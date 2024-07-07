https://sarabic.ae/20240707/القوات-الأوكرانية-تستهدف-أراضي-جمهورية-دونيتسك-29-مرة-خلال-اليوم-الماضي-1090580190.html
القوات الأوكرانية تستهدف أراضي جمهورية دونيتسك 29 مرة خلال اليوم الماضي
القوات الأوكرانية تستهدف أراضي جمهورية دونيتسك 29 مرة خلال اليوم الماضي
سبوتنيك عربي
أفادت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، ليل الأحد/الاثنين، بأن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 29 مرة خلال اليوم الماضي، وأطلقت 88 مقذوفا من عيارات مختلفة. 07.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-07T22:33+0000
2024-07-07T22:33+0000
2024-07-07T22:33+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار جمهورية دونيتسك
القوات الأوكرانية
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا على "تلغرام": "خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت الممثلية 29 حالة قصف من قبل القوات الأوكرانية، 18 منها على محور دونيتسك و11 على محور غورلوفكا".وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 88 مقذوفا مختلفة العيارات.وبحسب المكتب التمثيلي، وردت معلومات عن إصابة أربعة مدنيين .يذكر أنه في اليوم السابق، تم تسجيل 42 حالة قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.
https://sarabic.ae/20240707/لافروف-أوكرانيا-لم-تكن-لتقصف-سيفاستوبول-دون-مشاركة-مباشرة-من-واشنطن--1090565033.html
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روسيا, أخبار جمهورية دونيتسك, القوات الأوكرانية
روسيا, أخبار جمهورية دونيتسك, القوات الأوكرانية
القوات الأوكرانية تستهدف أراضي جمهورية دونيتسك 29 مرة خلال اليوم الماضي
أفادت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، ليل الأحد/الاثنين، بأن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 29 مرة خلال اليوم الماضي، وأطلقت 88 مقذوفا من عيارات مختلفة.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا على "تلغرام": "خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت الممثلية 29 حالة قصف من قبل القوات الأوكرانية، 18 منها على محور دونيتسك و11 على محور غورلوفكا".
وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 88 مقذوفا مختلفة العيارات
.
وبحسب المكتب التمثيلي، وردت معلومات عن إصابة أربعة مدنيين .
يذكر أنه في اليوم السابق، تم تسجيل 42 حالة قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.