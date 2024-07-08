https://sarabic.ae/20240708/إسقاط-عدة-أهداف-جوية-لدى-اقترابها-من-بيلغورود-مما-أدى-إلى-مقتل-شخص-وإصابة-اثنين-1090606727.html
إسقاط عدة أهداف جوية لدى اقترابها من بيلغورود مما أدى إلى مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين
إسقاط عدة أهداف جوية لدى اقترابها من بيلغورود مما أدى إلى مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين
سبوتنيك عربي
أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود فياتشيسلاف غلادكوف، ليل الاثنين/الثلاثاء، أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت عدة أهداف جوية لدى اقترابها من بيلغورود، مما أسفر عن مقتل... 08.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-08T22:24+0000
2024-07-08T22:24+0000
2024-07-08T22:24+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وكتب غلادكوف عبر قناته في "تليغرام": "دفاعاتنا الجوية تصدت لهجوم أوكراني فوق مدينة بيلغورود ومنطقة بيلغورود. تم إسقاط عدة أهداف جوية لدى اقترابها من المدينة، مما أثار حزننا الشديد، حيث قُتل شخص متأثراً بجراحه.. وبحسب المعلومات الأولية أصيب مدنيان".وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم بالطائرات المسيرة والصواريخ.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات للاضطهاد على يد نظام كييف.وأضاف البيان "قامت منظومة الدفاع الجوي [الروسية] بإسقاط طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعة بيلغورود".
https://sarabic.ae/20240708/الدفاع-الروسية-إسقاط-طائرة-مسيرة-أوكرانية-أخرى-فوق-مقاطعة-بيلغورود-1090606490.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
إسقاط عدة أهداف جوية لدى اقترابها من بيلغورود مما أدى إلى مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين
أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود فياتشيسلاف غلادكوف، ليل الاثنين/الثلاثاء، أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت عدة أهداف جوية لدى اقترابها من بيلغورود، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين.
موسكو - سبوتنيك. وكتب غلادكوف عبر قناته في "تليغرام": "دفاعاتنا الجوية تصدت لهجوم أوكراني فوق مدينة بيلغورود ومنطقة بيلغورود. تم إسقاط عدة أهداف جوية لدى اقترابها من المدينة، مما أثار حزننا الشديد
، حيث قُتل شخص متأثراً بجراحه.. وبحسب المعلومات الأولية أصيب مدنيان".
وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم بالطائرات المسيرة والصواريخ.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات للاضطهاد على يد نظام كييف.وأضاف البيان "قامت منظومة الدفاع الجوي [الروسية] بإسقاط طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعة بيلغورود".