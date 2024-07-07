https://sarabic.ae/20240707/مصرع-19-شخصا-بسبب-صواعق-البرق-في-ولاية-بيهار-الهندية-1090556981.html
مصرع 19 شخصا بسبب صواعق البرق في ولاية بيهار الهندية
مصرع 19 شخصا بسبب صواعق البرق في ولاية بيهار الهندية
سبوتنيك عربي
لقي 19 شخصا على الأقل مصرعهم، وأُصيب 7 آخرون بسبب صواعق البرق في ولاية بيهار شرقي الهند، حسبما أفادت إذاعة "كل الهند" التي تديرها الدولة يوم السبت. 07.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-07T03:35+0000
2024-07-07T03:35+0000
2024-07-07T03:35+0000
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وضربت أمطار غزيرة وعواصف رعدية مصحوبة بصواعق البرق الولاية خلال الـ24 ساعة الماضية، مؤثرة على 10 مناطق.وأفادت تقارير لوكالة أنباء "شينخوا"، بأن معظم الضحايا كانوا من بين أولئك الذي كانوا يعملون في موقع عملهم وقت ضرب صواعق البرق المنطقة أو أولئك الذين كانوا يحتمون تحت الشجر خلال تساقط الأمطار.وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية الهندية إنذارا باللون الأصفر للـ24 ساعة القادمة، متوقعة تساقطا غزيرا للأمطار مصحوبا بعواصف رعدية وصواعق البرق في الأجزاء الشمالية والجنوبية الشرقية والجنوبية الوسطى لولاية بيهار.وتجدر الإشارة إلى أنه في كل عام مع بداية موسم الرياح الموسمية، يلقى المئات مصرعهم بسبب صواعق البرق في الهند.
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أخبار الهند اليوم, العالم, امطار غزيرة, امطار
أخبار الهند اليوم, العالم, امطار غزيرة, امطار
مصرع 19 شخصا بسبب صواعق البرق في ولاية بيهار الهندية
لقي 19 شخصا على الأقل مصرعهم، وأُصيب 7 آخرون بسبب صواعق البرق في ولاية بيهار شرقي الهند، حسبما أفادت إذاعة "كل الهند" التي تديرها الدولة يوم السبت.
وضربت أمطار غزيرة وعواصف رعدية مصحوبة
بصواعق البرق الولاية خلال الـ24 ساعة الماضية، مؤثرة على 10 مناطق.
وأفادت تقارير لوكالة أنباء "شينخوا"، بأن معظم الضحايا كانوا من بين أولئك الذي كانوا يعملون في موقع عملهم وقت ضرب صواعق البرق المنطقة أو أولئك الذين كانوا يحتمون تحت الشجر خلال تساقط الأمطار.
وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية الهندية إنذارا باللون الأصفر للـ24 ساعة القادمة، متوقعة تساقطا غزيرا للأمطار مصحوبا بعواصف رعدية وصواعق البرق في الأجزاء الشمالية والجنوبية الشرقية والجنوبية الوسطى لولاية بيهار.
وتجدر الإشارة إلى أنه في كل عام مع بداية موسم الرياح الموسمية، يلقى المئات مصرعهم بسبب صواعق البرق في الهند.