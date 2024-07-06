https://sarabic.ae/20240706/أول-تعليق-من-إسرائيل-على-فوز-مسعود-بزشكيان-برئاسة-إيران-1090553279.html

أول تعليق من إسرائيل على فوز مسعود بزشكيان برئاسة إيران

أول تعليق من إسرائيل على فوز مسعود بزشكيان برئاسة إيران

سبوتنيك عربي

علقت إسرائيل، مساء اليوم السبت، على الإعلان عن فوز مسعود بزشكيان في الانتخابات الرئاسية الإيرانية. 06.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-06T19:21+0000

2024-07-06T19:21+0000

2024-07-06T19:22+0000

أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل

إيران

أخبار إيران

العالم

أخبار العالم الآن

الحرس الثوري الإيراني

الاتفاق النووي الإيراني

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/06/1d/1090322246_0:0:1257:707_1920x0_80_0_0_969e2dc38e4b1b19a3392522ae290b41.jpg

واعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، عبر منصة "إكس" أن "الشعب الإيراني بعث من خلال الانتخابات الرئاسية برسالة واضحة للمطالبة بالتغيير ومعارضة نظام آية الله"، وفق كلماته.وتابع: "الآن يجب على العالم تصنيف "الحرس الثوري الإيراني" كمنظمة إرهابية، والمطالبة بإلغاء البرنامج النووي الإيراني، ووقف دعم المنظمات الإرهابية، هذه هي الفرصة الوحيدة لتحقيق التغيير".وكانت وزارة الداخلية الإيرانية، قد أعلنت في ساعة مبكرة من اليوم السبت، فوز المرشح الإصلاحي مسعود بزشكيان، بانتخابات الرئاسة الإيرانية.وبحسب لجنة الانتخابات الرئاسية الإيرانية، بلغت نسبة المشاركة في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية 49.8%.وأشارت اللجنة إلى أن إجمالي الأصوات التي تم فرزها بلغت، 30 مليونا و530 ألفا و157 صوتا.وبحسب لجنة الانتخابات الإيرانية، حصل مسعود بزشكيان على 16 مليونا و384 ألفا و403 أصوات، أي فاز بنسبة (53.6%).وأضافت اللجنة أن المرشح المنافس سعيد جليلي، حصل على 13 مليونا و538 ألفا و179 صوتا أي بنسبة (44.3%).

https://sarabic.ae/20240706/-نصر-الله-في-رسالة-إلى-بزشكيان-سنواصل-الطريق-حتى-النصر-النهائي-1090552469.html

إسرائيل

إيران

أخبار إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الحرس الثوري الإيراني, الاتفاق النووي الإيراني