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عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
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رقصة "التانغو" في ساحات الحرب
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عرب بوينت بودكاست
الإكتئاب كإضطراب نفسي.. ما هي أسبابه وأعراضه وسبل التصدي له؟
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المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:46 GMT
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نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
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هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
11:03 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
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عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
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13 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
12:03 GMT
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عالم سبوتنيك
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عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
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هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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إعلام: وفد أمريكي يصل إلى القاهرة لبحث مفاوضات الهدنة في غزة
إعلام: وفد أمريكي يصل إلى القاهرة لبحث مفاوضات الهدنة في غزة
سبوتنيك عربي
استقبلت القاهرة وفدا أمريكيا في مستهل جولة جديدة للمفاوضات التي تهدف إلى التوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل. 08.07.2024, سبوتنيك عربي
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وقال مصدر مصري رفيع المستوى، إن الوفد الأمريكي يترأسه وليام بيرنز، مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية "سي آي إي"، حسبما ذكرت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الاثنين.وأضاف المصدر: "الوفد الأمني المصري يواصل جهوده للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة".وفي وقت سابق، أكد مصدر مصري رفيع المستوى وجود اتصالات ومشاورات مع حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" من أجل التوصل إلى اتفاق تهدئة وإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين.وأوضح المصدر أن القاهرة تستضيف وفودا أمريكية وإسرائيلية للتفاوض حول النقاط الخلافية التي تعطل التوصل إلى اتفاق، مضيفا: "هناك لقاءات مع جميع الأطراف الأسبوع الحالي بهذا الشأن".وطالبت حركة "حماس" الفلسطينية، اليوم الاثنين، "الوسطاء بالتدخل لوضع حد لألاعيب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وجرائمه"، داعية المجتمع الدولي إلى "الضغط لوقف جريمة الإبادة بحق الشعب الفلسطيني".وتعاني جميع مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، الذين يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.
https://sarabic.ae/20240708/تغطية-مباشرة-لـطوفا-الأقصى-حزب-الله-يعلن-استهداف-9-مواقع-للجيش-الإسرائيلي-1090580455.html
https://sarabic.ae/20240707/تقرير-إسرائيل-لن-توافق-على-سحب-قواتها-من-نقاط-مهمة-في-غزة-بشأن-صفقة-الرهائن-مع-حماس-1090561456.html
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, مصر, أخبار مصر الآن, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
العالم العربي, أخبار العالم الآن, مصر, أخبار مصر الآن, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

إعلام: وفد أمريكي يصل إلى القاهرة لبحث مفاوضات الهدنة في غزة

17:02 GMT 08.07.2024
© Sputnik . Виталий Белоусов / الانتقال إلى بنك الصورمدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وليام بيرنز
مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وليام بيرنز - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2024
© Sputnik . Виталий Белоусов
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
استقبلت القاهرة وفدا أمريكيا في مستهل جولة جديدة للمفاوضات التي تهدف إلى التوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل.
وقال مصدر مصري رفيع المستوى، إن الوفد الأمريكي يترأسه وليام بيرنز، مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية "سي آي إي"، حسبما ذكرت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الاثنين.
كاميرا سبوتنيك ترصد شهادات واثار القصف على مشفى المعمداني وغزة تشيع جثامين القتلى - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2024
تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إخلاء مستشفى المعمداني في غزة وخروجه عن الخدمة جراء القصف الإسرائيلي
16:33 GMT
وأضاف المصدر: "الوفد الأمني المصري يواصل جهوده للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة".
وفي وقت سابق، أكد مصدر مصري رفيع المستوى وجود اتصالات ومشاورات مع حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" من أجل التوصل إلى اتفاق تهدئة وإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين.
وأوضح المصدر أن القاهرة تستضيف وفودا أمريكية وإسرائيلية للتفاوض حول النقاط الخلافية التي تعطل التوصل إلى اتفاق، مضيفا: "هناك لقاءات مع جميع الأطراف الأسبوع الحالي بهذا الشأن".
عملية برية في قطاع غزة - الجيش الإسرائيلي مدعوم بآليات عسكرية ودبابات - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2024
تقرير: إسرائيل لن توافق على سحب قواتها من نقاط مهمة في غزة بشأن صفقة الرهائن مع "حماس"
أمس, 08:29 GMT
وطالبت حركة "حماس" الفلسطينية، اليوم الاثنين، "الوسطاء بالتدخل لوضع حد لألاعيب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وجرائمه"، داعية المجتمع الدولي إلى "الضغط لوقف جريمة الإبادة بحق الشعب الفلسطيني".
وتعاني جميع مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.
ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، الذين يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إخلاء مستشفى المعمداني في غزة وخروجه عن الخدمة جراء القصف الإسرائيلي16:33 GMTВоеннослужащие ВС РФ во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:20 GMT
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