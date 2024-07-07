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Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240707/مقتل-نحو-1600-عسكري-أوكراني-بعمليات-للقوات-الروسية-في-نطاق-العملية-العسكرية-الخاصة-1090564068.html
مقتل نحو 1600 عسكري أوكراني بعمليات للقوات الروسية في نطاق العملية العسكرية الخاصة
مقتل نحو 1600 عسكري أوكراني بعمليات للقوات الروسية في نطاق العملية العسكرية الخاصة
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بمقتل نحو 1600 عسكري أوكراني بعمليات للقوات الروسية في نطاق العملية العسكرية الخاصة، خلال الساعات الـ24 الماضية. 07.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-07T11:17+0000
2024-07-07T11:17+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيانها أن وحدات من مجموعة قوات الشمال (سيفير) نجحت بهزيمة تشكيلات من القوات المسلحة الأوكرانية، وتم صد 5 هجمات مضادة، وقضت على نحو 175 عسكريا أوكرانيا، مضيفةً أن وحدات من مجموعة قوات الغرب (زاباد) حسنت من تموضع قواتها، وقضت على تشكيلات تابعة للقوات الأوكرانية، ما أدى إلى مقتل نحو 450 عسكريا أوكرانيا.وتابع بيان وزارة الدفاع الروسية أن وحدات مجموعة قوات الجنوب "يوغ" حسنت تموضع قواتها، وقضت على تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ما أدى إلى مقتل نحو 380 عسكريا أوكرانيا.كما أشارت إلى أن وحدات من مجموعة قوات المركز (تسينتر) قامت بتحرير بلدة شيغاري الواقعة في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتم تحسين تموضع القوات، وهزيمة تشكيلات للقوات الأوكرانية، وصد 6 هجمات مضادة، والقضاء على نحو 340 عسكريا أوكرانيا، كما حسنت وحدات من مجموعة قوات الشرق (فوستوك) تموضع قواتها، وتم القضاء على تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية وصل عددهم إلى نحو 145 عسكريا أوكرانيا.ولفتت الوزارة في بيانها إلى أن وحدات من مجموعة قوات "دنيبر" قضت على نحو 100 عسكري أوكرني تابعين لمختلف التشكيلات العسكرية الأوكرانية.وفي السياق نفسه، أعلنت عمليات الطيران العملياتي التكتيكي وقوات الصواريخ والمدفعية تدمير رادار لرصد الأهداف الجوية ومنصتي إطلاق لمنظومة صواريخ الدفاع الجوي "باتريوت" ومعدات طيران، وقصف تجمعات للقوات الأوكرانية في 119 نقطة.كما نجحت الدفاعات الجوية الروسية بإسقاط 31 طائرة مسيرة أوكرانية و3 قنابل جوية موجهة "هامر" وقذيفتين لراجمات "هيمارس".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.الكرملين: السياسيون الغربيون لم يتواصلوا معنا بشأن مبادرات السلام حول أوكرانياودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240707/ضابط-أمريكي-فشل-سياسة-الناتو-في-أوكرانيا-سيطفو-ولا-يمكن-للغرب-إخفاءها--1090563054.html
https://sarabic.ae/20240707/القوات-الروسية-تدمر-منصتي-إطلاق-صواريخ-باتريوت-أوكرانيتين-في-مقاطعة-أوديسا-فيديو-1090559005.html
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مقتل نحو 1600 عسكري أوكراني بعمليات للقوات الروسية في نطاق العملية العسكرية الخاصة

11:17 GMT 07.07.2024
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورمدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر "مستا-بي" في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
مدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر مستا-بي في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2024
© Sputnik . Alexey Maishev
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تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بمقتل نحو 1600 عسكري أوكراني بعمليات للقوات الروسية في نطاق العملية العسكرية الخاصة، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيانها أن وحدات من مجموعة قوات الشمال (سيفير) نجحت بهزيمة تشكيلات من القوات المسلحة الأوكرانية، وتم صد 5 هجمات مضادة، وقضت على نحو 175 عسكريا أوكرانيا، مضيفةً أن وحدات من مجموعة قوات الغرب (زاباد) حسنت من تموضع قواتها، وقضت على تشكيلات تابعة للقوات الأوكرانية، ما أدى إلى مقتل نحو 450 عسكريا أوكرانيا.
وتابع بيان وزارة الدفاع الروسية أن وحدات مجموعة قوات الجنوب "يوغ" حسنت تموضع قواتها، وقضت على تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ما أدى إلى مقتل نحو 380 عسكريا أوكرانيا.
كما أشارت إلى أن وحدات من مجموعة قوات المركز (تسينتر) قامت بتحرير بلدة شيغاري الواقعة في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتم تحسين تموضع القوات، وهزيمة تشكيلات للقوات الأوكرانية، وصد 6 هجمات مضادة، والقضاء على نحو 340 عسكريا أوكرانيا، كما حسنت وحدات من مجموعة قوات الشرق (فوستوك) تموضع قواتها، وتم القضاء على تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية وصل عددهم إلى نحو 145 عسكريا أوكرانيا.
ولفتت الوزارة في بيانها إلى أن وحدات من مجموعة قوات "دنيبر" قضت على نحو 100 عسكري أوكرني تابعين لمختلف التشكيلات العسكرية الأوكرانية.
جنود أوكرانيون - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2024
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وفي السياق نفسه، أعلنت عمليات الطيران العملياتي التكتيكي وقوات الصواريخ والمدفعية تدمير رادار لرصد الأهداف الجوية ومنصتي إطلاق لمنظومة صواريخ الدفاع الجوي "باتريوت" ومعدات طيران، وقصف تجمعات للقوات الأوكرانية في 119 نقطة.
كما نجحت الدفاعات الجوية الروسية بإسقاط 31 طائرة مسيرة أوكرانية و3 قنابل جوية موجهة "هامر" وقذيفتين لراجمات "هيمارس".
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
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وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
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ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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