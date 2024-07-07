https://sarabic.ae/20240707/إعلام-إسرائيل-تلقي-قنابل-حارقة-على-الأحراش-المتاخمة-للخط-الأزرق-في-جنوب-لبنان-1090568594.html

إعلام: إسرائيل تلقي قنابل حارقة على الأحراش المتاخمة للخط الأزرق في جنوب لبنان

إعلام: إسرائيل تلقي قنابل حارقة على الأحراش المتاخمة للخط الأزرق في جنوب لبنان

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الأحد، بأن الجيش الإسرائيلي ألقى قنابل حارقة على الأحراش المتاخمة للخط الأزرق في عدة بلدات في جنوب لبنان. 07.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-07T13:47+0000

2024-07-07T13:47+0000

2024-07-07T14:04+0000

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وقالت الوكالة الوطنية للإعلام إن القنابل الحارقة التي ألقاها الجيش الإسرائيلي أصابت أطراف بلدات مروحين والضهيرة وعيتا الشعب وبيت ليف، واندلعت النيران وأتت على الأشجار المعمرة المثمرة.يأتي ذلك بعد ساعات من اشتعال النيران في قاعدة "ميرون" الجوية الإسرائيلية الواقعة على بعد 8.5 كيلومترات من الحدود اللبنانية.وذكرت قناة "الميادين" في نبأ عاجل، بأنه تم إطلاق صلية صاروخية أطلقت من جنوب لبنان في اتجاه قاعدة "ميرون" الإسرائيلية ما أدى إلى اندلاع النيران فيها.وتعرضت قاعدة "ميرون" لقصف من "حزب الله" اللبناني أكثر من مرة منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، حيث تختص هذه القاعدة في المراقبة الجوية وتغطي المنطقة الممتدة باتجاه سوريا ولبنان وتركيا وشمال الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط.وتقع القاعدة على قمة جبل "الجرمق" بحسب التسمية الإسرائيلية وترتفع قرابة 1200 متر عن سطح البحر، وتقدر مساحتها بنحو 161 ألف متر مربع، وتضم مركزا لعمليات التشويش الإلكتروني، وتعمل على تنسيق وإدارة العمليات الجوية، وقد نشر الجيش الإسرائيلي منظومات دفاع جوي وصاروخي في محيط القاعدة نظرا لأهميتها الاستراتيجية.واستهدف "حزب الله" القاعدة لأول مرة ردا على اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس، صالح العاروري، في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية ببيروت.يشار إلى أن "حزب الله" اللبناني أعلن، اليوم الأحد، قصف قاعدة نيمرا العسكرية الإسرائيلية بعشرات الصواريخ، وقال الحزب في بيان إنه "قصف ‏قاعدة نيمرا (إحدى القواعد الإسرائيلية الرئيسية في المنطقة الشمالية) غرب طبريا ‏بعشرات صواريخ الكاتيوشا"، وأوضح أن "الاستهداف جاء ردا على ‏الاعتداء والاغتيال الذي نفذه الجيش الإسرائيلي في منطقة البقاع".يُذكر أنه في الأيام الأخيرة، صرح مسؤولون إسرائيليون بشكل متزايد بأن "إسرائيل تقترب من اتخاذ قرار بشأن المزيد من الإجراءات على الجبهة اللبنانية"، على خلفية القصف المستمر من قبل "حزب الله" اللبناني.

https://sarabic.ae/20240707/حزب-الله-يعلن-استهداف-قاعدة-عسكرية-إسرائيلية-في-طبريا-بصواريخ-الكاتيوشا-1090562332.html

https://sarabic.ae/20240705/تقرير-رفض-حزب-الله-المقترح-الأمريكي-يمنح-إسرائيل-شرعية-شن-حرب-على-لبنان-1090507079.html

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