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https://sarabic.ae/20240707/10-قتلى-وعدد-من-المفقودين-بقصف-إسرائيلي-لمنزل-في-جباليا-1090580067.html
10 قتلى وعدد من المفقودين بقصف إسرائيلي لمنزل في جباليا
10 قتلى وعدد من المفقودين بقصف إسرائيلي لمنزل في جباليا
سبوتنيك عربي
أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، ليل الأحد/الاثنين،بمقتل عدد من الفلسطينيين بعد قصف طائرات الجيش الإسرائيلي منزلا في جباليا شمال قطاع غزة. 07.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-07T21:58+0000
2024-07-07T21:58+0000
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
طوفان الأقصى
العالم العربي
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وذكرت مصادر طبية لوكالة "وفا"، أن 10 فلسيطنيين قتلوا وأصيب العشرات، إضافة لعدد من المفقودين تحت الأنقاض بعد استهداف طيران الجيش الإسرائيلي لمنزل بمنطقة جباليا النزلة شمال قطاع غزة.كما قتلت سيدة وأصيب ثلاثة من أبنائها، إثر قصف طائرات الجيش الإسرائيلي لمنزل في منطقة مصبح شمال مدينة رفح جنوب قطاع غزة.وقصفت مدفعية الجيش الإسرائيلي شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة، وفقا لوكالة "وفا".وبحسب وكالة "وفا"، تواصل قوات الجيش الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ما أسفر عن مقتل 38153 فلسطينيا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 87828 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
https://sarabic.ae/20240706/قتلى-وجرحى-في-قصف-إسرائيلي-على-منزل-في-شمال-غزة-1090555593.html
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غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى, العالم العربي
غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى, العالم العربي

10 قتلى وعدد من المفقودين بقصف إسرائيلي لمنزل في جباليا

21:58 GMT 07.07.2024
© Sputnik . Ajwad Jradatالمجاعة تضرب صفوف الأطفال في شمال قطاع غزة ورصد حالات تسمم
المجاعة تضرب صفوف الأطفال في شمال قطاع غزة ورصد حالات تسمم - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2024
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، ليل الأحد/الاثنين،بمقتل عدد من الفلسطينيين بعد قصف طائرات الجيش الإسرائيلي منزلا في جباليا شمال قطاع غزة.
وذكرت مصادر طبية لوكالة "وفا"، أن 10 فلسيطنيين قتلوا وأصيب العشرات، إضافة لعدد من المفقودين تحت الأنقاض بعد استهداف طيران الجيش الإسرائيلي لمنزل بمنطقة جباليا النزلة شمال قطاع غزة.
كما قتلت سيدة وأصيب ثلاثة من أبنائها، إثر قصف طائرات الجيش الإسرائيلي لمنزل في منطقة مصبح شمال مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
وقصفت مدفعية الجيش الإسرائيلي شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة، وفقا لوكالة "وفا".
مدير مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة، محمد أبو سلمية، الذي اعتقلته القوات الإسرائيلية منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، يستقبله أقاربه بعد إطلاق سراحه مع معتقلين آخرين، 1 يوليو/ تموز 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2024
قتلى وجرحى في قصف إسرائيلي على منزل شمالي غزة
أمس, 23:00 GMT
وبحسب وكالة "وفا"، تواصل قوات الجيش الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ما أسفر عن مقتل 38153 فلسطينيا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 87828 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
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