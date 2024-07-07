https://sarabic.ae/20240707/مدير-المخابرات-الأمريكية-يسافر-إلى-قطر-للمشاركة-في-محادثات-وقف-إطلاق-النار-بغزة-1090556502.html

مدير المخابرات الأمريكية يسافر إلى قطر للمشاركة في محادثات وقف إطلاق النار بغزة

مدير المخابرات الأمريكية يسافر إلى قطر للمشاركة في محادثات وقف إطلاق النار بغزة

سبوتنيك عربي

يزور مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، ويليام بيرنز، العاصمة القطرية الدوحة الأسبوع المقبل للمشاركة في محادثات حول صفقة الرهائن ووقف إطلاق النار في قطاع... 07.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-07T02:33+0000

2024-07-07T02:33+0000

2024-07-07T02:33+0000

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وذكر تقرير أمريكي نقلا عن مصادر إسرائيلية، يوم السبت، أن الاجتماع سيحضره أيضا رئيس الوزراء القطري ووزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، ورئيس جهاز المخابرات الإسرائيلية (الموساد) ديفيد بارنيا، ورئيس المخابرات العامة المصرية عباس كامل.القضية الرئيسية الإشكالية هي مطالبة حماس بأن تقدم الولايات المتحدة ومصر وقطر تعهدات مكتوبة بأن المفاوضات بشأن المرحلة الثانية من الصفقة ستستمر دون حد زمني، بينما تجري المرحلة الأولى من الصفقة، حسبما جاء في التقرير.ومع ذلك، تعتقد إسرائيل أن هذه القضية يمكن، بل وينبغي، حلها للانتقال إلى مفاوضات تفصيلية حول تنفيذ الاتفاق.ويعتقد أن حماس تحتجز نحو 120 رهينة إسرائيليا، من بينهم 40 يفترض أنهم ماتوا.وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هذا الأسبوع، إن مفاوضيه تلقوا تعليقات حماس بشأن اتفاق محتمل يضمن إطلاق سراح الرهائن مقابل وقف إطلاق النار في غزة.

https://sarabic.ae/20240706/قتلى-وجرحى-في-قصف-إسرائيلي-على-منزل-في-شمال-غزة-1090555593.html

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المخابرات الأمريكية, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطر, أخبار قطر اليوم, مصر, عباس كامل, طوفان الأقصى