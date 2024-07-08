https://sarabic.ae/20240708/الدفاع-الروسية-إسقاط-طائرة-مسيرة-أوكرانية-أخرى-فوق-مقاطعة-بيلغورود-1090606490.html
الدفاع الروسية: إسقاط طائرة مسيرة أوكرانية أخرى فوق مقاطعة بيلغورود
الدفاع الروسية: إسقاط طائرة مسيرة أوكرانية أخرى فوق مقاطعة بيلغورود
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مساء اليوم الاثنين، أن منظومة الدفاع الجوي أسقطت طائرة مسيرة أوكرانية أخرى في أجواء مقاطعة بيلغورود. 08.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-08T21:17+0000
2024-07-08T21:17+0000
2024-07-08T21:17+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
طائرة مسيرة
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة "في الثامن من يوليو/ تموز الجاري، حوالي الساعة 23.10 بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة لنظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرة مسيرة على منشآت في أراضي روسيا الاتحادية".وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم بالطائرات المسيرة والصواريخ.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات للاضطهاد على يد نظام كييف.وأضاف البيان "قامت منظومة الدفاع الجوي [الروسية] بإسقاط طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعة بيلغورود".
https://sarabic.ae/20240708/القوات-الروسية-تدمر-ثلاث-منصات-لإطلاق-صواريخ-أتاكمز-أمريكية-الصنع-1090596990.html
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روسيا, طائرة مسيرة
الدفاع الروسية: إسقاط طائرة مسيرة أوكرانية أخرى فوق مقاطعة بيلغورود
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مساء اليوم الاثنين، أن منظومة الدفاع الجوي أسقطت طائرة مسيرة أوكرانية أخرى في أجواء مقاطعة بيلغورود.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة "في الثامن من يوليو/ تموز الجاري، حوالي الساعة 23.10 بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة لنظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرة مسيرة على منشآت في أراضي روسيا الاتحادية
".
وأضاف البيان "قامت منظومة الدفاع الجوي [الروسية] المناوبة بإسقاط طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعة بيلغورود".
وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم بالطائرات المسيرة والصواريخ.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات للاضطهاد على يد نظام كييف.وأضاف البيان "قامت منظومة الدفاع الجوي [الروسية] بإسقاط طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعة بيلغورود".