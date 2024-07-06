https://sarabic.ae/20240706/-نصر-الله-في-رسالة-إلى-بزشكيان-سنواصل-الطريق-حتى-النصر-النهائي-1090552469.html

نصر الله في رسالة إلى بزشكيان: سنواصل الطريق ‫حتى النصر النهائي

نصر الله في رسالة إلى بزشكيان: سنواصل الطريق ‫حتى النصر النهائي

سبوتنيك عربي

صرح الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، اليوم السبت، بأنه "في حزب الله وفي حركات ‫المقاومة، نتطلع لإيران كسند قوي ودائم للمقاومين والمظلومين". 06.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-06T18:43+0000

2024-07-06T18:43+0000

2024-07-06T18:43+0000

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وجاء في رسالة تهنئته إلى الرئيس الإيراني المنتخب، مسعود بزشكيان: "أبارك لكم الانتخاب، وأسأل ‫الله أن يعينكم لتحقيق آمال وتطلعات الشعب المضحي والوفي"، وفقا لموقع قناة "المنار" المقربة لـ"حزب الله". وتابع نصر الله لبزشكيان: "مع سيادتكم سنواصل الطريق ‫حتى النصر النهائي وستكون ركيزته إيران الإسلامية القوية".وتقدم إيران الدعم المالي والعسكري لـ"حزب الله" اللبناني، الذي تأسس بمبادرة من "الحرس الثوري الإيراني"، بعد أن اجتاحت إسرائيل إسرائيل بيروت في عام 1982، خلال الحرب الأهلية في لبنان.وكان عضو اللجنة التنفيذية للانتخابات الإيرانية، علي رضا سليمي، كشف اليوم السبت، أن تنصيب الرئيس الإيراني المنتخب، مسعود بيزشكيان، قد يتم خلال شهر ونصف، بسبب الاستعدادات الطويلة، بما في ذلك دعوة ضيوف أجانب. ونقلت وكالة "نور نيوز" الإيرانية للأنباء عن سليمي قوله: "سيقام حفل تنصيب بزشكيان في النصف الأول من شهر مرداد [الموافق للفترة من 22 يوليو/ تموز الجاري إلى 5 أغسطس/ آب المقبل]".وكان الرئيس الإيراني المنتخب، مسعود بزشكيان، تلقى اليوم السبت، برقيات تهنئة من قادة وزعماء عدة دول، بمناسبة انتخابه رئيسا للبلاد.وهنأ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، نظيره الإيراني الجديد، على فوزه بالانتخابات الرئاسية في إيران، وقال بيان صادر عن الكرملين، نقلا عن برقية الرئيس للتهنئة: "عزيزي السيد بزشكيان، تقبلوا تهنئتي القلبية على انتخابكم رئيسا للجمهورية الإسلامية الإيرانية. العلاقات الروسية الإيرانية علاقات ودية وتعتمد على حسن الجوار. وتنسق موسكو وطهران جهودهما بشكل فعال في حل القضايا الملحة على جدول الأعمال الدولي".أما الرئيس الصيني، شي جين بينغ، فقد بعث اليوم السبت، برقية تهنئة إلى بزشكيان بمناسبة انتخابه رئيسا لإيران، وفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا".وفي العالم العربي، نشرت الرئاسة السورية نص البرقية التي أرسلها الرئيس السوري، بشار الأسد، لنظيره الإيراني، مسعود بزشكيان، والتي أكد فيها أن إيران هي "أحد أهم الدول التي تسعى سوريا لأن تكون العلاقة معها في أوجها، وهذه العلاقة تستند إلى جذور رسخت عبر عقود من الاحترام المتبادل والفهم المشترك والمبادئ الثابتة، التي لطالما تمسكت بها سوريا وإيران".وأضاف الأسد: "سنعمل معكم لتعزيز العلاقة الاستراتيجية السورية الإيرانية وفتح آفاق واعدة جديدة للتعاون الثنائي، وستبقى المقاومة هي النهج المشترك الذي نسير عليه صوناً لعزة بلادنا ودفاعاً عن مصالح شعوبها".كما أعرب رئيس الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد، للرئيس الإيراني المنتخب عن تطلعه للتعاون بين البلدين، قائلا: "أهنئ الرئيس المنتخب للجمهورية الإسلامية الإيرانية فخامة الدكتور مسعود بزشكيان بفوزه في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وأتمنى له التوفيق في خدمة بلاده وتحقيق تطلعات شعبها، وأتطلع للعمل معه لما فيه الخير لبلدينا وشعبينا".ومن جانبه كتب أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، عبر منصة "إكس": "خالص التهاني للدكتور مسعود بزشكيان بمناسبة انتخابه لمنصب رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، راجين له كل التوفيق في خدمة بلاده نحو مزيد من الازدهار والنماء، بما يعود بالنفع على منطقتنا والعالم، متمنين للجمهورية حكومة وشعبا موصول التقدم والرخاء".وكانت وزارة الداخلية الإيرانية، قد أعلنت في ساعة مبكرة من اليوم السبت، فوز المرشح الإصلاحي مسعود بزشكيان، بانتخابات الرئاسة الإيرانية.وبحسب لجنة الانتخابات الرئاسية الإيرانية، بلغت نسبة المشاركة في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية 49.8%.وأشارت اللجنة إلى أن إجمالي الأصوات التي تم فرزها بلغت، 30 مليونا و530 ألفا و157 صوتا.وبحسب لجنة الانتخابات الإيرانية، حصل مسعود بزشكيان على 16 مليونا و384 ألفا و403 أصوات، أي فاز بنسبة (53.6%).وأضافت اللجنة أن المرشح المنافس سعيد جليلي، حصل على 13 مليونا و538 ألفا و179 صوتا أي بنسبة (44.3%).

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