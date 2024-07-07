https://sarabic.ae/20240707/وزير-الدفاع-البريطاني-الجديد-يعلن-عن-حزمة-أسلحة-جديدة-لكييف-تتضمن-صواريخ-بريمستون-1090579897.html
وزير الدفاع البريطاني الجديد يعلن عن حزمة أسلحة جديدة لكييف تتضمن صواريخ "بريمستون"
وزير الدفاع البريطاني الجديد يعلن عن حزمة أسلحة جديدة لكييف تتضمن صواريخ "بريمستون"
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الدفاع البريطاني الجديد، جون هيلي، اليوم الأحد، عن خطط لتزويد أوكرانيا بحزمة مساعدات جديدة، بما في ذلك 90 صاروخ من طراز "بريمستون" وقطع مدفعية... 07.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-07T20:28+0000
2024-07-07T20:28+0000
2024-07-07T20:28+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
بريطانيا
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وجاء في بيان للحكومة البريطانية، عبر موقعها الرسمي، أن "هيلي أعلن أن المملكة المتحدة ستزود البلاد [أوكرانيا] بحزمة مساعدات جديدة... تشمل هذه الحزمة الجديدة: ربع مليون قطعة ذخيرة من عيار 50، و90 صاروخ "بريمستون"، و50 قاربًا صغيرًا... و40 مركبة لإزالة الألغام، و10 قطع مدفعية من طراز "إي إس-90"، و61 جرافة لبناء مواقع دفاعية".و"بريمستون" هو صاروخ جو-أرض من إنتاج شركة "إم بي دي إيه"، طور للاستخدام بواسطة القوات الجوية الملكية البريطانية.الجدير بالذكر أن روسيا كانت قد أرسلت بوقت سابق مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي "ناتو" بشأن ضخ الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا، أكدت خلالها أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لكييف ستكون ضمن الأهداف المشروعة للقوات الروسية.وقد أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، في وقت سابق، أن تزويد أوكرانيا بالأسلحة من قبل الغرب يتعارض مع تسوية الصراع، ويعرقل المفاوضات.
https://sarabic.ae/20240707/رجل-أعمال-أوروبي-كبير-هل-سنتوقف-عن-رمي-المليارات-في-الثقب-الأسود-1090574893.html
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روسيا, بريطانيا
وزير الدفاع البريطاني الجديد يعلن عن حزمة أسلحة جديدة لكييف تتضمن صواريخ "بريمستون"
أعلن وزير الدفاع البريطاني الجديد، جون هيلي، اليوم الأحد، عن خطط لتزويد أوكرانيا بحزمة مساعدات جديدة، بما في ذلك 90 صاروخ من طراز "بريمستون" وقطع مدفعية وذخيرة.
وجاء في بيان للحكومة البريطانية، عبر موقعها الرسمي، أن "هيلي أعلن أن المملكة المتحدة ستزود البلاد [أوكرانيا] بحزمة مساعدات جديدة... تشمل هذه الحزمة الجديدة: ربع مليون قطعة ذخيرة من عيار 50، و90 صاروخ "بريمستون"، و50 قاربًا صغيرًا... و40 مركبة لإزالة الألغام، و10 قطع مدفعية من طراز "إي إس-90"، و61 جرافة لبناء مواقع دفاعية".
وتعهد وزير الدفاع الجديد بالإسراع في تسليم حزمة المساعدات العسكرية التي وعد بها في أبريل/ نيسان الماضي خلال المئة يوم المقبلة.
و"بريمستون" هو صاروخ جو-أرض من إنتاج شركة "إم بي دي إيه"، طور للاستخدام بواسطة القوات الجوية الملكية البريطانية.
الجدير بالذكر أن روسيا كانت قد أرسلت بوقت سابق مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي "ناتو" بشأن ضخ الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا، أكدت خلالها أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لكييف ستكون ضمن الأهداف المشروعة للقوات الروسية.
وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي ضالعان بشكل مباشر بالصراع في أوكرانيا، موضحا أنه "ليس فقط عبر إرسال الأسلحة، بل وأيضًا من خلال تدريب العسكريين على أراضي بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى".
وقد أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، في وقت سابق، أن تزويد أوكرانيا بالأسلحة من قبل الغرب يتعارض مع تسوية الصراع، ويعرقل المفاوضات.