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بولغاكوف ورواية "المعلم ومارغاريتا" التي طبعت بعد وفاته ب26 سنة
11:03 GMT
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أول تعليق من إسرائيل على فوز مسعود بزشكيان برئاسة إيران
أول تعليق من إسرائيل على فوز مسعود بزشكيان برئاسة إيران
سبوتنيك عربي
علقت إسرائيل، مساء اليوم السبت، على الإعلان عن فوز مسعود بزشكيان في الانتخابات الرئاسية الإيرانية. 06.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-06T19:21+0000
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واعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، عبر منصة "إكس" أن "الشعب الإيراني بعث من خلال الانتخابات الرئاسية برسالة واضحة للمطالبة بالتغيير ومعارضة نظام آية الله"، وفق كلماته.وتابع: "الآن يجب على العالم تصنيف "الحرس الثوري الإيراني" كمنظمة إرهابية، والمطالبة بإلغاء البرنامج النووي الإيراني، ووقف دعم المنظمات الإرهابية، هذه هي الفرصة الوحيدة لتحقيق التغيير".وكانت وزارة الداخلية الإيرانية، قد أعلنت في ساعة مبكرة من اليوم السبت، فوز المرشح الإصلاحي مسعود بزشكيان، بانتخابات الرئاسة الإيرانية.وبحسب لجنة الانتخابات الرئاسية الإيرانية، بلغت نسبة المشاركة في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية 49.8%.وأشارت اللجنة إلى أن إجمالي الأصوات التي تم فرزها بلغت، 30 مليونا و530 ألفا و157 صوتا.وبحسب لجنة الانتخابات الإيرانية، حصل مسعود بزشكيان على 16 مليونا و384 ألفا و403 أصوات، أي فاز بنسبة (53.6%).وأضافت اللجنة أن المرشح المنافس سعيد جليلي، حصل على 13 مليونا و538 ألفا و179 صوتا أي بنسبة (44.3%).
https://sarabic.ae/20240706/-نصر-الله-في-رسالة-إلى-بزشكيان-سنواصل-الطريق-حتى-النصر-النهائي-1090552469.html
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أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الحرس الثوري الإيراني, الاتفاق النووي الإيراني

أول تعليق من إسرائيل على فوز مسعود بزشكيان برئاسة إيران

19:21 GMT 06.07.2024 (تم التحديث: 19:22 GMT 06.07.2024)
© AFP 2023 / ATTILA KISBENEDEKوزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس
وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2024
وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس
© AFP 2023 / ATTILA KISBENEDEK
تابعنا عبر
علقت إسرائيل، مساء اليوم السبت، على الإعلان عن فوز مسعود بزشكيان في الانتخابات الرئاسية الإيرانية.
واعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، عبر منصة "إكس" أن "الشعب الإيراني بعث من خلال الانتخابات الرئاسية برسالة واضحة للمطالبة بالتغيير ومعارضة نظام آية الله"، وفق كلماته.
وتابع: "الآن يجب على العالم تصنيف "الحرس الثوري الإيراني" كمنظمة إرهابية، والمطالبة بإلغاء البرنامج النووي الإيراني، ووقف دعم المنظمات الإرهابية، هذه هي الفرصة الوحيدة لتحقيق التغيير".
وكانت وزارة الداخلية الإيرانية، قد أعلنت في ساعة مبكرة من اليوم السبت، فوز المرشح الإصلاحي مسعود بزشكيان، بانتخابات الرئاسة الإيرانية.
وبحسب لجنة الانتخابات الرئاسية الإيرانية، بلغت نسبة المشاركة في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية 49.8%.
الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2024
نصر الله في رسالة إلى بزشكيان: سنواصل الطريق ‫حتى النصر النهائي
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وأشارت اللجنة إلى أن إجمالي الأصوات التي تم فرزها بلغت، 30 مليونا و530 ألفا و157 صوتا.
وبحسب لجنة الانتخابات الإيرانية، حصل مسعود بزشكيان على 16 مليونا و384 ألفا و403 أصوات، أي فاز بنسبة (53.6%).
وأضافت اللجنة أن المرشح المنافس سعيد جليلي، حصل على 13 مليونا و538 ألفا و179 صوتا أي بنسبة (44.3%).
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