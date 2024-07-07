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وسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها على المجتمع العربي
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لبنان والعالم
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123 د
عرب بوينت بودكاست
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رقصة "التانغو" في ساحات الحرب
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المقهى الثقافي
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مسؤول أمريكي يحذر: الصراع بين إسرائيل و"حماس" كان "فرصة تجنيد" للجماعات المسلحة حول العالم
مسؤول أمريكي يحذر: الصراع بين إسرائيل و"حماس" كان "فرصة تجنيد" للجماعات المسلحة حول العالم
سبوتنيك عربي
حذر مسؤول بارز في وزارة الخارجية الأمريكية، من أن الغضب الواسع النطاق تجاه أمريكا بسبب دورها في الحملة الإسرائيلية ضد حركة "حماس" الفلسطينية، قد حفّز الجماعات... 07.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-07T05:59+0000
2024-07-07T05:59+0000
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واعتبر مساعد وزير الخارجية الأمريكي المنتهية ولايته لشؤون الاستخبارات والأبحاث، بريت هولمغرين، في تصريحات لوسائل إعلام أمريكية، أن "الجماعات المسلحة في جميع أنحاء العالم تستخدم هجوم "حماس" في 7 أكتوبر الماضي، على إسرائيل كـ"فرصة تجنيد"، في حين أن الدعم الأمريكي للحرب الإسرائيلية التي تلت ذلك في غزة، دفع الجهات الفاعلة المنفردة نحو العنف".ومن المقرر أن يتولى هولمغرين منصب القائم بأعمال مدير المركز الوطني لمكافحة الإرهاب، التابع للحكومة الأمريكية.وشهدت العديد من الدول الأوروبية تصاعد أعمال العنف ضد الإسرائيليين واليهود، وسط الحرب في غزة، بما في ذلك إلقاء متفجرات على المعابد اليهودية في ألمانيا، وإعلان المخابرات الهولندية منع وكالات غربية وقوع 10 هجمات إرهابية في أوروبا خلال العام الماضي، وأن التهديد تزايد بعد 7 أكتوبر 2023.وعندما سُئل بريت هولمغرين عن الغضب العالمي تجاه أمريكا بسبب دورها في دعم إسرائيل في الحرب، كان رده بأن "المشاعر التي تسمعها على الأرض حقيقية"، وقد انعكست في التحليلات الاستخباراتية التي أجراها مكتبه.واعترف هولمغرين بأن مثل هذه المشاعر كانت بمثابة "التداعيات العالمية التي أحدثها هجوم 7 أكتوبر، ومن المرجح أن يكون لها، على تصور أمريكا، حضور في المنطقة وبين معظم الدول الإسلامية".وأوضح: "لا تزال هناك الكثير من هذه الحكومات ترغب بشدة في مشاركة أمريكا، وتعتقد أن ذلك مهم لمستقبل المنطقة، وكذلك لمستقبل النظام الدولي".وبحسب وكالة "وفا"، تواصل قوات الجيش الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ما أسفر عن مقتل 38098 فلسطينيا، وإصابة 87705 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
https://sarabic.ae/20240706/الأونروا-آلاف-الأسر-يعتمدون-على-مياه-البحر-للاستحمام-والتنظيف-وحتى-الشرب-1090555695.html
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حركة حماس, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العالم, العالم العربي, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى
حركة حماس, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العالم, العالم العربي, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى

مسؤول أمريكي يحذر: الصراع بين إسرائيل و"حماس" كان "فرصة تجنيد" للجماعات المسلحة حول العالم

05:59 GMT 07.07.2024
© AFP 2023 / MANDEL NGANمساعد وزير الخارجية الأمريكي المنتهية ولايته لشؤون الاستخبارات والأبحاث، بريت هولمغرين
مساعد وزير الخارجية الأمريكي المنتهية ولايته لشؤون الاستخبارات والأبحاث، بريت هولمغرين - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2024
مساعد وزير الخارجية الأمريكي المنتهية ولايته لشؤون الاستخبارات والأبحاث، بريت هولمغرين
© AFP 2023 / MANDEL NGAN
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حذر مسؤول بارز في وزارة الخارجية الأمريكية، من أن الغضب الواسع النطاق تجاه أمريكا بسبب دورها في الحملة الإسرائيلية ضد حركة "حماس" الفلسطينية، قد حفّز الجماعات المسلحة على مستوى العالم.
واعتبر مساعد وزير الخارجية الأمريكي المنتهية ولايته لشؤون الاستخبارات والأبحاث، بريت هولمغرين، في تصريحات لوسائل إعلام أمريكية، أن "الجماعات المسلحة في جميع أنحاء العالم تستخدم هجوم "حماس" في 7 أكتوبر الماضي، على إسرائيل كـ"فرصة تجنيد"، في حين أن الدعم الأمريكي للحرب الإسرائيلية التي تلت ذلك في غزة، دفع الجهات الفاعلة المنفردة نحو العنف".
ومن المقرر أن يتولى هولمغرين منصب القائم بأعمال مدير المركز الوطني لمكافحة الإرهاب، التابع للحكومة الأمريكية.
وأشار هولمغرين في تصريحاته، إلى أن "تداعيات هجوم 7 أكتوبر بدأت تظهر بالفعل في أوروبا"، في إشارة منه إلى الهجمات الفاشلة على أهداف يهودية.
وشهدت العديد من الدول الأوروبية تصاعد أعمال العنف ضد الإسرائيليين واليهود، وسط الحرب في غزة، بما في ذلك إلقاء متفجرات على المعابد اليهودية في ألمانيا، وإعلان المخابرات الهولندية منع وكالات غربية وقوع 10 هجمات إرهابية في أوروبا خلال العام الماضي، وأن التهديد تزايد بعد 7 أكتوبر 2023.
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وعندما سُئل بريت هولمغرين عن الغضب العالمي تجاه أمريكا بسبب دورها في دعم إسرائيل في الحرب، كان رده بأن "المشاعر التي تسمعها على الأرض حقيقية"، وقد انعكست في التحليلات الاستخباراتية التي أجراها مكتبه.
واعترف هولمغرين بأن مثل هذه المشاعر كانت بمثابة "التداعيات العالمية التي أحدثها هجوم 7 أكتوبر، ومن المرجح أن يكون لها، على تصور أمريكا، حضور في المنطقة وبين معظم الدول الإسلامية".

ومع ذلك، فقد أكد المسؤول الأمريكي أن الحكومات الأجنبية، "سواء في الشرق الأوسط أو أمريكا اللاتينية أو أوروبا أو آسيا"، لا تزال ترغب في التعاون مع أمريكا في مجال الاستخبارات والحلول لإيقاف الحرب في غزة.

وأوضح: "لا تزال هناك الكثير من هذه الحكومات ترغب بشدة في مشاركة أمريكا، وتعتقد أن ذلك مهم لمستقبل المنطقة، وكذلك لمستقبل النظام الدولي".
وبحسب وكالة "وفا"، تواصل قوات الجيش الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ما أسفر عن مقتل 38098 فلسطينيا، وإصابة 87705 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
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