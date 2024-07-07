https://sarabic.ae/20240707/حزب-الله-يعلن-استهداف-قاعدة-عسكرية-إسرائيلية-في-طبريا-بصواريخ-الكاتيوشا-1090562332.html

"حزب الله" يعلن استهداف قاعدة عسكرية إسرائيلية في طبريا بصواريخ الكاتيوشا

"حزب الله" يعلن استهداف قاعدة عسكرية إسرائيلية في طبريا بصواريخ الكاتيوشا

سبوتنيك عربي

أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الأحد، قصف قاعدة نيمرا العسكرية الإسرائيلية بعشرات الصواريخ. 07.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-07T09:31+0000

2024-07-07T09:31+0000

2024-07-07T09:31+0000

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وقال الحزب في بيان إنه "قصف ‏قاعدة نيمرا (إحدى القواعد الإسرائيلية الرئيسية في المنطقة الشمالية) غرب طبريا ‏بعشرات صواريخ الكاتيوشا".وأوضح أن "الاستهداف جاء رداً على ‏الاعتداء والاغتيال الذي نفذه الجيش الإسرائيلي في منطقة البقاع".وفي وقت سابق اليوم، سمع دوي صافرات الإنذار التحذيرية من الصواريخ في عدد من المستوطنات الإسرائيلية المحاذية للبنان.وقال الجيش الإسرائيلي إنه تم رصد تقريبا ما بين 20 إلى 30 عملية إطلاق من لبنان على منطقة الجليل الأسفل، لافتًا إلى أنه تم اعتراض بعضها بنجاح.يُذكر أنه في الأيام الأخيرة، صرح مسؤولون إسرائيليون بشكل متزايد بأن "إسرائيل تقترب من اتخاذ قرار بشأن المزيد من الإجراءات على الجبهة اللبنانية"، على خلفية القصف المستمر من قبل "حزب الله" اللبناني.وصرح الجيش الإسرائيلي، في يونيو/ حزيران الماضي، بأنه اعتمد خططًا قتالية لشن هجوم على لبنان.كما توقع تقرير نشرته مجلة "بيلد" الألمانية، أن يشهد الأسبوع الثالث أو الرابع من شهر يوليو/ تموز الجاري، هجوما إسرائيليا على جنوب لبنان.يأتي ذلك فيما يتواصل الاستهداف المتبادل جنوبي لبنان، بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يتبادل الجانبان القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.وتمثل الأعمال القتالية أسوأ صراع بين الجانبين، منذ حرب 2006، ما يؤجج المخاوف من خوض مواجهة أكبر.

https://sarabic.ae/20240707/إذاعة-الجيش-الإسرائيلي-عشرات-الصواريخ-من-لبنان-تضرب-إسرائيل-فيديو-1090560673.html

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