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https://sarabic.ae/20240708/اختصاصية-تكشف-الكمية-الأمثل-لتناول-التوت-وأبرز-فوائده-للإنسان--1090583272.html
اختصاصية تكشف الكمية الأمثل لتناول التوت وأبرز فوائده للإنسان
اختصاصية تكشف الكمية الأمثل لتناول التوت وأبرز فوائده للإنسان
سبوتنيك عربي
كشفت اختصاصية أمراض الجهاز الهضمي أن الكمية الأنسب من التوت البري للشخص الراشد في اليوم تبلغ نحو 400 غرام، بينما ينصح للأطفال تناول 200 غرام يوميا ليس أكثر. 08.07.2024, سبوتنيك عربي
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وجاءت تصريحات الخبيرة الروسية، لودميلا سوخوروكوفا، خلال مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك"، قالت خلالها إنه من الأفضل عدم المبالغة في تناول التوت والمحافظة على الكميات المناسبة، لأن الزيادة المفرطة قد تتسبب في حساسية لدى الأشخاص.وذكرت الطبيبة أن أهم 5 خصائص مفيدة للتوت هي تحسين وظائف المخ، وخفض نسبة السكر في الدم، والحفاظ على صحة القلب، وتحسين أداء أعضاء الجهاز الهضمي والكلى والكبد والمرارة، وتقليل خطر الإصابة بالتهاب المفاصل. كما يستخدم التوت بنشاط كمعرق لنزلات البرد.وتابعت الاختصاصية سوخوروكوفا بالقول: "ومع ذلك، بالنسبة لعدد من الأمراض، من الأفضل استبعاد التوت من النظام الغذائي خصوصا للذين يعانون من التهاب المعدة والقرحة والتهاب القولون، ولا ينصح بالتوت لمرض النقرس، فتأثيره المدر للبول سوف "يحرك" الحصوات ويجلب الكثير من المشاكل "والتوت مادة مسببة للحساسية ويمكن أن تسبب الشرى حتى لدى شخص لم يعان من الحساسية مطلقًا، لذلك من الأفضل عدم تناول الكثير منها في وقت واحد.
https://sarabic.ae/20240103/علماء-روس-يستنسخون-توت-القطب-الشمالي-المفيد-لمناعة-البشر-1084673848.html
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علوم
علوم

اختصاصية تكشف الكمية الأمثل لتناول التوت وأبرز فوائده للإنسان

06:51 GMT 08.07.2024 (تم التحديث: 07:49 GMT 08.07.2024)
© YouTube.comمربى التوت الأحمر
مربى التوت الأحمر - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2024
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كشفت اختصاصية أمراض الجهاز الهضمي أن الكمية الأنسب من التوت البري للشخص الراشد في اليوم تبلغ نحو 400 غرام، بينما ينصح للأطفال تناول 200 غرام يوميا ليس أكثر.
وجاءت تصريحات الخبيرة الروسية، لودميلا سوخوروكوفا، خلال مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك"، قالت خلالها إنه من الأفضل عدم المبالغة في تناول التوت والمحافظة على الكميات المناسبة، لأن الزيادة المفرطة قد تتسبب في حساسية لدى الأشخاص.
وذكرت الطبيبة أن أهم 5 خصائص مفيدة للتوت هي تحسين وظائف المخ، وخفض نسبة السكر في الدم، والحفاظ على صحة القلب، وتحسين أداء أعضاء الجهاز الهضمي والكلى والكبد والمرارة، وتقليل خطر الإصابة بالتهاب المفاصل. كما يستخدم التوت بنشاط كمعرق لنزلات البرد.
التوت البري - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2024
مجتمع
علماء روس يستنسخون توت القطب الشمالي المفيد لمناعة البشر
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وتابعت الاختصاصية سوخوروكوفا بالقول: "ومع ذلك، بالنسبة لعدد من الأمراض، من الأفضل استبعاد التوت من النظام الغذائي خصوصا للذين يعانون من التهاب المعدة والقرحة والتهاب القولون، ولا ينصح بالتوت لمرض النقرس، فتأثيره المدر للبول سوف "يحرك" الحصوات ويجلب الكثير من المشاكل "والتوت مادة مسببة للحساسية ويمكن أن تسبب الشرى حتى لدى شخص لم يعان من الحساسية مطلقًا، لذلك من الأفضل عدم تناول الكثير منها في وقت واحد.
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