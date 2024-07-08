https://sarabic.ae/20240708/القوات-الروسية-تنفذ-ضربة-دقيقة-بأسلحة-بعيدة-المدى-على-منشآت-الصناعة-العسكرية-في-أوكرانيا--1090588201.html

القوات الروسية تنفذ ضربة دقيقة بأسلحة بعيدة المدى على منشآت الصناعة العسكرية في أوكرانيا

القوات الروسية تنفذ ضربة دقيقة بأسلحة بعيدة المدى على منشآت الصناعة العسكرية في أوكرانيا

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن القوات المسلحة الروسية نفذت ضربة دقيقة بأسلحة بعيدة المدى على أهداف عسكرية في أوكرانيا. 08.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-08T11:36+0000

2024-07-08T11:36+0000

2024-07-08T11:36+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار أوكرانيا

رصد عسكري

الجيش الروسي

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وجاء في بيان وزارة الدفاع: "ردا على محاولات نظام كييف لإلحاق الضرر بمنشآت الطاقة والمنشآت الاقتصادية الروسية، شنت القوات المسلحة الروسية ضربة جماعية بأسلحة دقيقة بعيدة المدى على منشآت الصناعة العسكرية في أوكرانيا وقواعد الطيران التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية".واستهدفت القوات الروسية عدة مدن دفعة واحدة، في أوكرانيا وتم إعلان حالة تأهب من الغارات الجوية في جميع أنحاء البلاد. وهاجمت القوات الروسية عدة مناطق في كييف، بالإضافة إلى منطقتي شيفتشينكو وسولومينسكي. واستهدفت القوات الروسية أيضًا مناطق في كريفوي روغ، ودنيبروبيتروفسك، وكروبيفنيتسكي.يأتي هذا ردًا على الهجمات التي تشنها القوات المسلحة الأوكرانية على أهداف مدنية، وفي الوقت نفسه، أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن الجيش الروسي لا يهاجم المباني السكنية والمؤسسات الاجتماعية.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

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روسيا, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري, الجيش الروسي