https://sarabic.ae/20240708/بوشيلين-تقدم-مطرد-للقوات-الروسية-في-دونيتسك-ويتم-الدفع-بخط-المواجهة-بعيدا-عن-غورلوفكا-1090584284.html

بوشيلين: تقدم مطرد للقوات الروسية في دونيتسك ويتم الدفع بخط المواجهة بعيدا عن غورلوفكا

بوشيلين: تقدم مطرد للقوات الروسية في دونيتسك ويتم الدفع بخط المواجهة بعيدا عن غورلوفكا

سبوتنيك عربي

أفاد رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، اليوم الاثنين، بأن القوات المسلحة الروسية تتقدم يوميا على أراضي الجمهورية وتدفع بخط المواجهة بعيداً عن مدينة... 08.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-08T07:50+0000

2024-07-08T07:50+0000

2024-07-08T07:50+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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و قال بوشيلين، في مقابلة مع قناة "روسيا 24" التلفزيونية: "نحن نرى تقدماً مطرداً لعسكريينا فيما يتعلق بتحرير جمهورية دونيتسك الشعبية وبالتحديد على محور غورلوفكا".وأضاف بوشيلين بالقول: "نرى هناك تقدما يوميا ويتم الدفع بخط المواجهة بعيدا عن غورلوفكا التي تتعرض دائما للقصف، وهذا هو محور بلدة دزيرجينسك".وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية حررت بلدة سوكول التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية.وأضافت الدفاع الروسية، في بيانها اليومي، أن "وحدات من مجموعة "المركز" الروسية، ونتيجة العمليات النشطة قامت بتحرير بلدة سوكول التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية وتحسين الوضع التكتيكي في المنطقة".كما قامت وحدات من مجموعة "المركز" الروسية بهزيمة تشكيلات المشاة الآلية رقم 24، وكتيبة المشاة الآلية رقم 59، وألوية المشاة الآلية رقم 46 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق فولشي وأوستروي وسيليدوفو وفوسخود وتوريتسك في جمهورية دونيتسك الشعبية.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.مشاهد لاستهداف القوات الروسية مخابئ ومعدات عسكرية تابعة لنظام كييف جنوبي جمهورية دونيتسك... فيديووأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sarabic.ae/20240707/القوات-الأوكرانية-تستهدف-أراضي-جمهورية-دونيتسك-29-مرة-خلال-اليوم-الماضي-1090580190.html

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