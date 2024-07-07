https://sarabic.ae/20240707/مجموعة-من-القوات-المسلحة-الأوكرانية-تعبر-نهر-الدنيبر-وتسلم-نفسها-للجيش-الروسي-1090557972.html
مجموعة من القوات المسلحة الأوكرانية تعبر نهر الدنيبر وتسلم نفسها للجيش الروسي
مجموعة من القوات المسلحة الأوكرانية تعبر نهر الدنيبر وتسلم نفسها للجيش الروسي
سبوتنيك عربي
أفاد مصدر عسكري، اليوم الأحد، بأن أربعة جنود أوكرانيين سلموا أنفسهم للقوات المسلحة الروسية في خيرسون، وذلك بعدما عبروا نهر "دنيبر" باستخدام مركب مصنوع من... 07.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-07T05:54+0000
2024-07-07T05:54+0000
2024-07-07T05:54+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "في الوقت الباكر من يوم الأحد عبر أربعة جنود أوكرانيين، باستخدام قارب مائي محلي الصنع من زجاجات بلاستيكية فارغة، من الضفة اليمنى إلى الضفة اليسرى لنهر الدنيبر في خيرسون وسلموا أنفسهم للقوات الروسية التي كانت بانتظارهم".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240703/الجيش-الروسي-يطرد-القوات-الأوكرانية-من-جزر-دلتا-دنيبر-في-خيرسون-1090407708.html
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روسيا
مجموعة من القوات المسلحة الأوكرانية تعبر نهر الدنيبر وتسلم نفسها للجيش الروسي
أفاد مصدر عسكري، اليوم الأحد، بأن أربعة جنود أوكرانيين سلموا أنفسهم للقوات المسلحة الروسية في خيرسون، وذلك بعدما عبروا نهر "دنيبر" باستخدام مركب مصنوع من زجاجات بلاستيكية فارغة.
وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "في الوقت الباكر من يوم الأحد عبر أربعة جنود أوكرانيين، باستخدام قارب مائي محلي الصنع من زجاجات بلاستيكية فارغة، من الضفة اليمنى إلى الضفة اليسرى لنهر الدنيبر في خيرسون وسلموا أنفسهم للقوات الروسية التي كانت بانتظارهم".
وتابع المصدر بالقول إن العملية جاءت بالتنسيق مع القوات المسلحة الروسية، حيث تم الاتفاق على الوقت والمكان المناسب، وذلك بهدف ضمان نجاح عملية الانتقال والهروب من القوات الأوكرانية.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.