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زعيم المعارضة الإسرائيلية: يجب وقف الحرب لأن جيشنا لا يناسبه نمط الحروب الطويلة
زعيم المعارضة الإسرائيلية: يجب وقف الحرب لأن جيشنا لا يناسبه نمط الحروب الطويلة
سبوتنيك عربي
طالب زعيم المعارضة في إسرائيل يائير لابيد، اليوم الأحد، بعقد صفقة مع حركة "حماس" الفلسطينية، تسفر عن وقف الحرب في قطاع غزة وإعادة المحتجزين. 07.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-07T07:46+0000
2024-07-07T07:46+0000
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ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن لابيد، قوله: "نحن بحاجة إلى وقف الحرب وعقد صفقة وإعادة المحتجزين".وأضاف أن إسرائيل كانت دائما ضد الحروب الطويلة.وكانت تقارير أمريكية قد أفادت، أمس السبت، بأن مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، ويليام بيرنز، سيزور العاصمة القطرية الدوحة الأسبوع المقبل، للمشاركة في محادثات حول صفقة التبادل ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.ووفقا للتقارير، سيشارك في المحادثات رئيس الوزراء القطري ووزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ورئيس جهاز المخابرات الإسرائيلية (الموساد) ديفيد بارنياع، ورئيس المخابرات العامة المصرية عباس كامل.في السياق، نقلت "القناة 12" الإسرائيلية عن مصادر في الموساد مشاركة في المفاوضات، قولها إن هناك أملا كبيرا في الوصول إلى صفقة تعيد المجتجزين.كما نقلت "القناة 13" الإسرائيلية أن المؤسسة الأمنية في إسرائيل تُقدّر أن الفرصة ذهبية الآن للتوصل إلى اتفاق، وأن الجهات الأمنية توصي القيادة السياسية باغتنامها.وأضافت أن الجيش أبلغ المستوى السياسي أن القتال ضد حماس سيستمر لسنوات، وأن إسرائيل قد تخسر المحتجزين خلال هذا الوقت.
https://sarabic.ae/20240706/الجيش-الإسرائيلي-يبلغ-نتنياهو-أن-القتال-ضد-حماس-سيستمر-لسنوات-ويدعوه-لاستغلال-الصفقة-1090552982.html
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طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, حركة حماس, العالم, العالم العربي, الأخبار
طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, حركة حماس, العالم, العالم العربي, الأخبار

زعيم المعارضة الإسرائيلية: يجب وقف الحرب لأن جيشنا لا يناسبه نمط الحروب الطويلة

07:46 GMT 07.07.2024
© AFP 2023 / RONALDO SCHEMIDTرئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد
رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2024
© AFP 2023 / RONALDO SCHEMIDT
تابعنا عبر
طالب زعيم المعارضة في إسرائيل يائير لابيد، اليوم الأحد، بعقد صفقة مع حركة "حماس" الفلسطينية، تسفر عن وقف الحرب في قطاع غزة وإعادة المحتجزين.
ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن لابيد، قوله: "نحن بحاجة إلى وقف الحرب وعقد صفقة وإعادة المحتجزين".
وأضاف أن إسرائيل كانت دائما ضد الحروب الطويلة.

وتابع زعيم المعارضة في إسرائيل: "جيشنا يعتمد على قوات الاحتياط التي لا تصلح لهذا النمط من الحروب".

وكانت تقارير أمريكية قد أفادت، أمس السبت، بأن مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، ويليام بيرنز، سيزور العاصمة القطرية الدوحة الأسبوع المقبل، للمشاركة في محادثات حول صفقة التبادل ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2024
الجيش الإسرائيلي يبلغ نتنياهو أن القتال ضد حماس سيستمر لسنوات ويدعوه لاستغلال "الصفقة"
أمس, 19:15 GMT
ووفقا للتقارير، سيشارك في المحادثات رئيس الوزراء القطري ووزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ورئيس جهاز المخابرات الإسرائيلية (الموساد) ديفيد بارنياع، ورئيس المخابرات العامة المصرية عباس كامل.
في السياق، نقلت "القناة 12" الإسرائيلية عن مصادر في الموساد مشاركة في المفاوضات، قولها إن هناك أملا كبيرا في الوصول إلى صفقة تعيد المجتجزين.
كما نقلت "القناة 13" الإسرائيلية أن المؤسسة الأمنية في إسرائيل تُقدّر أن الفرصة ذهبية الآن للتوصل إلى اتفاق، وأن الجهات الأمنية توصي القيادة السياسية باغتنامها.
وأضافت أن الجيش أبلغ المستوى السياسي أن القتال ضد حماس سيستمر لسنوات، وأن إسرائيل قد تخسر المحتجزين خلال هذا الوقت.
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