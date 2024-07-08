https://sarabic.ae/20240708/إعلام-وفد-أمريكي-يصل-إلى-القاهرة-لبحث-مفاوضات-الهدنة-في-غزة-1090601093.html

إعلام: وفد أمريكي يصل إلى القاهرة لبحث مفاوضات الهدنة في غزة

إعلام: وفد أمريكي يصل إلى القاهرة لبحث مفاوضات الهدنة في غزة

سبوتنيك عربي

استقبلت القاهرة وفدا أمريكيا في مستهل جولة جديدة للمفاوضات التي تهدف إلى التوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل. 08.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-08T17:02+0000

2024-07-08T17:02+0000

2024-07-08T17:02+0000

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وقال مصدر مصري رفيع المستوى، إن الوفد الأمريكي يترأسه وليام بيرنز، مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية "سي آي إي"، حسبما ذكرت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الاثنين.وأضاف المصدر: "الوفد الأمني المصري يواصل جهوده للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة".وفي وقت سابق، أكد مصدر مصري رفيع المستوى وجود اتصالات ومشاورات مع حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" من أجل التوصل إلى اتفاق تهدئة وإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين.وأوضح المصدر أن القاهرة تستضيف وفودا أمريكية وإسرائيلية للتفاوض حول النقاط الخلافية التي تعطل التوصل إلى اتفاق، مضيفا: "هناك لقاءات مع جميع الأطراف الأسبوع الحالي بهذا الشأن".وطالبت حركة "حماس" الفلسطينية، اليوم الاثنين، "الوسطاء بالتدخل لوضع حد لألاعيب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وجرائمه"، داعية المجتمع الدولي إلى "الضغط لوقف جريمة الإبادة بحق الشعب الفلسطيني".وتعاني جميع مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، الذين يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.

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