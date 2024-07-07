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https://sarabic.ae/20240707/ليبيا-تصادر-وقودا-مهربا-إلى-تونس-عبر-معبر-رأس-جدير-1090563753.html
ليبيا تصادر وقودا مهربا إلى تونس عبر معبر "رأس جدير"
ليبيا تصادر وقودا مهربا إلى تونس عبر معبر "رأس جدير"
سبوتنيك عربي
صادرت السلطات الليبية، أمس السبت، كمية كبيرة من الوقود داخل مركبات مسافرين كانت في طريقها إلى تونس عبر معبر "رأس جدير" الحدودي. 07.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-07T10:59+0000
2024-07-07T10:59+0000
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وذكرت صحيفة "المرصد"، أمس السبت، أن السلطات الليبية نجحت في مصادرة وقود مهرب إلى تونس عبر معبر رأس جدير، وذلك ضمن حملة أمنية لمنع تهريب النفط الليبي إلى خارج البلاد.وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الحملة تأتي تنفيذا لقرار وزارة الداخلية الليبية القاضي بمنع جميع المسافرين من نقل الوقود المهرب عند السفر من ليبيا إلى تونس، مطالبًا بالاكتفاء بخزان وقود المركبة الخاصة.وفي السياق نفسه، صادرت السلطات الليبية مواد غذائية وغيرها من المواد المدعومة وأجهزة كهربائية ومبلغا ماليا يفوق المصرح به للخروج خارج البلاد، وذلك بحسب بيان لإدارة القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية الليبية.ويشار إلى أنه يوم الاثنين الماضي، أعيد فتح معبر رأس جدير الحدودي بين تونس وليبيا، والذي يعتبر شريانا اقتصاديا حيويا للجنوب التونسي، وللغرب الليبي، بعد أن تأجلت إعادة فتحه في مناسبات عديدة.وأفادت مراسلة "سبوتنيك" في تونس، بأن "نشاط المعبر الحدودي بين تونس وليبيا سيشمل على حركة المسافرين، مع إرجاء الحركة التجارية إلى وقت لاحق وهذا بقرار ليبي".وجرت مفاوضات عسيرة في الآونة الأخيرة بين السلطات الليبية ومجلس مدينة زوارة بعد قطع الطرق المؤدية إلى المعبر وعطّلت إعادة فتحه خلافات على مطالب للجهة.ووفقا لمراسلة "سبوتنيك"، حضر عملية إعادة فتح المعبر وفد تونسي رسمي يترأسه وزير الداخلية التونسي خالد النوري.وجرى تأجيل افتتاح معبر "رأس جدير" الحدودي بين ليبيا وتونس، ثلاث مرات متتالية، بسبب توترات في المناطق المحيطة به، كما كانت مدينة زوارة الليبية قد شهدت، منذ يومين، مناوشات عسكرية في مدخل المدينة الشرقي عقب دخول قوة عسكرية من خارجها.
https://sarabic.ae/20240506/تونس-وليبيا-تتفقان-على-إعادة-فتح-معبر-رأس-جدير-الحدودي-بعد-انتهاء-أعمال-الصيانة-فيه-1088567774.html
https://sarabic.ae/20240319/إغلاق-معبر-حدودي-بين-تونس-وليبيا-بعد-استيلاء-مسلحين-عليه-1087143948.html
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العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, تونس, أخبار تونس اليوم
العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, تونس, أخبار تونس اليوم

ليبيا تصادر وقودا مهربا إلى تونس عبر معبر "رأس جدير"

10:59 GMT 07.07.2024
© AFP 2023معبر رأس جدير بين ليبيا وتونس
معبر رأس جدير بين ليبيا وتونس - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2024
© AFP 2023
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صادرت السلطات الليبية، أمس السبت، كمية كبيرة من الوقود داخل مركبات مسافرين كانت في طريقها إلى تونس عبر معبر "رأس جدير" الحدودي.
وذكرت صحيفة "المرصد"، أمس السبت، أن السلطات الليبية نجحت في مصادرة وقود مهرب إلى تونس عبر معبر رأس جدير، وذلك ضمن حملة أمنية لمنع تهريب النفط الليبي إلى خارج البلاد.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الحملة تأتي تنفيذا لقرار وزارة الداخلية الليبية القاضي بمنع جميع المسافرين من نقل الوقود المهرب عند السفر من ليبيا إلى تونس، مطالبًا بالاكتفاء بخزان وقود المركبة الخاصة.
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وفي السياق نفسه، صادرت السلطات الليبية مواد غذائية وغيرها من المواد المدعومة وأجهزة كهربائية ومبلغا ماليا يفوق المصرح به للخروج خارج البلاد، وذلك بحسب بيان لإدارة القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية الليبية.
ويشار إلى أنه يوم الاثنين الماضي، أعيد فتح معبر رأس جدير الحدودي بين تونس وليبيا، والذي يعتبر شريانا اقتصاديا حيويا للجنوب التونسي، وللغرب الليبي، بعد أن تأجلت إعادة فتحه في مناسبات عديدة.
وأفادت مراسلة "سبوتنيك" في تونس، بأن "نشاط المعبر الحدودي بين تونس وليبيا سيشمل على حركة المسافرين، مع إرجاء الحركة التجارية إلى وقت لاحق وهذا بقرار ليبي".
وجرت مفاوضات عسيرة في الآونة الأخيرة بين السلطات الليبية ومجلس مدينة زوارة بعد قطع الطرق المؤدية إلى المعبر وعطّلت إعادة فتحه خلافات على مطالب للجهة.
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19 مارس, 04:34 GMT
ووفقا لمراسلة "سبوتنيك"، حضر عملية إعادة فتح المعبر وفد تونسي رسمي يترأسه وزير الداخلية التونسي خالد النوري.
وجرى تأجيل افتتاح معبر "رأس جدير" الحدودي بين ليبيا وتونس، ثلاث مرات متتالية، بسبب توترات في المناطق المحيطة به، كما كانت مدينة زوارة الليبية قد شهدت، منذ يومين، مناوشات عسكرية في مدخل المدينة الشرقي عقب دخول قوة عسكرية من خارجها.
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