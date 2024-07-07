إعلام: الناتو لم يقرر بعد كيفية وعد كييف بعضوية الحلف

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
أزمات صناعة الرسوم المتحركة وبرامج الأطفال في الوطن العربي، ومخاطر اللجوء للمحتوى الأجنبي
08:18 GMT
21 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
08:40 GMT
20 د
كواليس السينما
تأثير الإنتاج على الأعمال الفنية
09:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
09:30 GMT
29 د
صدى الحياة
ناشط فلسطيني: لولا الغطاء الأمريكي لما تجرأت حكومة نتانياهو ارتكاب جرائم بحق الفلسطينيين
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها على المجتمع العربي
11:03 GMT
19 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
11:22 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تعاني النساء العربيات من مشكلة السمنة أكثر من الرجال؟
11:41 GMT
19 د
مساحة حرة
نهب أمريكي لموارد سوريا ومطالبات بدفع تعويضات لدمشق
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:32 GMT
28 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
كيف يعزز استخدام الأدوات المالية البديلة التجارة بين دول "بريكس"
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
هل يحتوي غلافنا الجوي العُلوي قطعة مفقودة من الكون
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
نتنياهو: هناك فجوات بشأن وقف إطلاق النار في غزة.. بوتين: تنفيذ مبادرات السلام الروسية حول أوكرانيا سيسمح ببدء المفاوضات
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
08:17 GMT
39 د
صدى الحياة
رقصة "التانغو" في ساحات الحرب
08:56 GMT
4 د
عرب بوينت بودكاست
الإكتئاب كإضطراب نفسي.. ما هي أسبابه وأعراضه وسبل التصدي له؟
09:30 GMT
16 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:46 GMT
14 د
كواليس السينما
On air
10:03 GMT
26 د
صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
10:30 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
11:03 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
11:38 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
11:47 GMT
13 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
12:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
12:38 GMT
21 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مع أيمن أبو الشعر في كتابه الجديد " كي لا تغادر معي" بجزئه الأول
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
لماذا تتحدى ميكانيكا الكم الفيزياء
16:33 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
بزشكيان إصلاحي جديد يفوز برئاسة إيران
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240707/إعلام-الناتو-لم-يقرر-بعد-كيفية-وعد-كييف-بعضوية-الحلف-1090566338.html
إعلام: الناتو لم يقرر بعد كيفية وعد كييف بعضوية الحلف
إعلام: الناتو لم يقرر بعد كيفية وعد كييف بعضوية الحلف
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأحد، أن دول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو) لم يتخذوا بعد قرارا بشأن صياغة الإعلان الختامي للقمة في واشنطن، الذي قد... 07.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-07T12:47+0000
2024-07-07T12:47+0000
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/02/1085692468_1:0:1411:793_1920x0_80_0_0_c2b630fe80a33aec7d828a22086018f2.png
وذكر موقع "يوراكتيف" الأمريكي نقلاً عن مصادر مجهولة، أن دول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي يحاولون إيجاد مخرج وصيغة مناسبة بشأن أوكرانيا في الإعلان الختامي، مضيفةً أن الاعتراف بالتقدم الذي أحرزته أوكرانيا في الإصلاحات ليس بخطوة هامة وحاسمة للإقرار بحتمية ضم كييف إلى الحلف.وبحسب العديد من دبلوماسيي الناتو المطلعين على الكواليس، فإنه لا تزال الصياغة النهائية مطروحة للنقاش لتحقيق التوازن في وجهات النظر حول الموعد الذي يمكن أن تصبح فيه أوكرانيا عضوا.ومن جهته، استبعد الموقع أن يتم حل مسألة الصياغة قبل بدء القمة في 9 يوليو/تموز.وفي وقت سابق، صرح رئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلسي، الأدميرال روب باور، أنه لا يتوقع إجراء مناقشات في القمة المقبلة في واشنطن حول معايير وتوقيت انضمام أوكرانيا المحتمل إلى الحلف.وخلال مقابلة مع صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أضاف: "أعتقد أنه من الواضح أنه لن يكون هناك قرار بشأن انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي، لأن أوكرانيا، أولا وقبل كل شيء، في حالة حرب. إذا سمحنا لها بالانضمام إلى الحلف، فسيتعين علينا تفعيل المادة 5 (بشأن ذلك)".وقال باور: "بسبب بند الدفاع الجماعي، سيكون الناتو في حالة حرب مع روسيا". وأضاف أن الحلف "يعتبر مثل هذه الخطوة غير معقولة، وأوكرانيا تعلم بذلك".إعلام: الغرب يدق ناقوس الخطر بشأن مقاتلات "إف-16" في أوكرانياالعملية العسكرية الروسية الخاصةوشدد باور على أنه "لهذا السبب، فإن المناقشات (في القمة) لن تؤثر على شروط وأحكام انضمام أوكرانيا إلى الحلف".وكانت روسيا قد أرسلت، في وقت سابق، مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بشأن ضخ الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا، إذ شدد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، على أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا للقوات الروسية.وأشار لافروف إلى أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي ضالعان بشكل مباشر بالصراع في أوكرانيا، "ليس فقط عبر إرسال الأسلحة، بل وأيضًا من خلال تدريب العسكريين على أراضي بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى".السفير الروسي لدى واشنطن: الولايات المتحدة تتفهم عواقب إرسال حلفائها قوات لأوكرانياوأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، في وقت سابق، أن تزويد أوكرانيا بالأسلحة من قبل الغرب يتعارض مع التسوية ولا يسهم في المفاوضات بل وسيكون له أثر سلبي.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، من بطش نظام كييف.
https://sarabic.ae/20240607/رئيس-اللجنة-العسكرية-للناتو-عضوية-أوكرانيا-في-الحلف-لن-تناقش-في-قمة-واشنطن-1089625954.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/02/1085692468_178:0:1235:793_1920x0_80_0_0_9a5729b4485ff157ab9288cf45eceb32.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم
العالم

إعلام: الناتو لم يقرر بعد كيفية وعد كييف بعضوية الحلف

12:47 GMT 07.07.2024
© Sputnikكيف يبدو الناتو بدون الجيش الأمريكي في 2024؟
كيف يبدو الناتو بدون الجيش الأمريكي في 2024؟ - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2024
© Sputnik
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأحد، أن دول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو) لم يتخذوا بعد قرارا بشأن صياغة الإعلان الختامي للقمة في واشنطن، الذي قد يحتوي على وعد بضم أوكرانيا للحلف.
وذكر موقع "يوراكتيف" الأمريكي نقلاً عن مصادر مجهولة، أن دول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي يحاولون إيجاد مخرج وصيغة مناسبة بشأن أوكرانيا في الإعلان الختامي، مضيفةً أن الاعتراف بالتقدم الذي أحرزته أوكرانيا في الإصلاحات ليس بخطوة هامة وحاسمة للإقرار بحتمية ضم كييف إلى الحلف.
وبحسب العديد من دبلوماسيي الناتو المطلعين على الكواليس، فإنه لا تزال الصياغة النهائية مطروحة للنقاش لتحقيق التوازن في وجهات النظر حول الموعد الذي يمكن أن تصبح فيه أوكرانيا عضوا.
ومن جهته، استبعد الموقع أن يتم حل مسألة الصياغة قبل بدء القمة في 9 يوليو/تموز.
وفي وقت سابق، صرح رئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلسي، الأدميرال روب باور، أنه لا يتوقع إجراء مناقشات في القمة المقبلة في واشنطن حول معايير وتوقيت انضمام أوكرانيا المحتمل إلى الحلف.
وخلال مقابلة مع صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أضاف: "أعتقد أنه من الواضح أنه لن يكون هناك قرار بشأن انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي، لأن أوكرانيا، أولا وقبل كل شيء، في حالة حرب. إذا سمحنا لها بالانضمام إلى الحلف، فسيتعين علينا تفعيل المادة 5 (بشأن ذلك)".
أعلام أوكرانيا وحلف شمال الأطلسي (الناتو) - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رئيس اللجنة العسكرية للناتو: عضوية أوكرانيا في الحلف لن تناقش في قمة واشنطن
7 يونيو, 16:34 GMT
وقال باور: "بسبب بند الدفاع الجماعي، سيكون الناتو في حالة حرب مع روسيا". وأضاف أن الحلف "يعتبر مثل هذه الخطوة غير معقولة، وأوكرانيا تعلم بذلك".
إعلام: الغرب يدق ناقوس الخطر بشأن مقاتلات "إف-16" في أوكرانياالعملية العسكرية الروسية الخاصة
وشدد باور على أنه "لهذا السبب، فإن المناقشات (في القمة) لن تؤثر على شروط وأحكام انضمام أوكرانيا إلى الحلف".
وكانت روسيا قد أرسلت، في وقت سابق، مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بشأن ضخ الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا، إذ شدد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، على أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا للقوات الروسية.
وأشار لافروف إلى أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي ضالعان بشكل مباشر بالصراع في أوكرانيا، "ليس فقط عبر إرسال الأسلحة، بل وأيضًا من خلال تدريب العسكريين على أراضي بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى".
السفير الروسي لدى واشنطن: الولايات المتحدة تتفهم عواقب إرسال حلفائها قوات لأوكرانيا
وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، في وقت سابق، أن تزويد أوكرانيا بالأسلحة من قبل الغرب يتعارض مع التسوية ولا يسهم في المفاوضات بل وسيكون له أثر سلبي.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، من بطش نظام كييف.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Израильские военные во наземной операции в секторе Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. مظاهرات أمام منازل 18 وزيرا إسرائيليا تطالب بوقف الحرب13:24 GMTВоеннослужащий с противодроновым ружьем прикрывает расчет, сбрасывающий агитационные листовки на позиции ВСУ - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:50 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала