https://sarabic.ae/20240708/القوات-الروسية-تدمر-ثلاث-منصات-لإطلاق-صواريخ-أتاكمز-أمريكية-الصنع-1090596990.html
القوات الروسية تدمر ثلاث منصات لإطلاق صواريخ "أتاكمز" أمريكية الصنع
القوات الروسية تدمر ثلاث منصات لإطلاق صواريخ "أتاكمز" أمريكية الصنع
سبوتنيك عربي
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، لقطات تظهر تدمير ثلاث منصات متخفية لإطلاق صواريخ "أتاكمز" الأمريكية، والتي استهدفت، في وقت سابق، مدينة سيفاستوبول. 08.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-08T15:24+0000
2024-07-08T15:24+0000
2024-07-08T15:24+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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روسيا
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أظهرت لقطات من فيديو نشرته وزارة الدفاع الروسية، مشاهد لتدمير منصات إطلاق "هيمارس" الأمريكية الصنع من طراز "M142" الحاملة لصواريخ "أتاكمز"، والتي نفذت ضربة إجرامية لنظام كييف على سيفاستوبول، في 23 يونيو/ حزيران.اكتشف مشغلو الطائرات دون طيار لدى القوات المسلحة الروسية، ثلاثة مواقع مخفية لثلاث منصات إطلاق صواريخ من طراز "هيمارس" في حزام الغابات بالقرب من قرية كلابايا في مقاطعة خيرسون.وأطلقت أطقم نظام الصواريخ التكتيكية "إسكندر" التابع للقوات المسلحة الروسية، ضربة صاروخية على المواقع المموهة لصواريخ "أتاكمز" الأمريكية.ونتيجة للضربة، تم تدمير ثلاث منصات إطلاق "هيمارس" M142 الحاملة لصواريخ "أتاكمز" وتحييد 10 متخصصين أجانب يعملون على تشغيل أنظمة الصواريخ الأمريكية.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تنفذ ضربة دقيقة بأسلحة بعيدة المدى على منشآت الصناعة العسكرية في أوكرانيا بعد الإعلان عن احتمال تعديل "العقيدة النووية".. معلومات عن الترسانة الذرية الروسية
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, روسيا, الجيش الروسي, سلاح روسيا, رصد عسكري
أخبار أوكرانيا, روسيا, الجيش الروسي, سلاح روسيا, رصد عسكري
القوات الروسية تدمر ثلاث منصات لإطلاق صواريخ "أتاكمز" أمريكية الصنع
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، لقطات تظهر تدمير ثلاث منصات متخفية لإطلاق صواريخ "أتاكمز" الأمريكية، والتي استهدفت، في وقت سابق، مدينة سيفاستوبول.
أظهرت لقطات من فيديو نشرته وزارة الدفاع الروسية، مشاهد لتدمير منصات إطلاق "هيمارس" الأمريكية الصنع من طراز "M142" الحاملة لصواريخ "أتاكمز"، والتي نفذت ضربة إجرامية لنظام كييف على سيفاستوبول، في 23 يونيو/ حزيران.
اكتشف مشغلو الطائرات دون طيار لدى القوات المسلحة الروسية، ثلاثة مواقع مخفية لثلاث منصات إطلاق صواريخ من طراز "هيمارس" في حزام الغابات بالقرب من قرية كلابايا في مقاطعة خيرسون.
وأطلقت أطقم نظام الصواريخ التكتيكية "إسكندر" التابع للقوات المسلحة الروسية، ضربة صاروخية على المواقع المموهة لصواريخ "أتاكمز" الأمريكية.
ونتيجة للضربة، تم تدمير ثلاث منصات إطلاق "هيمارس" M142 الحاملة لصواريخ "أتاكمز" وتحييد 10 متخصصين أجانب يعملون على تشغيل أنظمة الصواريخ الأمريكية.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.