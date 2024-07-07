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وزير الدفاع الإسرائيلي: حتى لو تم الاتفاق في غزة سنواصل قتال "حزب الله" حتى جلبه للتسوية
وزير الدفاع الإسرائيلي: حتى لو تم الاتفاق في غزة سنواصل قتال "حزب الله" حتى جلبه للتسوية
سبوتنيك عربي
أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يواف غالانت، اليوم الأحد، أن "وقف إطلاق النار في قطاع غزة ضمن صفقة لتبادل الأسرى لا يعني وقف القتال على الجبهة الشمالية". 07.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-07T17:04+0000
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وقال غالانت، خلال تقييمه للوضع على الحدود اللبنانية، إنه "حتى لو تم الاتفاق في قطاع غزة ستواصل إسرائيل قتال حزب الله حتى جلبه لتسوية، مضيفا أن "صفقة التبادل مع حماس لا تلزم إسرائيل بتهدئة على جبهة لبنان إلا اذا توصلنا لاتفاق بعدها مع حزب الله".يشار إلى أن "حزب الله" اللبناني أعلن، اليوم الأحد، قصف قاعدة "نيمرا" العسكرية الإسرائيلية بعشرات الصواريخ، وقال الحزب في بيان إنه "قصف ‏قاعدة نيمرا (إحدى القواعد الإسرائيلية الرئيسية في المنطقة الشمالية) غرب طبريا ‏بعشرات صواريخ الكاتيوشا"، وأوضح أن "الاستهداف جاء ردا على ‏الاعتداء والاغتيال الذي نفذه الجيش الإسرائيلي في منطقة البقاع".يُذكر أنه في الأيام الأخيرة، صرح مسؤولون إسرائيليون بشكل متزايد بأن "إسرائيل تقترب من اتخاذ قرار بشأن المزيد من الإجراءات على الجبهة اللبنانية"، على خلفية القصف المستمر من قبل "حزب الله" اللبناني.وتعاني جميع مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، الذين يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.
https://sarabic.ae/20240707/إعلام-إسرائيل-تلقي-قنابل-حارقة-على-الأحراش-المتاخمة-للخط-الأزرق-في-جنوب-لبنان-1090568594.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, أخبار العالم الآن, العالم العربي
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, أخبار العالم الآن, العالم العربي

وزير الدفاع الإسرائيلي: حتى لو تم الاتفاق في غزة سنواصل قتال "حزب الله" حتى جلبه للتسوية

17:04 GMT 07.07.2024
© AP Photo / Tsafrir Abayovوزير الدفاع الإسرايلي يوآف غالانت
وزير الدفاع الإسرايلي يوآف غالانت - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2024
© AP Photo / Tsafrir Abayov
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أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يواف غالانت، اليوم الأحد، أن "وقف إطلاق النار في قطاع غزة ضمن صفقة لتبادل الأسرى لا يعني وقف القتال على الجبهة الشمالية".
وقال غالانت، خلال تقييمه للوضع على الحدود اللبنانية، إنه "حتى لو تم الاتفاق في قطاع غزة ستواصل إسرائيل قتال حزب الله حتى جلبه لتسوية، مضيفا أن "صفقة التبادل مع حماس لا تلزم إسرائيل بتهدئة على جبهة لبنان إلا اذا توصلنا لاتفاق بعدها مع حزب الله".
يشار إلى أن "حزب الله" اللبناني أعلن، اليوم الأحد، قصف قاعدة "نيمرا" العسكرية الإسرائيلية بعشرات الصواريخ، وقال الحزب في بيان إنه "قصف ‏قاعدة نيمرا (إحدى القواعد الإسرائيلية الرئيسية في المنطقة الشمالية) غرب طبريا ‏بعشرات صواريخ الكاتيوشا"، وأوضح أن "الاستهداف جاء ردا على ‏الاعتداء والاغتيال الذي نفذه الجيش الإسرائيلي في منطقة البقاع".
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يُذكر أنه في الأيام الأخيرة، صرح مسؤولون إسرائيليون بشكل متزايد بأن "إسرائيل تقترب من اتخاذ قرار بشأن المزيد من الإجراءات على الجبهة اللبنانية"، على خلفية القصف المستمر من قبل "حزب الله" اللبناني.
وتعاني جميع مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.
ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، الذين يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.
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