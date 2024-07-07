مصرع 19 شخصا بسبب صواعق البرق في ولاية بيهار الهندية

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بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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20 د
كواليس السينما
تأثير الإنتاج على الأعمال الفنية
09:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
09:30 GMT
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صدى الحياة
ناشط فلسطيني: لولا الغطاء الأمريكي لما تجرأت حكومة نتانياهو ارتكاب جرائم بحق الفلسطينيين
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30 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها على المجتمع العربي
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19 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
11:22 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تعاني النساء العربيات من مشكلة السمنة أكثر من الرجال؟
11:41 GMT
19 د
مساحة حرة
نهب أمريكي لموارد سوريا ومطالبات بدفع تعويضات لدمشق
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:32 GMT
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ع الموجة مع ايلي
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13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
كيف يعزز استخدام الأدوات المالية البديلة التجارة بين دول "بريكس"
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
هل يحتوي غلافنا الجوي العُلوي قطعة مفقودة من الكون
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
نتنياهو: هناك فجوات بشأن وقف إطلاق النار في غزة.. بوتين: تنفيذ مبادرات السلام الروسية حول أوكرانيا سيسمح ببدء المفاوضات
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59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
08:17 GMT
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صدى الحياة
رقصة "التانغو" في ساحات الحرب
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عرب بوينت بودكاست
الإكتئاب كإضطراب نفسي.. ما هي أسبابه وأعراضه وسبل التصدي له؟
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16 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:46 GMT
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كواليس السينما
السينما والهيمنة
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صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
10:30 GMT
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هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
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مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
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عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
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12:03 GMT
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https://sarabic.ae/20240707/مصرع-19-شخصا-بسبب-صواعق-البرق-في-ولاية-بيهار-الهندية-1090556981.html
مصرع 19 شخصا بسبب صواعق البرق في ولاية بيهار الهندية
مصرع 19 شخصا بسبب صواعق البرق في ولاية بيهار الهندية
سبوتنيك عربي
لقي 19 شخصا على الأقل مصرعهم، وأُصيب 7 آخرون بسبب صواعق البرق في ولاية بيهار شرقي الهند، حسبما أفادت إذاعة "كل الهند" التي تديرها الدولة يوم السبت. 07.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-07T03:35+0000
2024-07-07T03:35+0000
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امطار غزيرة
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وضربت أمطار غزيرة وعواصف رعدية مصحوبة بصواعق البرق الولاية خلال الـ24 ساعة الماضية، مؤثرة على 10 مناطق.وأفادت تقارير لوكالة أنباء "شينخوا"، بأن معظم الضحايا كانوا من بين أولئك الذي كانوا يعملون في موقع عملهم وقت ضرب صواعق البرق المنطقة أو أولئك الذين كانوا يحتمون تحت الشجر خلال تساقط الأمطار.وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية الهندية إنذارا باللون الأصفر للـ24 ساعة القادمة، متوقعة تساقطا غزيرا للأمطار مصحوبا بعواصف رعدية وصواعق البرق في الأجزاء الشمالية والجنوبية الشرقية والجنوبية الوسطى لولاية بيهار.وتجدر الإشارة إلى أنه في كل عام مع بداية موسم الرياح الموسمية، يلقى المئات مصرعهم بسبب صواعق البرق في الهند.
https://sarabic.ae/20240706/دراسة-حديثة-تلوث-الهواء-يتسبب-بـ7-من-الوفيات-في-الهند-1090536349.html
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أخبار الهند اليوم, العالم, امطار غزيرة, امطار
أخبار الهند اليوم, العالم, امطار غزيرة, امطار

مصرع 19 شخصا بسبب صواعق البرق في ولاية بيهار الهندية

03:35 GMT 07.07.2024
© AP Photo / Ashwini Bhatiaيحاول الناس استعادة سيارة تضررت خلال الفيضانات المفاجئة بعد هطول أمطار موسمية غزيرة في بهاغسوناغ، وهي بلدة سياحية شهيرة في هيماشال براديش، الهند، 12 يوليو 2021
يحاول الناس استعادة سيارة تضررت خلال الفيضانات المفاجئة بعد هطول أمطار موسمية غزيرة في بهاغسوناغ، وهي بلدة سياحية شهيرة في هيماشال براديش، الهند، 12 يوليو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2024
© AP Photo / Ashwini Bhatia
تابعنا عبر
لقي 19 شخصا على الأقل مصرعهم، وأُصيب 7 آخرون بسبب صواعق البرق في ولاية بيهار شرقي الهند، حسبما أفادت إذاعة "كل الهند" التي تديرها الدولة يوم السبت.
وضربت أمطار غزيرة وعواصف رعدية مصحوبة بصواعق البرق الولاية خلال الـ24 ساعة الماضية، مؤثرة على 10 مناطق.
وأفادت تقارير لوكالة أنباء "شينخوا"، بأن معظم الضحايا كانوا من بين أولئك الذي كانوا يعملون في موقع عملهم وقت ضرب صواعق البرق المنطقة أو أولئك الذين كانوا يحتمون تحت الشجر خلال تساقط الأمطار.
تلوث الهواء - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2024
مجتمع
دراسة حديثة: تلوث الهواء يتسبب بـ7% من الوفيات في الهند
أمس, 06:12 GMT
وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية الهندية إنذارا باللون الأصفر للـ24 ساعة القادمة، متوقعة تساقطا غزيرا للأمطار مصحوبا بعواصف رعدية وصواعق البرق في الأجزاء الشمالية والجنوبية الشرقية والجنوبية الوسطى لولاية بيهار.
وتجدر الإشارة إلى أنه في كل عام مع بداية موسم الرياح الموسمية، يلقى المئات مصرعهم بسبب صواعق البرق في الهند.
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