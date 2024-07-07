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لماذا تعاني النساء العربيات من مشكلة السمنة أكثر من الرجال؟
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مساحة حرة
نهب أمريكي لموارد سوريا ومطالبات بدفع تعويضات لدمشق
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مساحة حرة
كيف يعزز استخدام الأدوات المالية البديلة التجارة بين دول "بريكس"
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هل يحتوي غلافنا الجوي العُلوي قطعة مفقودة من الكون
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عالم سبوتنيك
نتنياهو: هناك فجوات بشأن وقف إطلاق النار في غزة.. بوتين: تنفيذ مبادرات السلام الروسية حول أوكرانيا سيسمح ببدء المفاوضات
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59 د
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ع الموجة مع ايلي
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03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
08:17 GMT
39 د
صدى الحياة
رقصة "التانغو" في ساحات الحرب
08:56 GMT
4 د
عرب بوينت بودكاست
الإكتئاب كإضطراب نفسي.. ما هي أسبابه وأعراضه وسبل التصدي له؟
09:30 GMT
16 د
المقهى الثقافي
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09:46 GMT
14 د
كواليس السينما
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Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240707/مجموعة-من-القوات-المسلحة-الأوكرانية-تعبر-نهر-الدنيبر-وتسلم-نفسها-للجيش-الروسي-1090557972.html
مجموعة من القوات المسلحة الأوكرانية تعبر نهر الدنيبر وتسلم نفسها للجيش الروسي
مجموعة من القوات المسلحة الأوكرانية تعبر نهر الدنيبر وتسلم نفسها للجيش الروسي
سبوتنيك عربي
أفاد مصدر عسكري، اليوم الأحد، بأن أربعة جنود أوكرانيين سلموا أنفسهم للقوات المسلحة الروسية في خيرسون، وذلك بعدما عبروا نهر "دنيبر" باستخدام مركب مصنوع من... 07.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-07T05:54+0000
2024-07-07T05:54+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "في الوقت الباكر من يوم الأحد عبر أربعة جنود أوكرانيين، باستخدام قارب مائي محلي الصنع من زجاجات بلاستيكية فارغة، من الضفة اليمنى إلى الضفة اليسرى لنهر الدنيبر في خيرسون وسلموا أنفسهم للقوات الروسية التي كانت بانتظارهم".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240703/الجيش-الروسي-يطرد-القوات-الأوكرانية-من-جزر-دلتا-دنيبر-في-خيرسون-1090407708.html
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روسيا
روسيا

مجموعة من القوات المسلحة الأوكرانية تعبر نهر الدنيبر وتسلم نفسها للجيش الروسي

05:54 GMT 07.07.2024
© Sputnikمشاهد توثق قيام الجنود الأوكرانيين بتصفية زملائهم على ضفاف نهر دنيبر
مشاهد توثق قيام الجنود الأوكرانيين بتصفية زملائهم على ضفاف نهر دنيبر - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2024
© Sputnik
تابعنا عبر
أفاد مصدر عسكري، اليوم الأحد، بأن أربعة جنود أوكرانيين سلموا أنفسهم للقوات المسلحة الروسية في خيرسون، وذلك بعدما عبروا نهر "دنيبر" باستخدام مركب مصنوع من زجاجات بلاستيكية فارغة.
وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "في الوقت الباكر من يوم الأحد عبر أربعة جنود أوكرانيين، باستخدام قارب مائي محلي الصنع من زجاجات بلاستيكية فارغة، من الضفة اليمنى إلى الضفة اليسرى لنهر الدنيبر في خيرسون وسلموا أنفسهم للقوات الروسية التي كانت بانتظارهم".
وتابع المصدر بالقول إن العملية جاءت بالتنسيق مع القوات المسلحة الروسية، حيث تم الاتفاق على الوقت والمكان المناسب، وذلك بهدف ضمان نجاح عملية الانتقال والهروب من القوات الأوكرانية.
القوات الروسية في ماريوبول - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يطرد القوات الأوكرانية من جزر دلتا دنيبر في خيرسون
3 يوليو, 07:54 GMT
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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