https://sarabic.ae/20240708/اليساريون-في-فرنسا-يدعون-إلى-حل-دبلوماسي-للصراع-في-أوكرانيا-1090605639.html
اليساريون في فرنسا يدعون إلى حل دبلوماسي للصراع في أوكرانيا
اليساريون في فرنسا يدعون إلى حل دبلوماسي للصراع في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
صرح زعيم الجبهة الشعبية الجديدة، جان لوك ميلينشون، أن السياسيين اليساريين في فرنسا يفضلون الحل الدبلوماسي وليس العسكري للصراع في أوكرانيا. 08.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-08T20:18+0000
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وقال ميلينشون لقناة "إل.سي.آي" التلفزيونية: "نحن لا نتخذ موقفا محايدا، لكننا ندعو إلى استعادة أوكرانيا سيادتها بالكامل، ولكن من خلال الدبلوماسية، وليس الحرب".في الانتخابات المبكرة للبرلمان الفرنسي، فاز الائتلاف اليساري "الجبهة الشعبية الجديدة"، بقيادة ميلينشون، بحصوله على 182 مقعدًا من أصل 577 في الجمعية الوطنية للبلاد.وجاء ائتلاف "معا" بزعامة الرئيس إيمانويل ماكرون في المركز الثاني بحصوله على 168 مقعدا في الجمعية الوطنية.واستقال رئيس الوزراء الفرنسي غابرييل أتال، اليوم الاثنين، بعد يوم من خسارة ائتلاف الرئيس إيمانويل ماكرون، الانتخابات البرلمانية المبكرة، لكن رئيس الدولة طلب منه الاستمرار في منصبه دون تحديد موعد نهائي لولايته، ومن المتوقع أن يقترح ائتلاف الأحزاب اليسارية في المستقبل القريب مرشحه لمنصب رئيس الوزراء.وقد أشارت موسكو مراراً وتكراراً إلى أنها مستعدة للمفاوضات، لكن كييف فرضت حظراً عليها على المستوى التشريعي، ويتجاهل الغرب رفض كييف المستمر للدخول في حوار.
https://sarabic.ae/20240708/خبير-في-العلاقات-الدولية-تصدر-اليسار-في-فرنسا-متوقع-والفرنسيون-أمام-مفترق-طرق-1090588734.html
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روسيا, العالم, أخبار فرنسا
روسيا, العالم, أخبار فرنسا
اليساريون في فرنسا يدعون إلى حل دبلوماسي للصراع في أوكرانيا
صرح زعيم الجبهة الشعبية الجديدة، جان لوك ميلينشون، أن السياسيين اليساريين في فرنسا يفضلون الحل الدبلوماسي وليس العسكري للصراع في أوكرانيا.
وقال ميلينشون لقناة "إل.سي.آي" التلفزيونية: "نحن لا نتخذ موقفا محايدا، لكننا ندعو إلى استعادة أوكرانيا سيادتها بالكامل، ولكن من خلال الدبلوماسية، وليس الحرب".
في الانتخابات المبكرة للبرلمان الفرنسي، فاز الائتلاف اليساري "الجبهة الشعبية الجديدة"، بقيادة ميلينشون، بحصوله على 182 مقعدًا من أصل 577 في الجمعية الوطنية للبلاد.
وجاء ائتلاف "معا" بزعامة الرئيس إيمانويل ماكرون في المركز الثاني بحصوله على 168 مقعدا في الجمعية الوطنية.
وحصل حزب "التجمع الوطني المحافظ" على 143 مقعدا، وبذلك لم تحصل أي قوة سياسية على الأغلبية اللازمة لتشكيل الحكومة الجديدة.
واستقال رئيس الوزراء الفرنسي غابرييل أتال، اليوم الاثنين، بعد يوم من خسارة ائتلاف الرئيس إيمانويل ماكرون، الانتخابات البرلمانية المبكرة، لكن رئيس الدولة طلب منه الاستمرار في منصبه دون تحديد موعد نهائي لولايته، ومن المتوقع أن يقترح ائتلاف الأحزاب اليسارية في المستقبل القريب مرشحه لمنصب رئيس الوزراء.
وقد أشارت موسكو مراراً وتكراراً إلى أنها مستعدة للمفاوضات، لكن كييف فرضت حظراً عليها على المستوى التشريعي، ويتجاهل الغرب رفض كييف المستمر للدخول في حوار.