت الممثلية 29 حالة قصف من قبل القوات الأوكرانية، 18 منها على محور دونيتسك و11 على محور غورلوفكا".وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 88 مقذوفا مختلفة العيارات.وبحسب المكتب التمثيلي، وردت معلومات عن إصابة أربعة مدنيين .يذكر أنه في اليوم السابق، تم تسجيل 42 حالة قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.
https://sarabic.ae/20240707/لافروف-أوكرانيا-لم-تكن-لتقصف-سيفاستوبول-دون-مشاركة-مباشرة-من-واشنطن--1090565033.html
أخبار جمهورية دونيتسك
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روسيا, أخبار جمهورية دونيتسك, القوات الأوكرانية
روسيا, أخبار جمهورية دونيتسك, القوات الأوكرانية

القوات الأوكرانية تستهدف أراضي جمهورية دونيتسك 29 مرة خلال اليوم الماضي

22:33 GMT 07.07.2024
© Sputnik . Sergey Averin / الانتقال إلى بنك الصورآثار التدمير في مطار دونيتسك، الذي تعرض للقصف من قبل القوات المسلحة الأوكرانية، جمهورية دونيتسك الشعبية
آثار التدمير في مطار دونيتسك، الذي تعرض للقصف من قبل القوات المسلحة الأوكرانية، جمهورية دونيتسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2024
© Sputnik . Sergey Averin
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تابعنا عبر
أفادت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، ليل الأحد/الاثنين، بأن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 29 مرة خلال اليوم الماضي، وأطلقت 88 مقذوفا من عيارات مختلفة.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا على "تلغرام": "خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت الممثلية 29 حالة قصف من قبل القوات الأوكرانية، 18 منها على محور دونيتسك و11 على محور غورلوفكا".
وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 88 مقذوفا مختلفة العيارات.
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يجري مقابلة مع وكالة سبوتنيك، وكومسومولسكايا برافدا ووغافاريت موسكفا. - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
لافروف: أوكرانيا لم تكن لتقصف سيفاستوبول دون مشاركة مباشرة من واشنطن
11:55 GMT
وبحسب المكتب التمثيلي، وردت معلومات عن إصابة أربعة مدنيين .
يذكر أنه في اليوم السابق، تم تسجيل 42 حالة قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.
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