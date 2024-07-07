https://sarabic.ae/20240707/رجل-أعمال-أوروبي-كبير-هل-سنتوقف-عن-رمي-المليارات-في-الثقب-الأسود-1090574893.html
رجل أعمال أوروبي كبير يوضح سبب ضرورة توقف توريد أنظمة "باتريوت" لكييف
رجل أعمال أوروبي كبير يوضح سبب ضرورة توقف توريد أنظمة "باتريوت" لكييف
سبوتنيك عربي
ذكر رجل الأعمال الألماني الفنلندي والمالك السابق لأكبر خدمة استضافة ملفات "ميغا أبلود"، كيم دوتكوم، أنه من الضروري وقف توريد أنظمة صواريخ باتريوت المضادة... 07.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-07T17:06+0000
2024-07-07T17:06+0000
2024-07-07T17:06+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وكتب دوتكوم على منصة التواصل الاجتماعي "إكس": "أنظمة باتريوت الأمريكية هي أهداف ذات أولوية بالنسبة للروس ولا يمكن الدفاع عنها ضد الصواريخ التي تفوق سرعتها سرعة الصوت".وسأل رجل الأعمال: "هل سنتوقف عن رمي المليارات في الثقب الأسود؟".وكانت روسيا قد أرسلت، في وقت سابق، مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بشأن ضخ الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا، إذ شدد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، على أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا للقوات الروسية.السفير الروسي لدى واشنطن: الولايات المتحدة تتفهم عواقب إرسال حلفائها قوات لأوكرانياوأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، في وقت سابق، أن تزويد أوكرانيا بالأسلحة من قبل الغرب يتعارض مع التسوية ولا يسهم في المفاوضات بل وسيكون له أثر سلبي.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، من بطش نظام كييف.
https://sarabic.ae/20240707/إعلام-الناتو-لم-يقرر-بعد-كيفية-وعد-كييف-بعضوية-الحلف-1090566338.html
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روسيا
رجل أعمال أوروبي كبير يوضح سبب ضرورة توقف توريد أنظمة "باتريوت" لكييف
ذكر رجل الأعمال الألماني الفنلندي والمالك السابق لأكبر خدمة استضافة ملفات "ميغا أبلود"، كيم دوتكوم، أنه من الضروري وقف توريد أنظمة صواريخ باتريوت المضادة للطائرات إلى القوات المسلحة الأوكرانية، حيث تبين أنها غير قادرة على الدفاع ضد الصواريخ الروسية التي تفوق سرعتها سرعة الصوت.
وكتب دوتكوم على منصة التواصل الاجتماعي "إكس": "أنظمة باتريوت الأمريكية هي أهداف ذات أولوية بالنسبة للروس ولا يمكن الدفاع عنها ضد الصواريخ التي تفوق سرعتها سرعة الصوت".
وفقًا لدوتكوم، هناك أقل من مئة نظام لهذه الصواريخ متبقية في الاتحاد الأوروبي.
وسأل رجل الأعمال: "هل سنتوقف عن رمي المليارات في الثقب الأسود؟".
وكانت روسيا قد أرسلت، في وقت سابق، مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بشأن ضخ الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا، إذ شدد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، على أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا للقوات الروسية.
وأشار لافروف إلى أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي ضالعان بشكل مباشر بالصراع في أوكرانيا، "ليس فقط عبر إرسال الأسلحة، بل وأيضًا من خلال تدريب العسكريين على أراضي بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى".
وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، في وقت سابق، أن تزويد أوكرانيا بالأسلحة من قبل الغرب يتعارض مع التسوية ولا يسهم في المفاوضات بل وسيكون له أثر سلبي.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، من بطش نظام كييف.