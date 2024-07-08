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مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
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الإنسان والثقافة
مع أيمن أبو الشعر في كتابه الجديد " كي لا تغادر معي" بجزئه الأول
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29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
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مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
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مساحة حرة
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Российский специалист изучает гироскоп наведения ракеты ATACMS - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240708/اليساريون-في-فرنسا-يدعون-إلى-حل-دبلوماسي-للصراع-في-أوكرانيا-1090605639.html
اليساريون في فرنسا يدعون إلى حل دبلوماسي للصراع في أوكرانيا
اليساريون في فرنسا يدعون إلى حل دبلوماسي للصراع في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
صرح زعيم الجبهة الشعبية الجديدة، جان لوك ميلينشون، أن السياسيين اليساريين في فرنسا يفضلون الحل الدبلوماسي وليس العسكري للصراع في أوكرانيا. 08.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-08T20:18+0000
2024-07-08T20:18+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وقال ميلينشون لقناة "إل.سي.آي" التلفزيونية: "نحن لا نتخذ موقفا محايدا، لكننا ندعو إلى استعادة أوكرانيا سيادتها بالكامل، ولكن من خلال الدبلوماسية، وليس الحرب".في الانتخابات المبكرة للبرلمان الفرنسي، فاز الائتلاف اليساري "الجبهة الشعبية الجديدة"، بقيادة ميلينشون، بحصوله على 182 مقعدًا من أصل 577 في الجمعية الوطنية للبلاد.وجاء ائتلاف "معا" بزعامة الرئيس إيمانويل ماكرون في المركز الثاني بحصوله على 168 مقعدا في الجمعية الوطنية.واستقال رئيس الوزراء الفرنسي غابرييل أتال، اليوم الاثنين، بعد يوم من خسارة ائتلاف الرئيس إيمانويل ماكرون، الانتخابات البرلمانية المبكرة، لكن رئيس الدولة طلب منه الاستمرار في منصبه دون تحديد موعد نهائي لولايته، ومن المتوقع أن يقترح ائتلاف الأحزاب اليسارية في المستقبل القريب مرشحه لمنصب رئيس الوزراء.وقد أشارت موسكو مراراً وتكراراً إلى أنها مستعدة للمفاوضات، لكن كييف فرضت حظراً عليها على المستوى التشريعي، ويتجاهل الغرب رفض كييف المستمر للدخول في حوار.
https://sarabic.ae/20240708/خبير-في-العلاقات-الدولية-تصدر-اليسار-في-فرنسا-متوقع-والفرنسيون-أمام-مفترق-طرق-1090588734.html
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روسيا, العالم, أخبار فرنسا
روسيا, العالم, أخبار فرنسا

اليساريون في فرنسا يدعون إلى حل دبلوماسي للصراع في أوكرانيا

20:18 GMT 08.07.2024
© AFP 2023 / Nicolas Tucatعضو حزب "لا فرانس إنسوميز" اليساري (LFI) جان لوك ميلينشون يتحدث إلى الصحفيين خلال مسيرة دعت إليها النقابات العمالية الفرنسية ضد خطة الحكومة لإصلاح نظام التقاعد في مرسيليا ، جنوب فرنسا ، في 19 يناير 2023
عضو حزب لا فرانس إنسوميز اليساري (LFI) جان لوك ميلينشون يتحدث إلى الصحفيين خلال مسيرة دعت إليها النقابات العمالية الفرنسية ضد خطة الحكومة لإصلاح نظام التقاعد في مرسيليا ، جنوب فرنسا ، في 19 يناير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2024
© AFP 2023 / Nicolas Tucat
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صرح زعيم الجبهة الشعبية الجديدة، جان لوك ميلينشون، أن السياسيين اليساريين في فرنسا يفضلون الحل الدبلوماسي وليس العسكري للصراع في أوكرانيا.
وقال ميلينشون لقناة "إل.سي.آي" التلفزيونية: "نحن لا نتخذ موقفا محايدا، لكننا ندعو إلى استعادة أوكرانيا سيادتها بالكامل، ولكن من خلال الدبلوماسية، وليس الحرب".
في الانتخابات المبكرة للبرلمان الفرنسي، فاز الائتلاف اليساري "الجبهة الشعبية الجديدة"، بقيادة ميلينشون، بحصوله على 182 مقعدًا من أصل 577 في الجمعية الوطنية للبلاد.
العلم الفرنسي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2024
خبير في العلاقات الدولية: تصدر اليسار في فرنسا متوقع والفرنسيون أمام مفترق طرق
11:56 GMT
وجاء ائتلاف "معا" بزعامة الرئيس إيمانويل ماكرون في المركز الثاني بحصوله على 168 مقعدا في الجمعية الوطنية.
وحصل حزب "التجمع الوطني المحافظ" على 143 مقعدا، وبذلك لم تحصل أي قوة سياسية على الأغلبية اللازمة لتشكيل الحكومة الجديدة.
واستقال رئيس الوزراء الفرنسي غابرييل أتال، اليوم الاثنين، بعد يوم من خسارة ائتلاف الرئيس إيمانويل ماكرون، الانتخابات البرلمانية المبكرة، لكن رئيس الدولة طلب منه الاستمرار في منصبه دون تحديد موعد نهائي لولايته، ومن المتوقع أن يقترح ائتلاف الأحزاب اليسارية في المستقبل القريب مرشحه لمنصب رئيس الوزراء.
وقد أشارت موسكو مراراً وتكراراً إلى أنها مستعدة للمفاوضات، لكن كييف فرضت حظراً عليها على المستوى التشريعي، ويتجاهل الغرب رفض كييف المستمر للدخول في حوار.
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