https://sarabic.ae/20240707/10-قتلى-وعدد-من-المفقودين-بقصف-إسرائيلي-لمنزل-في-جباليا-1090580067.html

10 قتلى وعدد من المفقودين بقصف إسرائيلي لمنزل في جباليا

10 قتلى وعدد من المفقودين بقصف إسرائيلي لمنزل في جباليا

سبوتنيك عربي

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، ليل الأحد/الاثنين،بمقتل عدد من الفلسطينيين بعد قصف طائرات الجيش الإسرائيلي منزلا في جباليا شمال قطاع غزة. 07.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-07T21:58+0000

2024-07-07T21:58+0000

2024-07-07T21:58+0000

غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

طوفان الأقصى

العالم العربي

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وذكرت مصادر طبية لوكالة "وفا"، أن 10 فلسيطنيين قتلوا وأصيب العشرات، إضافة لعدد من المفقودين تحت الأنقاض بعد استهداف طيران الجيش الإسرائيلي لمنزل بمنطقة جباليا النزلة شمال قطاع غزة.كما قتلت سيدة وأصيب ثلاثة من أبنائها، إثر قصف طائرات الجيش الإسرائيلي لمنزل في منطقة مصبح شمال مدينة رفح جنوب قطاع غزة.وقصفت مدفعية الجيش الإسرائيلي شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة، وفقا لوكالة "وفا".وبحسب وكالة "وفا"، تواصل قوات الجيش الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ما أسفر عن مقتل 38153 فلسطينيا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 87828 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

https://sarabic.ae/20240706/قتلى-وجرحى-في-قصف-إسرائيلي-على-منزل-في-شمال-غزة-1090555593.html

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غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى, العالم العربي