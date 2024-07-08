زلزال بقوة 6.3 درجة يضرب جزر "أوغاساوارا" اليابانية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
08:17 GMT
39 د
صدى الحياة
رقصة "التانغو" في ساحات الحرب
08:56 GMT
4 د
عرب بوينت بودكاست
الإكتئاب كإضطراب نفسي.. ما هي أسبابه وأعراضه وسبل التصدي له؟
09:30 GMT
16 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:46 GMT
14 د
كواليس السينما
On air
10:03 GMT
26 د
صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
10:30 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
11:03 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
11:38 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
11:47 GMT
13 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
12:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
12:38 GMT
21 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مع أيمن أبو الشعر في كتابه الجديد " كي لا تغادر معي" بجزئه الأول
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
لماذا تتحدى ميكانيكا الكم الفيزياء
16:33 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
بزشكيان إصلاحي جديد يفوز برئاسة إيران
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مع أيمن أبو الشعر في كتابه الجديد " كي لا تغادر معي" بجزئه الأول
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
كواليس السينما
السينما والرسائل السياسية
09:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
11:03 GMT
36 د
صدى الحياة
زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
11:40 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
11:50 GMT
10 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
12:34 GMT
26 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240708/زلزال-بقوة-63-درجة-يضرب-جزر-أوغاساوارا-اليابانية-1090581127.html
زلزال بقوة 6.3 درجة يضرب جزر "أوغاساوارا" اليابانية
زلزال بقوة 6.3 درجة يضرب جزر "أوغاساوارا" اليابانية
سبوتنيك عربي
ضرب زلزال بلغت قوته 6.3 درجة على مقياس ريختر، فجر اليوم الاثنين، قبالة غربي جزر "أوغاساوارا" اليابانية، بدون صدور تحذير من حدوث تسونامي بحسب وكالة الأرصاد... 08.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-08T02:46+0000
2024-07-08T02:46+0000
زلزال
أخبار اليابان
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/02/06/1073172094_0:83:3001:1771_1920x0_80_0_0_1bd9c70dab91c34e696de09799b54c93.jpg
طوكيو - سبوتنيك. وذكرت الوكالة أن الزلزال وقع عند الساعة 05.02 بالتوقيت المحلي، اليوم الاثنين، (23.02 بتوقيت موسكو يوم الأحد) وعلى عمق 530 كيلومترا.ولم يصدر أي تحذير من حدوث موجات تسونامي، ولم ترد حتى الآن تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار.
https://sarabic.ae/20240623/زلزال-بقوة-49-درجة-يضرب-قبالة-سواحل-محافظة-فوكوشيما-اليابانية-1090084719.html
أخبار اليابان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/02/06/1073172094_0:0:2651:1988_1920x0_80_0_0_93f0186b197a9fdde5186615961887c2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
زلزال, أخبار اليابان, العالم
زلزال, أخبار اليابان, العالم

زلزال بقوة 6.3 درجة يضرب جزر "أوغاساوارا" اليابانية

02:46 GMT 08.07.2024
© AFP 2023 / Jiji Pressغمرت المياه المتدفقة من فتحة مجاري المياه في أويتا في وقت مبكر من يوم 22 يناير 2022، بعد زلزال بقوة 6.4 درجة ضرب قبالة ساحل المحيط الهادئ في جنوب غرب اليابان.
غمرت المياه المتدفقة من فتحة مجاري المياه في أويتا في وقت مبكر من يوم 22 يناير 2022، بعد زلزال بقوة 6.4 درجة ضرب قبالة ساحل المحيط الهادئ في جنوب غرب اليابان. - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2024
© AFP 2023 / Jiji Press
تابعنا عبر
ضرب زلزال بلغت قوته 6.3 درجة على مقياس ريختر، فجر اليوم الاثنين، قبالة غربي جزر "أوغاساوارا" اليابانية، بدون صدور تحذير من حدوث تسونامي بحسب وكالة الأرصاد الجوية اليابانية.
طوكيو - سبوتنيك. وذكرت الوكالة أن الزلزال وقع عند الساعة 05.02 بالتوقيت المحلي، اليوم الاثنين، (23.02 بتوقيت موسكو يوم الأحد) وعلى عمق 530 كيلومترا.
زلزال قوي يضرب فوكوشيما بدرجة 7.3 ريختر، اليابان 17 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2024
زلزال بقوة 4.9 درجة يضرب قبالة سواحل محافظة فوكوشيما اليابانية
23 يونيو, 04:32 GMT
ولم يصدر أي تحذير من حدوث موجات تسونامي، ولم ترد حتى الآن تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Местные друзы наблюдают за пожаром после падения ливанских ракет в районе Баниас, Израиль - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفا الأقصى".. حزب الله يعلن استهداف 9 مواقع للجيش الإسرائيلي00:00 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала