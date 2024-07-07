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https://sarabic.ae/20240707/نقابة-الصحافة-الفلسطينية-مقتل-6-صحفيين-الشهر-الماضي-وعشرات-الانتهاكات-بحق-آخرين-1090580311.html
نقابة الصحافة الفلسطينية: مقتل 6 صحفيين الشهر الماضي وعشرات الانتهاكات بحق آخرين
نقابة الصحافة الفلسطينية: مقتل 6 صحفيين الشهر الماضي وعشرات الانتهاكات بحق آخرين
سبوتنيك عربي
أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، ليل الأحد/الاثنين، نقلا عن نقابة الصحفيين الفلسطينيين، إن 6 صحفيين قتلوا قطاع غزة خلال شهر يونيو/حزيران المنصرم. 07.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-07T23:00+0000
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وأوضح تقرير صادر عن لجنة الحريات التابعة للنقابة، أن ثلاثة من القتلى الصحفيين لقوا حتفهم باستهداف مباشر بالصواريخ لمنازلهم، ورابع قتل بعد استهدافه بطائرة مسيرة، وخامس بشظايا صاروخ، بينما ارتقى السادس بفعل نقص الأدوية وعدم تلقيه للعلاج بسبب إغلاق المعابر، وفقا لوكالة "وفا"..وأكد التقرير، أن هناك تصاعدا في وتيرة استهداف الصحفيين في قطاع غزة والضفة الغربية من قبل الجيش الإسرائيلي والمستوطنين عبر 127 انتهاكا.وأشار إلى أن ستة منازل للصحفيين تعرضت للقصف في قطاع غزة، إذ قتل فيها 5 من أقاربهم.وأردف، أن 45 صحفيا وصحفية تعرضوا للاحتجاز والمنع من العمل، إذ كانت الحالة الأصعب في الضفة الغربية هي الاعتداء الخطير من قبل الجيش الإسرائيلي والمستوطنين على عشرات الصحفيين بمدينة القدس خلال تغطيتهم مسيرة الأعلام الاستفزازية وإصابتهم بجروح مختلفة، فيما شهد مخيم الفارعة وقرية كفر دان ومدينة قلقيلية أحداث مشابهة من الاعتداءات بحق الصحفيين أثناء التغطية.وشدد، على ازدياد ظاهرة إشهار السلاح بوجه الصحفيين وكذلك إطلاق النار على مقربة منهم في تهديد صريح لحياة نحو 25 عاشوا الموقف الشهر الماضي. بينما تعرض 8 من الصحفيين للضرب الجسدي و6 منهم للتهديد اللفظي، وفقا لوكالة "وفا".وحذر التقرير، من أن تصاعد استهداف الصحفيين يؤشر إلى جرائم قادمة يسعى الجيش الإسرائيلي إلى ارتكابها بدون شواهد مما يتطلب تدخلات جدية من قبل المنظمات الدولية.
https://sarabic.ae/20240707/10-قتلى-وعدد-من-المفقودين-بقصف-إسرائيلي-لمنزل-في-جباليا-1090580067.html
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أخبار فلسطين اليوم, غزة, أخبار الضفة الغربية, العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم, غزة, أخبار الضفة الغربية, العالم العربي

نقابة الصحافة الفلسطينية: مقتل 6 صحفيين الشهر الماضي وعشرات الانتهاكات بحق آخرين

23:00 GMT 07.07.2024 (تم التحديث: 23:53 GMT 07.07.2024)
© AFP 2023 / MAHMUD HAMSصورة أرشيفية.. تشييع جثمان الصحفي في تلفزيون فلسطين محمد أبو حطب الذي قتل في قصف إسرائيلي على منزله بخان يونس، جنوب قطاع غزة في 3 نوفمبر 2023
صورة أرشيفية.. تشييع جثمان الصحفي في تلفزيون فلسطين محمد أبو حطب الذي قتل في قصف إسرائيلي على منزله بخان يونس، جنوب قطاع غزة في 3 نوفمبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2024
© AFP 2023 / MAHMUD HAMS
تابعنا عبر
أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، ليل الأحد/الاثنين، نقلا عن نقابة الصحفيين الفلسطينيين، إن 6 صحفيين قتلوا قطاع غزة خلال شهر يونيو/حزيران المنصرم.
وأوضح تقرير صادر عن لجنة الحريات التابعة للنقابة، أن ثلاثة من القتلى الصحفيين لقوا حتفهم باستهداف مباشر بالصواريخ لمنازلهم، ورابع قتل بعد استهدافه بطائرة مسيرة، وخامس بشظايا صاروخ، بينما ارتقى السادس بفعل نقص الأدوية وعدم تلقيه للعلاج بسبب إغلاق المعابر، وفقا لوكالة "وفا"..
وأكد التقرير، أن هناك تصاعدا في وتيرة استهداف الصحفيين في قطاع غزة والضفة الغربية من قبل الجيش الإسرائيلي والمستوطنين عبر 127 انتهاكا.
وأشار إلى أن ستة منازل للصحفيين تعرضت للقصف في قطاع غزة، إذ قتل فيها 5 من أقاربهم.
وتابع التقرير، أن شهر يونيو/ حزيران شهد إصابة 8 صحفيين بإصابات استدعت نقلهم للعلاج في المستشفيات والمراكز الطبية، كما اعتقل صحفيان و5 بعد استدعائهم للتحقيق، في قطاع غزة والضفة بما فيها القدس.
وأردف، أن 45 صحفيا وصحفية تعرضوا للاحتجاز والمنع من العمل، إذ كانت الحالة الأصعب في الضفة الغربية هي الاعتداء الخطير من قبل الجيش الإسرائيلي والمستوطنين على عشرات الصحفيين بمدينة القدس خلال تغطيتهم مسيرة الأعلام الاستفزازية وإصابتهم بجروح مختلفة، فيما شهد مخيم الفارعة وقرية كفر دان ومدينة قلقيلية أحداث مشابهة من الاعتداءات بحق الصحفيين أثناء التغطية.
المجاعة تضرب صفوف الأطفال في شمال قطاع غزة ورصد حالات تسمم - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2024
10 قتلى وعدد من المفقودين بقصف إسرائيلي لمنزل في جباليا
أمس, 21:58 GMT
وشدد، على ازدياد ظاهرة إشهار السلاح بوجه الصحفيين وكذلك إطلاق النار على مقربة منهم في تهديد صريح لحياة نحو 25 عاشوا الموقف الشهر الماضي. بينما تعرض 8 من الصحفيين للضرب الجسدي و6 منهم للتهديد اللفظي، وفقا لوكالة "وفا".
وحذر التقرير، من أن تصاعد استهداف الصحفيين يؤشر إلى جرائم قادمة يسعى الجيش الإسرائيلي إلى ارتكابها بدون شواهد مما يتطلب تدخلات جدية من قبل المنظمات الدولية.
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