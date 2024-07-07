برلماني ليبي: اجتماع مرتقب بين أعضاء من "البرلمان" و"الأعلى للدولة" لبحث توحيد المؤسسات

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بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
08:40 GMT
20 د
كواليس السينما
تأثير الإنتاج على الأعمال الفنية
09:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
09:30 GMT
29 د
صدى الحياة
ناشط فلسطيني: لولا الغطاء الأمريكي لما تجرأت حكومة نتانياهو ارتكاب جرائم بحق الفلسطينيين
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها على المجتمع العربي
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19 د
المقهى الثقافي
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19 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تعاني النساء العربيات من مشكلة السمنة أكثر من الرجال؟
11:41 GMT
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مساحة حرة
نهب أمريكي لموارد سوريا ومطالبات بدفع تعويضات لدمشق
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عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:32 GMT
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ع الموجة مع ايلي
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13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
كيف يعزز استخدام الأدوات المالية البديلة التجارة بين دول "بريكس"
16:03 GMT
29 د
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هل يحتوي غلافنا الجوي العُلوي قطعة مفقودة من الكون
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عالم سبوتنيك
نتنياهو: هناك فجوات بشأن وقف إطلاق النار في غزة.. بوتين: تنفيذ مبادرات السلام الروسية حول أوكرانيا سيسمح ببدء المفاوضات
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59 د
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18:03 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
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لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
08:17 GMT
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صدى الحياة
رقصة "التانغو" في ساحات الحرب
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عرب بوينت بودكاست
الإكتئاب كإضطراب نفسي.. ما هي أسبابه وأعراضه وسبل التصدي له؟
09:30 GMT
16 د
المقهى الثقافي
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نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
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هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
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مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
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الإنسان والثقافة
مع أيمن أبو الشعر في كتابه الجديد " كي لا تغادر معي" بجزئه الأول
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لماذا تتحدى ميكانيكا الكم الفيزياء
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عالم سبوتنيك
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https://sarabic.ae/20240707/برلماني-ليبي-اجتماع-مرتقب-بين-أعضاء-من-البرلمان-والأعلى-للدولة-لبحث-توحيد-المؤسسات-1090572918.html
برلماني ليبي: اجتماع مرتقب بين أعضاء من "البرلمان" و"الأعلى للدولة" لبحث توحيد المؤسسات
برلماني ليبي: اجتماع مرتقب بين أعضاء من "البرلمان" و"الأعلى للدولة" لبحث توحيد المؤسسات
سبوتنيك عربي
قال عضو مجلس النواب الليبي، علي الصول، إن هناك اتصالات تجرى مع أعضاء من المجلس الأعلى للدولة للترتيب لاجتماع مشترك مع أعضاء من البرلمان الليبي. 07.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-07T15:51+0000
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وأضاف الصول في حديثه مع "سبوتنيك"، أن اللقاء المرتقب بين الأعضاء من مجلسي "النواب" والأعلى للدولة، يهدف لبحث عدد من الملفات منها تشكيل حكومة واحدة، وتوحيد السلطة، وكذلك توحيد المناصب السيادية، وآلية انتخاب رؤساء ووكلاء هذه المناصب، "وفق اتفاق بوزنيقة".وفق البرلماني الليبي، لم يحدد مكان أو موعد الانتخابات، غير أن الاتصالات التي تجرى على مستوى الأعضاء في المجلسين، تهدف للتوصل إلى توافق بشأن جدول الاجتماع والتاريخ ومكان اللقاء.ومن المرتقب أن تعقد الرئاسات الثلاث اجتماعا منتصف الشهر كان مقررا انعقاده في المغرب، لكن وحسب آخر المعلومات، سيجرى اللقاء في القاهرة، فيما يتحفظ بعض الأعضاء من المجلس الأعلى للدولة على الأمر.وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أصدر مجلس النواب الليبي قوانين تتعلق بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية، بينما أعلن المجلس الأعلى للدولة التمسك بمخرجات لجنة "6+6" الموقعة في مدينة بوزنيقة المغربية، حينها.وقال المتحدث باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق، في بيان، إن المجلس أصدر قانون انتخاب رئيس الدولة وقانون انتخاب مجلس الأمة الأربعاء وفقا للتعديل الدستوري الـ13، ووفقا لما أقرته لجنة "6+6.وفي مايو/ أيار الماضي، أعلن رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، عن انعقاد جولة جديدة من المشاورات بين رؤساء المجالس الثلاثة في ليبيا (المجلس الرئاسي ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة) قريبا، في مقر الجامعة العربية.وأضاف صالح، أن "الجولة السابقة من تلك الجلسة الحوارية التي استضافتها الأمانة العامة للجامعة العربية توصلت إلى نتائج ملموسة حيث تم الاتفاق على توحيد المناصب السيادية في ليبيا، بما يضمن "تفعيل دورها المناط بها، على مستوى الدولة، فضلا عن التوافق على تشكيل حكومة موحدة، والتأكيد على سيادة ليبيا واستقرارها، وفقًا لوكالة "أنباء الشرق الأوسط".وكان من المقرر أن تُجرى أول انتخابات رئاسية في تاريخ ليبيا، في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021، لكن خلافات سياسية بين مختلف أطراف الأزمة الليبية، فضلا عن خلافات حول قانون الانتخابات، حالت دون إجرائها.
https://sarabic.ae/20240705/ليبيا-هل-يتجاوز-البرلمان-والأعلى-للدولة-الخلاف-حول-القوانين-الانتخابية-1090525365.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, موسكو, أخبار ليبيا اليوم
حصري, تقارير سبوتنيك, موسكو, أخبار ليبيا اليوم

برلماني ليبي: اجتماع مرتقب بين أعضاء من "البرلمان" و"الأعلى للدولة" لبحث توحيد المؤسسات

15:51 GMT 07.07.2024
© Sputnik . MOHAMMED HEMIDAعقيلة صالح
عقيلة صالح - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2024
© Sputnik . MOHAMMED HEMIDA
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حصري
قال عضو مجلس النواب الليبي، علي الصول، إن هناك اتصالات تجرى مع أعضاء من المجلس الأعلى للدولة للترتيب لاجتماع مشترك مع أعضاء من البرلمان الليبي.
وأضاف الصول في حديثه مع "سبوتنيك"، أن اللقاء المرتقب بين الأعضاء من مجلسي "النواب" والأعلى للدولة، يهدف لبحث عدد من الملفات منها تشكيل حكومة واحدة، وتوحيد السلطة، وكذلك توحيد المناصب السيادية، وآلية انتخاب رؤساء ووكلاء هذه المناصب، "وفق اتفاق بوزنيقة".
وفق البرلماني الليبي، لم يحدد مكان أو موعد الانتخابات، غير أن الاتصالات التي تجرى على مستوى الأعضاء في المجلسين، تهدف للتوصل إلى توافق بشأن جدول الاجتماع والتاريخ ومكان اللقاء.
ومن المرتقب أن تعقد الرئاسات الثلاث اجتماعا منتصف الشهر كان مقررا انعقاده في المغرب، لكن وحسب آخر المعلومات، سيجرى اللقاء في القاهرة، فيما يتحفظ بعض الأعضاء من المجلس الأعلى للدولة على الأمر.
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وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أصدر مجلس النواب الليبي قوانين تتعلق بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية، بينما أعلن المجلس الأعلى للدولة التمسك بمخرجات لجنة "6+6" الموقعة في مدينة بوزنيقة المغربية، حينها.
وقال المتحدث باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق، في بيان، إن المجلس أصدر قانون انتخاب رئيس الدولة وقانون انتخاب مجلس الأمة الأربعاء وفقا للتعديل الدستوري الـ13، ووفقا لما أقرته لجنة "6+6.
وفي مايو/ أيار الماضي، أعلن رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، عن انعقاد جولة جديدة من المشاورات بين رؤساء المجالس الثلاثة في ليبيا (المجلس الرئاسي ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة) قريبا، في مقر الجامعة العربية.
وأضاف صالح، أن "الجولة السابقة من تلك الجلسة الحوارية التي استضافتها الأمانة العامة للجامعة العربية توصلت إلى نتائج ملموسة حيث تم الاتفاق على توحيد المناصب السيادية في ليبيا، بما يضمن "تفعيل دورها المناط بها، على مستوى الدولة، فضلا عن التوافق على تشكيل حكومة موحدة، والتأكيد على سيادة ليبيا واستقرارها، وفقًا لوكالة "أنباء الشرق الأوسط".
وكان من المقرر أن تُجرى أول انتخابات رئاسية في تاريخ ليبيا، في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021، لكن خلافات سياسية بين مختلف أطراف الأزمة الليبية، فضلا عن خلافات حول قانون الانتخابات، حالت دون إجرائها.
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