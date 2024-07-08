https://sarabic.ae/20240708/الدفاع-الروسية-تحيد-أكثر-من-1280-عسكريا-أوكرانيا-في-إطار-العملية-العسكرية-الخاصة-1090589137.html

الدفاع الروسية تحيد أكثر من 1280 عسكريا أوكرانيا في إطار العملية العسكرية الخاصة

الدفاع الروسية تحيد أكثر من 1280 عسكريا أوكرانيا في إطار العملية العسكرية الخاصة

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، تحييد أكثر من 1280 عسكريا أوكرانيا في إطار العملية العسكرية الخاصة. 08.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-08T12:19+0000

2024-07-08T12:19+0000

2024-07-08T12:19+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية أن وحدات من تجمع قوات "سيفير" (الشمال) الروسية واصلت تقدمها في عمق دفاعات القوات المسلحة الأوكرانية،وخلال الـ24 الساعة الماضية، استهدفت أفرادًا ومعدات تابعة للواء الميكانيكي 115، ولوائي الدفاع المحلي 106، و116، التابعة للقوات الأوكرانية في بلدات فيسيلوفكا وباسوفكا وكونستانتينوفكا في مقاطعة سومي".وأشار البيان إلى أن "خسائر العدو بلغت قرابة 260 عسكريا، وأربع سيارات، ومدفع ذاتي الحركة (أكاسيا) عيار 152 ملم. كما تم صد ثلاث هجمات مضادة للمجموعات الهجومية التابعة للواء الهجومي 92 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية".وفي السياق نفسه، أفادت الوزارة بأن وحدات من تجمع قوات "يوغ" (الجنوب) الروسية حسنت مواقعها على طول خط المواجهة، واستهدفت أفراد ومعدات اللواء الميكانيكي 72، ولواء الهجوم الجوي 80 للقوات المسلحة الأوكرانية، في بلدتي كونستانتينوفكا وبيلوغوروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية"، مضيفةً أن "خسائر العدو، خلال الـ24 الساعة الماضية، بلغت نحو 570 عسكريا و9 سيارات".كما أشار بيان وزارة الدفاع الروسية إلى أن "وحدات من تجمع قوات "زاباد" (الغرب) سيطرت على مواقع أكثر أهمية، وألحقت خسائر فادحة بتشكيلات لواء الدفاع المحلي 103 ولواء الحرس الوطني الأول الأوكرانيين في بلدات ستيلماخوفكا وأرتيموفكا التابعتين لجمهورية لوغانسك الشعبية"، مضيفةً أن "خسائر القوات المسلحة الأوكرانية بلغت أكثر من 495 عسكريا ودبابة وأربع مركبات قتالية مدرعة و14 مركبة ومحطة رادار أمريكية الصنع مضادة للبطاريات من طراز "أي إن/ تي بي كيو-36". بالإضافة لتدمير ثلاثة مستودعات ذخيرة ميدانية".كما أعلنت الدفاع الروسية أن وحدات تجمع قوات "دنيبر" استهدفت تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية؛ ما أسفر عن مقتل نحو 90 عسكريًا أوكرانيًا وتدمير مدفع هاوتزر عيار 155 ملم من طراز "إف إتش-70" بريطاني الصنع ومدفعين من طراز "دي-20 " عيار 152 ملم.كما دمر الطيران العملياتي-التكتيكي والطائرات المسيرة وقوات الصواريخ وفرق المدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية، 3 راجمات صواريخ "هيمارس" أميركية الصنع، وتم القضاء على ما يصل إلى 10 متخصصين أجانب، كانوا يعملون على صيانة هذه المنظومات، كما تم استهداف تجمعات أفراد ومعدات العدو في 112 منطقة".الخارجية الروسية: مخاطر وقوع صدام مسلح مباشر بين القوى النووية مرتفعة في الوقت الراهنوتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في دونباس الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد من قبل نظام كييف.وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيا إلى روسيا، أصبحت مهمة القوات الروسية هي تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.

https://sarabic.ae/20240708/إعلام--الناتو-يتجه-نحو-الحرب-مع-روسيا-1090588614.html

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