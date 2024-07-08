https://sarabic.ae/20240708/خبير-أولويات-السياسة-الخارجية-للرئيس-الإيراني-المنتخب-مسعود-بيزشكيان-هي-المشكلة-النووية-الإيرانية-1090602124.html

خبير: أولويات السياسة الخارجية للرئيس الإيراني المنتخب مسعود بيزشكيان هي المشكلة النووية الإيرانية

خبير: أولويات السياسة الخارجية للرئيس الإيراني المنتخب مسعود بيزشكيان هي المشكلة النووية الإيرانية

سبوتنيك عربي

علق كبير الباحثين في مركز دراسات الشرق الأدنى والأوسط بمعهد الدراسات الشرقية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، فلاديمير سازين، لـ"سبوتنيك"، على أولويات السياسة... 08.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-08T17:43+0000

2024-07-08T17:43+0000

2024-07-08T17:43+0000

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وأضاف سازين لـ"سبوتنيك"، أن "القضية الأساسية في السياسة الخارجية هي المشكلة النووية الإيرانية، حيث أعلن الرئيس المنتخب بيزشكيان عن رغبته في رفع أو تخفيف العقوبات الخارجية عن إيران، والتي تشكل حجر الزاوية في التطور التدريجي للاقتصاد وأن الطريق إلى ذلك يكمن في حل المشكلة النووية الإيرانية، وهذا يتطلب مفاوضات بناءة مع الغرب، وقبل كل شيء، مع الولايات المتحدة (باستثناء الاتصالات مع إسرائيل)".ويعتبر بيزشكيان روسيا الشريك الأكثر أهمية الذي تمتلكه إيران العديد من نقاط الاتصال على المستويين العالمي والإقليمي، وعلى المستوى الثنائي، ستلعب أنشطتهم المشتركة داخل منظمة شنغهاي للتعاون ومجموعة "بريكس" دورًا مهمًا في تطوير العلاقات مع روسيا والصين والهند بشكل عام، وتبعث مشاريع بيزشكيان الانتخابية على الأمل لمعظم الإيرانيين.

https://sarabic.ae/20240708/الرئيس-الإيراني-في-رسالة-للأمين-العام-لـحزب-الله-دعم-إيران-للمقاومة-ضد-إسرائيل-سيستمر-بقوة-1090599782.html

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