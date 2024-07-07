خبير سعودي: توطين الصناعات العسكرية ضمن أهداف التعاون بين المملكة وتركيا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
أزمات صناعة الرسوم المتحركة وبرامج الأطفال في الوطن العربي، ومخاطر اللجوء للمحتوى الأجنبي
08:18 GMT
21 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
08:40 GMT
20 د
كواليس السينما
تأثير الإنتاج على الأعمال الفنية
09:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
09:30 GMT
29 د
صدى الحياة
ناشط فلسطيني: لولا الغطاء الأمريكي لما تجرأت حكومة نتانياهو ارتكاب جرائم بحق الفلسطينيين
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها على المجتمع العربي
11:03 GMT
19 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
11:22 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تعاني النساء العربيات من مشكلة السمنة أكثر من الرجال؟
11:41 GMT
19 د
مساحة حرة
نهب أمريكي لموارد سوريا ومطالبات بدفع تعويضات لدمشق
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:32 GMT
28 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
كيف يعزز استخدام الأدوات المالية البديلة التجارة بين دول "بريكس"
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
هل يحتوي غلافنا الجوي العُلوي قطعة مفقودة من الكون
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
نتنياهو: هناك فجوات بشأن وقف إطلاق النار في غزة.. بوتين: تنفيذ مبادرات السلام الروسية حول أوكرانيا سيسمح ببدء المفاوضات
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
08:17 GMT
39 د
صدى الحياة
رقصة "التانغو" في ساحات الحرب
08:56 GMT
4 د
عرب بوينت بودكاست
الإكتئاب كإضطراب نفسي.. ما هي أسبابه وأعراضه وسبل التصدي له؟
09:30 GMT
16 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:46 GMT
14 د
كواليس السينما
On air
10:03 GMT
26 د
صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
10:30 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
11:03 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
11:38 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
11:47 GMT
13 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
12:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
12:38 GMT
21 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مع أيمن أبو الشعر في كتابه الجديد " كي لا تغادر معي" بجزئه الأول
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
لماذا تتحدى ميكانيكا الكم الفيزياء
16:33 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
بزشكيان إصلاحي جديد يفوز برئاسة إيران
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240707/خبير-سعودي-توطين-الصناعات-العسكرية-ضمن-أهداف-التعاون-بين-المملكة-وتركيا-1090572215.html
خبير سعودي: توطين الصناعات العسكرية ضمن أهداف التعاون بين المملكة وتركيا
خبير سعودي: توطين الصناعات العسكرية ضمن أهداف التعاون بين المملكة وتركيا
سبوتنيك عربي
أجرى وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، زيارة رسمية إلى تركيا قبل أيام، في خطوة تدفع نحو تعميق التعاون على المستوى العسكري. 07.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-07T15:21+0000
2024-07-07T15:21+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
السعودية
أخبار الشرق الأوسط
العدوان الإسرائيلي على غزة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/06/1c/1064362234_0:202:2922:1846_1920x0_80_0_0_705656bf0e6b1bf4888a8cb780705d1c.jpg
التقى الوزير العسودي خلال الزيارة بعدد من كبار المسؤولين في تركيا، في مقدمتهم الرئيس رجب طيب أردوغان، ورئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية.في الإطار، أعلنت الشركة السعودية للصناعات العسكرية "سامي" توقيعها ثلاث مذكرات تفاهم مع شركات دفاعية تركية رائدة في مجالات الطيران والفضاء والتكنولوجيا.وشهدت العلاقات بين البلدين سنوات من التوتر منذ العام 2011، لعدد من الأسباب، منها مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.بشأن أهداف الزيارة والاتفاقيات، قال وجدي القليطي المحلل السياسي السعودي، إن العلاقات بين تركيا والسعودية تسير نحو تقدم في التعاون ليشمل العديد من القطاعات.وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن المملكة تريد الاعتماد على التصنيع الحربي والعسكري داخليا، في حين أن تركيا متطورة في بعض الصناعات العسكرية منها الطائرات دون طيار، والتصنيع الثقيل، وهو ما يمكن الاستفادة منه.ولفت إلى أن المملكة تسعى للاستفادة من الاتفاقيات التي تبرمها مع الدول التي تربطها بها علاقات، في إطار رؤية 2030، خاصة فيما يرتبط بتوطين الصناعات العسكرية.وأشار إلى أن العلاقات بين المملكة وتركيا تخطت الأزمات السابقة، وانتقلت لمرحلة هامة من التعاون.شملت الاتفاقيات التي وُقّعت مع شركة "بايكار" التركية، تأسيس قدرات لتصنيع وتطوير أنظمة طائرات "بايكار" دون طيار داخل المملكة العربية السعودية، واتفاقية أخرى مع شركة "أسيلسان" للطيران والدفاع، بشأن نقل وتوطين وتطوير تقنيات الإلكترونيات الدفاعية المتقدمة لتعزيز وبناء القدرات السعودية في المجال.في يوليو/ تموز 2023، وقعت بين وزارتي الدفاع خطة تنفيذية للتعاون الدفاعي بين البلدين، خلال زيارةٍ للرئيس التركي للمملكة.شملت الاتفاقية مجالات إنتاج وتطوير الصناعات العسكرية الدفاعية وتبادل الخبرات، ونقل وتوطين التقنيات الخاصة بالإنتاج الدفاعي والعسكري.وبلغ حجم التبادل التجاري بين المملكة وتركيا 22 مليار ريال في العام 2022 محققا نمواً بنسبة 32.6%.وكشف ووزير التجارة التركي عمر بولات، في وقت سابق، حجم تبادل تجاري مستهدف بقيمة 10 مليارات دولار على المدى المتوسط و30 مليار دولار على المدى الطويل.
https://sarabic.ae/20230910/أردوغان-يعلن-عن-ممر-تجاري-كبير-يربط-تركيا-بالسعودية-والإمارات-والعراق-1080879783.html
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/06/1c/1064362234_97:0:2826:2047_1920x0_80_0_0_e0ec46ee3297b5bd493a97e470d8ca99.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, تقارير سبوتنيك, السعودية, أخبار الشرق الأوسط, العدوان الإسرائيلي على غزة
حصري, تقارير سبوتنيك, السعودية, أخبار الشرق الأوسط, العدوان الإسرائيلي على غزة

خبير سعودي: توطين الصناعات العسكرية ضمن أهداف التعاون بين المملكة وتركيا

15:21 GMT 07.07.2024
© Sputnik . Стрингер / الانتقال إلى بنك الصورطائرات تركية بدون طيار من طراز "بيرقدار"
طائرات تركية بدون طيار من طراز بيرقدار - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2024
© Sputnik . Стрингер
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
حصري
أجرى وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، زيارة رسمية إلى تركيا قبل أيام، في خطوة تدفع نحو تعميق التعاون على المستوى العسكري.
التقى الوزير العسودي خلال الزيارة بعدد من كبار المسؤولين في تركيا، في مقدمتهم الرئيس رجب طيب أردوغان، ورئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية.
في الإطار، أعلنت الشركة السعودية للصناعات العسكرية "سامي" توقيعها ثلاث مذكرات تفاهم مع شركات دفاعية تركية رائدة في مجالات الطيران والفضاء والتكنولوجيا.
وشهدت العلاقات بين البلدين سنوات من التوتر منذ العام 2011، لعدد من الأسباب، منها مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
بشأن أهداف الزيارة والاتفاقيات، قال وجدي القليطي المحلل السياسي السعودي، إن العلاقات بين تركيا والسعودية تسير نحو تقدم في التعاون ليشمل العديد من القطاعات.
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن المملكة تريد الاعتماد على التصنيع الحربي والعسكري داخليا، في حين أن تركيا متطورة في بعض الصناعات العسكرية منها الطائرات دون طيار، والتصنيع الثقيل، وهو ما يمكن الاستفادة منه.
ولفت إلى أن المملكة تسعى للاستفادة من الاتفاقيات التي تبرمها مع الدول التي تربطها بها علاقات، في إطار رؤية 2030، خاصة فيما يرتبط بتوطين الصناعات العسكرية.
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 10.09.2023
أردوغان يعلن عن ممر تجاري كبير يربط تركيا بالسعودية والإمارات والعراق
10 سبتمبر 2023, 14:40 GMT
وأشار إلى أن العلاقات بين المملكة وتركيا تخطت الأزمات السابقة، وانتقلت لمرحلة هامة من التعاون.
شملت الاتفاقيات التي وُقّعت مع شركة "بايكار" التركية، تأسيس قدرات لتصنيع وتطوير أنظمة طائرات "بايكار" دون طيار داخل المملكة العربية السعودية، واتفاقية أخرى مع شركة "أسيلسان" للطيران والدفاع، بشأن نقل وتوطين وتطوير تقنيات الإلكترونيات الدفاعية المتقدمة لتعزيز وبناء القدرات السعودية في المجال.
في يوليو/ تموز 2023، وقعت بين وزارتي الدفاع خطة تنفيذية للتعاون الدفاعي بين البلدين، خلال زيارةٍ للرئيس التركي للمملكة.
شملت الاتفاقية مجالات إنتاج وتطوير الصناعات العسكرية الدفاعية وتبادل الخبرات، ونقل وتوطين التقنيات الخاصة بالإنتاج الدفاعي والعسكري.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين المملكة وتركيا 22 مليار ريال في العام 2022 محققا نمواً بنسبة 32.6%.
وكشف ووزير التجارة التركي عمر بولات، في وقت سابق، حجم تبادل تجاري مستهدف بقيمة 10 مليارات دولار على المدى المتوسط و30 مليار دولار على المدى الطويل.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Израильские военные во наземной операции в секторе Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. مظاهرات أمام منازل 18 وزيرا إسرائيليا تطالب بوقف الحرب13:24 GMTВоеннослужащий с противодроновым ружьем прикрывает расчет, сбрасывающий агитационные листовки на позиции ВСУ - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:50 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала