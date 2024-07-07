https://sarabic.ae/20240707/لجنة-دولية-تؤكد-حدوث-تسونامي-في-البحر-المتوسط-خلال-الأعوام-المقبلة-1090573711.html
لجنة دولية تؤكد حدوث تسونامي في البحر المتوسط خلال الأعوام المقبلة
لجنة دولية تؤكد حدوث تسونامي في البحر المتوسط خلال الأعوام المقبلة
سبوتنيك عربي
أصدرت اللجنة الأوقيانوغرافية الحكومية الدولية التابعة لليونسكو (IOC) تقريرا حذرت فيه من وقوع تسونامي في البحر المتوسط خلال الثلاثين عاما المقبلة. 07.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-07T15:49+0000
2024-07-07T15:49+0000
2024-07-07T15:52+0000
مجتمع
منوعات
أخبار المناخ في العالم
علوم
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/01/15/1056780644_0:86:3335:1962_1920x0_80_0_0_9c37782b18879ced8470601853274850.jpg
ونقلت صحيفة "الوطن" المصرية عن اللجنة الدولية ما ذكرته في تقرير بعنوان "خطر تسونامي الاحتمالي في البحر الأبيض المتوسط"، حيث أفادت بأن التسونامي المتوقع حدوثه يتجاوز ارتفاعه المتر.وأكد التقرير أن احتمال حدوث تسونامي يتجاوز ارتفاعه المتر في هذه المياه خلال الأعوام الثلاثين المقبلة يقترب من 100%.وبحسب التقرير، فإن الشواطئ والبيئات الأكثر تضررا من التسونامي المتوقع هي شواطئ قادس وهويلفا، جنوب إسبانيا، حيث يبلغ احتمال حدوث تسونامي بارتفاع متر واحد 10%، و3 أمتار بنسبة 3%، وتشمل المناطق الأكثر خطورة سواحل خليج قادس وبحر البوران.من جانبه، قال الدكتور طه رابح رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، إن تسونامي كلمة يابانية معناها موجات المد البحري، وتنتج إثر حدوث زلزال شديد تتخطى قوته 5 أو 6 درجات.وتتوقف شدة التسونامي على شدة حدوث الزلزال، مؤكدًا أن البحر المتوسط لدينا هادئ تمامًا، وتبلغ قوة الزلازل الي تحدث به نحو 2 إلى 3 درجات على مقياس ريختر، وهو ما يجعل الدول العربية المطلة على سواحل البحر المتوسط بعيدة عن خطر حدوث تسونامي البحر المتوسط.يذكر أنه في أواخر يونيو/ حزيران الماضي، أفاد مركز المسح الجيولوجي الأمريكي، بوقوع زلزال بقوة 7.2 درجات على مقياس ريختر قبالة سواحل البيرو، مع توقع بحدوث موجات تسونامي.وذكر المركز أن "الزلزال وقع على بعد 600 كيلومتر عن العاصمة ليما، على عمق 28 كيلومترا"، فيما أعلنت الحكومة البيرو، أنه "وفقا للتقارير الأولية لم تقع وفيات"، لافتة إلى أنها تراقب التأثير على البنى التحتية.من جانبها، قالت الرئاسة البيروفية عبر حسابها على منصة "إكس" إن "الحكومة تراقب الوضع وتقيّم أي أضرار محتملة"، كما أصدر مركز "التحذير من تسونامي" في المحيط الهادئ (PTWC)، في البداية تحذيرًا من موجات تسونامي "محتملة" يصل ارتفاعها من 1 إلى 3 أمتار على طول بعض المناطق الساحلية في البيرو، لكنها ألغت التحذير في وقت لاحق.
https://sarabic.ae/20240403/زلزال-بقوة-75-ريختر-يضرب-قبالة-جنوب-غرب-اليابان-وتحذيرات-من-تسونامي-1087633768.html
https://sarabic.ae/20240101/الساحل-الغربي-لليابان-بالكامل-مهدد-بحدوث-تسونامي-بعد-وقوع-زلازل-فيديو-1084619170.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/01/15/1056780644_302:0:3033:2048_1920x0_80_0_0_dcc7e22b402153d11a5b215841860880.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
منوعات, أخبار المناخ في العالم, علوم, الأخبار
منوعات, أخبار المناخ في العالم, علوم, الأخبار
لجنة دولية تؤكد حدوث تسونامي في البحر المتوسط خلال الأعوام المقبلة
15:49 GMT 07.07.2024 (تم التحديث: 15:52 GMT 07.07.2024)
أصدرت اللجنة الأوقيانوغرافية الحكومية الدولية التابعة لليونسكو (IOC) تقريرا حذرت فيه من وقوع تسونامي في البحر المتوسط خلال الثلاثين عاما المقبلة.
ونقلت صحيفة
"الوطن" المصرية عن اللجنة الدولية ما ذكرته في تقرير بعنوان "خطر تسونامي الاحتمالي في البحر الأبيض المتوسط"، حيث أفادت بأن التسونامي المتوقع حدوثه يتجاوز ارتفاعه المتر.
وأكد التقرير أن احتمال حدوث تسونامي يتجاوز ارتفاعه المتر في هذه المياه خلال الأعوام الثلاثين المقبلة يقترب من 100%.
وبحسب التقرير، فإن الشواطئ والبيئات الأكثر تضررا من التسونامي المتوقع هي شواطئ قادس وهويلفا، جنوب إسبانيا، حيث يبلغ احتمال حدوث تسونامي بارتفاع متر واحد 10%، و3 أمتار بنسبة 3%، وتشمل المناطق الأكثر خطورة سواحل خليج قادس وبحر البوران.
من جانبه، قال الدكتور طه رابح رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، إن تسونامي كلمة يابانية معناها موجات المد البحري، وتنتج إثر حدوث زلزال شديد تتخطى قوته 5 أو 6 درجات.
وتتوقف شدة التسونامي على شدة حدوث الزلزال، مؤكدًا أن البحر المتوسط لدينا هادئ تمامًا، وتبلغ قوة الزلازل الي تحدث به نحو 2 إلى 3 درجات على مقياس ريختر، وهو ما يجعل الدول العربية المطلة على سواحل البحر المتوسط بعيدة عن خطر حدوث تسونامي البحر المتوسط.
يذكر أنه في أواخر يونيو/ حزيران الماضي، أفاد مركز المسح الجيولوجي الأمريكي، بوقوع زلزال بقوة 7.2 درجات على مقياس ريختر قبالة سواحل البيرو، مع توقع بحدوث موجات تسونامي.
وذكر
المركز أن "الزلزال وقع على بعد 600 كيلومتر عن العاصمة ليما، على عمق 28 كيلومترا"، فيما أعلنت الحكومة البيرو، أنه "وفقا للتقارير الأولية لم تقع وفيات"، لافتة إلى أنها تراقب التأثير على البنى التحتية.
من جانبها، قالت الرئاسة البيروفية عبر حسابها على منصة "إكس" إن "الحكومة تراقب الوضع وتقيّم أي أضرار محتملة"، كما أصدر مركز "التحذير من تسونامي
" في المحيط الهادئ (PTWC)، في البداية تحذيرًا من موجات تسونامي "محتملة" يصل ارتفاعها من 1 إلى 3 أمتار على طول بعض المناطق الساحلية في البيرو، لكنها ألغت التحذير في وقت لاحق.