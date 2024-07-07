https://sarabic.ae/20240707/برلماني-ليبي-اجتماع-مرتقب-بين-أعضاء-من-البرلمان-والأعلى-للدولة-لبحث-توحيد-المؤسسات-1090572918.html

برلماني ليبي: اجتماع مرتقب بين أعضاء من "البرلمان" و"الأعلى للدولة" لبحث توحيد المؤسسات

برلماني ليبي: اجتماع مرتقب بين أعضاء من "البرلمان" و"الأعلى للدولة" لبحث توحيد المؤسسات

سبوتنيك عربي

قال عضو مجلس النواب الليبي، علي الصول، إن هناك اتصالات تجرى مع أعضاء من المجلس الأعلى للدولة للترتيب لاجتماع مشترك مع أعضاء من البرلمان الليبي. 07.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-07T15:51+0000

2024-07-07T15:51+0000

2024-07-07T15:51+0000

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وأضاف الصول في حديثه مع "سبوتنيك"، أن اللقاء المرتقب بين الأعضاء من مجلسي "النواب" والأعلى للدولة، يهدف لبحث عدد من الملفات منها تشكيل حكومة واحدة، وتوحيد السلطة، وكذلك توحيد المناصب السيادية، وآلية انتخاب رؤساء ووكلاء هذه المناصب، "وفق اتفاق بوزنيقة".وفق البرلماني الليبي، لم يحدد مكان أو موعد الانتخابات، غير أن الاتصالات التي تجرى على مستوى الأعضاء في المجلسين، تهدف للتوصل إلى توافق بشأن جدول الاجتماع والتاريخ ومكان اللقاء.ومن المرتقب أن تعقد الرئاسات الثلاث اجتماعا منتصف الشهر كان مقررا انعقاده في المغرب، لكن وحسب آخر المعلومات، سيجرى اللقاء في القاهرة، فيما يتحفظ بعض الأعضاء من المجلس الأعلى للدولة على الأمر.وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أصدر مجلس النواب الليبي قوانين تتعلق بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية، بينما أعلن المجلس الأعلى للدولة التمسك بمخرجات لجنة "6+6" الموقعة في مدينة بوزنيقة المغربية، حينها.وقال المتحدث باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق، في بيان، إن المجلس أصدر قانون انتخاب رئيس الدولة وقانون انتخاب مجلس الأمة الأربعاء وفقا للتعديل الدستوري الـ13، ووفقا لما أقرته لجنة "6+6.وفي مايو/ أيار الماضي، أعلن رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، عن انعقاد جولة جديدة من المشاورات بين رؤساء المجالس الثلاثة في ليبيا (المجلس الرئاسي ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة) قريبا، في مقر الجامعة العربية.وأضاف صالح، أن "الجولة السابقة من تلك الجلسة الحوارية التي استضافتها الأمانة العامة للجامعة العربية توصلت إلى نتائج ملموسة حيث تم الاتفاق على توحيد المناصب السيادية في ليبيا، بما يضمن "تفعيل دورها المناط بها، على مستوى الدولة، فضلا عن التوافق على تشكيل حكومة موحدة، والتأكيد على سيادة ليبيا واستقرارها، وفقًا لوكالة "أنباء الشرق الأوسط".وكان من المقرر أن تُجرى أول انتخابات رئاسية في تاريخ ليبيا، في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021، لكن خلافات سياسية بين مختلف أطراف الأزمة الليبية، فضلا عن خلافات حول قانون الانتخابات، حالت دون إجرائها.

https://sarabic.ae/20240705/ليبيا-هل-يتجاوز-البرلمان-والأعلى-للدولة-الخلاف-حول-القوانين-الانتخابية-1090525365.html

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