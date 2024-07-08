https://sarabic.ae/20240708/الرئيس-الإيراني-في-رسالة-للأمين-العام-لـحزب-الله-دعم-إيران-للمقاومة-ضد-إسرائيل-سيستمر-بقوة-1090599782.html

الرئيس الإيراني في رسالة للأمين العام لـ"حزب الله": دعم إيران للمقاومة ضد إسرائيل سيستمر بقوة

الرئيس الإيراني في رسالة للأمين العام لـ"حزب الله": دعم إيران للمقاومة ضد إسرائيل سيستمر بقوة

سبوتنيك عربي

بعث الرئيس الإيراني المنتخب حديثًا، مسعود بزشكيان، اليوم الاثنين، برسالة إلى الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله. 08.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-08T16:08+0000

2024-07-08T16:08+0000

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وقال بزشكيان، في رسالته، إن "إيران لطالما دعمت مقاومة شعوب المنطقة أمام الكيان الصهيوني الذي لا يحظى بأي شرعية"، مضيفا أن "جذور دعم إيران للمقاومة تكمن في السياسات الأساسية للنظام وتوجيهات قائد الثورة وسيستمر بقوة"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.وكان الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، صرح السبت الماضي، بأنه "في حزب الله وفي حركات ‫المقاومة، نتطلع لإيران كسند قوي ودائم للمقاومين والمظلومين".وجاء في رسالة تهنئته إلى الرئيس الإيراني المنتخب، مسعود بزشكيان: "أبارك لكم الانتخاب، وأسأل ‫الله أن يعينكم لتحقيق آمال وتطلعات الشعب المضحي والوفي"، وفقا لموقع قناة "المنار" المقربة لـ"حزب الله".وتابع نصر الله لبزشكيان: "مع سيادتكم سنواصل الطريق ‫حتى النصر النهائي وستكون ركيزته إيران الإسلامية القوية".وكان عضو اللجنة التنفيذية للانتخابات الإيرانية، علي رضا سليمي، كشف أن تنصيب الرئيس الإيراني المنتخب، مسعود بيزشكيان، قد يتم خلال شهر ونصف، بسبب الاستعدادات الطويلة، بما في ذلك دعوة ضيوف أجانب.ونقلت وكالة "نور نيوز" الإيرانية للأنباء عن سليمي قوله: "سيقام حفل تنصيب بزشكيان في النصف الأول من شهر مرداد [الموافق للفترة من 22 يوليو/ تموز الجاري إلى 5 أغسطس/ آب المقبل]".وأعلنت وزارة الداخلية الإيرانية، في ساعة مبكرة من السبت الماضي، فوز المرشح الإصلاحي مسعود بزشكيان، بانتخابات الرئاسة الإيرانية.وبحسب لجنة الانتخابات الرئاسية الإيرانية، بلغت نسبة المشاركة في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية 49.8%، مشيرة إلى أن إجمالي الأصوات التي تم فرزها بلغت، 30 مليونا و530 ألفا و157 صوتا.وبحسب لجنة الانتخابات الإيرانية، حصل مسعود بزشكيان على 16 مليونا و384 ألفا و403 أصوات، أي فاز بنسبة (53.6%)، مضيفة أن المرشح المنافس سعيد جليلي، حصل على 13 مليونا و538 ألفا و179 صوتا أي بنسبة (44.3%).

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https://sarabic.ae/20240706/بزشكيان-سأجعل-من-إيران-بلدا-مزدهرا-وأمامنا-اختبار-صعب-1090549258.html

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