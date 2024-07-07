https://sarabic.ae/20240707/للمرة-227-خلال-14-عاما-انقطاع-الكهرباء-في-جميع-أنحاء-نيجيريا-1090556234.html
للمرة 227 خلال 14 عاما.. انقطاع الكهرباء في جميع أنحاء نيجيريا
للمرة 227 خلال 14 عاما.. انقطاع الكهرباء في جميع أنحاء نيجيريا
سبوتنيك عربي
سبوتنيك. أفادت وسائل إعلام نيجيرية، يوم السبت، بانقطاع التيار الكهربائي في جميع أنحاء البلاد نتيجة لفشل في شبكة الكهرباء. 07.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-07T00:47+0000
2024-07-07T00:47+0000
2024-07-07T00:47+0000
نيجيريا
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وذكر تقرير لصحيفة "ديلي بوست" المحلية نقلا عن شركة إينوجو لتوزيع الكهرباء، أن سبب الفشل هو انقطاع إمدادات الطاقة في الولايات الجنوبية الشرقية من البلاد، مما أدى إلى انقطاع الإمدادات في جميع أنحاء شبكة الطاقة بأكملها.وجاء في بيان الشركة، "نحن على أهبة الاستعداد في انتظار معلومات مفصلة عن انهيار واستعادة الإمدادات من مركز التحكم الوطني".وأضاف التقرير أنه على مدى الأعوام الـ14 الماضية، سجلت نيجيريا 227 حالة عطل في شبكة الكهرباء.
https://sarabic.ae/20240630/نيجيريا-18-قتيلا-إثر-تفجيرات-انتحارية-نفذتها-بوكو-حرام-1090333865.html
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نيجيريا, العالم
للمرة 227 خلال 14 عاما.. انقطاع الكهرباء في جميع أنحاء نيجيريا
سبوتنيك. أفادت وسائل إعلام نيجيرية، يوم السبت، بانقطاع التيار الكهربائي في جميع أنحاء البلاد نتيجة لفشل في شبكة الكهرباء.
وذكر تقرير لصحيفة "ديلي بوست" المحلية نقلا عن شركة إينوجو لتوزيع الكهرباء، أن سبب الفشل هو انقطاع إمدادات الطاقة في الولايات الجنوبية الشرقية من البلاد، مما أدى إلى انقطاع الإمدادات في جميع أنحاء شبكة الطاقة بأكملها.
وجاء في بيان الشركة، "نحن على أهبة الاستعداد في انتظار معلومات مفصلة عن انهيار واستعادة الإمدادات من مركز التحكم الوطني".
وأضاف التقرير أنه على مدى الأعوام الـ14 الماضية، سجلت نيجيريا 227 حالة عطل في شبكة الكهرباء.