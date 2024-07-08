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Российский специалист изучает гироскоп наведения ракеты ATACMS - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240708/الدفاع-الروسية-إسقاط-طائرة-مسيرة-أوكرانية-أخرى-فوق-مقاطعة-بيلغورود-1090606490.html
الدفاع الروسية: إسقاط طائرة مسيرة أوكرانية أخرى فوق مقاطعة بيلغورود
الدفاع الروسية: إسقاط طائرة مسيرة أوكرانية أخرى فوق مقاطعة بيلغورود
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مساء اليوم الاثنين، أن منظومة الدفاع الجوي أسقطت طائرة مسيرة أوكرانية أخرى في أجواء مقاطعة بيلغورود. 08.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-08T21:17+0000
2024-07-08T21:17+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
طائرة مسيرة
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة "في الثامن من يوليو/ تموز الجاري، حوالي الساعة 23.10 بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة لنظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرة مسيرة على منشآت في أراضي روسيا الاتحادية".وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم بالطائرات المسيرة والصواريخ.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات للاضطهاد على يد نظام كييف.وأضاف البيان "قامت منظومة الدفاع الجوي [الروسية] بإسقاط طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعة بيلغورود".
https://sarabic.ae/20240708/القوات-الروسية-تدمر-ثلاث-منصات-لإطلاق-صواريخ-أتاكمز-أمريكية-الصنع-1090596990.html
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روسيا, طائرة مسيرة
روسيا, طائرة مسيرة

الدفاع الروسية: إسقاط طائرة مسيرة أوكرانية أخرى فوق مقاطعة بيلغورود

21:17 GMT 08.07.2024
© Photo / Russian Defense Ministryوسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي
وسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2024
© Photo / Russian Defense Ministry
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مساء اليوم الاثنين، أن منظومة الدفاع الجوي أسقطت طائرة مسيرة أوكرانية أخرى في أجواء مقاطعة بيلغورود.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة "في الثامن من يوليو/ تموز الجاري، حوالي الساعة 23.10 بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة لنظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرة مسيرة على منشآت في أراضي روسيا الاتحادية".
وأضاف البيان "قامت منظومة الدفاع الجوي [الروسية] المناوبة بإسقاط طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعة بيلغورود".
وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم بالطائرات المسيرة والصواريخ.
راجمات صواريخ روسية تقصف مواقع القوات الأوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تدمر ثلاث منصات لإطلاق صواريخ "أتاكمز" أمريكية الصنع
15:24 GMT
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات للاضطهاد على يد نظام كييف.وأضاف البيان "قامت منظومة الدفاع الجوي [الروسية] بإسقاط طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعة بيلغورود".
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إخلاء مستشفى المعمداني في غزة وخروجه عن الخدمة جراء القصف الإسرائيلي16:33 GMT
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