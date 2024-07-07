https://sarabic.ae/20240707/5-قتلى-في-إطلاق-نار-بمنزل-بولاية-كنتاكي-الأمريكية-1090557118.html

5 قتلى خلال إطلاق نار داخل منزل في ولاية كنتاكي الأمريكية

5 قتلى خلال إطلاق نار داخل منزل في ولاية كنتاكي الأمريكية

سبوتنيك عربي

لقي خمسة أشخاص، من بينهم المشتبه به، مصرعهم، وأُصيب ثلاثة آخرون خلال إطلاق نار داخل منزل في ولاية كنتاكي في الولايات المتحدة في وقت مبكر من صباح أمس السبت،... 07.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-07T04:13+0000

2024-07-07T04:13+0000

2024-07-07T04:51+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

الشرطة الأمريكية

العالم

ولاية كنتاكي

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وأعلن قسم شرطة فلورنسا عن وفاة الضحايا في موقع الحادث، فيما نُقل المصابون الثلاثة إلى مستشفى قريب، والآن في حالة حرجة ولكن مستقرة، وفقا لوكالة "شينخوا".وفي ذلك الوقت، كان بعض الأشخاص يُقيمون حفلة عيد ميلاد.وفر المشتبه به، الذي وُصف بأنه ذكر بالغ، من موقع الحادث بسيارة قبل وصول الشرطة، ولكن طاردته الشرطة.وخلال المطاردة، انحرف المشتبه به عن الطريق وسقط في حفرة، حيث وجدته الشرطة مصابا بطلق ناري يبدو كطلق ذاتي، وتم نقله إلى مستشفى قريب حيث أُعلنت وفاته لاحقا.وقد تعرف الحاضرون في حفلة عيد الميلاد على المشتبه به، وقدموا هويته للشرطة.ووفقا لماليري، فإن لديه إدانة سابقة بجريمة جنسية، رغم أنه لا يبدو أن له صلة بإطلاق النار.وقال المسؤولون إن التحقيقات الأولية أشارت إلى أن المشتبه به تصرف بمفرده، ولا يوجد أي خطر على العامة.

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