https://sarabic.ae/20240708/زلزال-بقوة-63-درجة-يضرب-جزر-أوغاساوارا-اليابانية-1090581127.html
زلزال بقوة 6.3 درجة يضرب جزر "أوغاساوارا" اليابانية
زلزال بقوة 6.3 درجة يضرب جزر "أوغاساوارا" اليابانية
سبوتنيك عربي
ضرب زلزال بلغت قوته 6.3 درجة على مقياس ريختر، فجر اليوم الاثنين، قبالة غربي جزر "أوغاساوارا" اليابانية، بدون صدور تحذير من حدوث تسونامي بحسب وكالة الأرصاد... 08.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-08T02:46+0000
2024-07-08T02:46+0000
2024-07-08T02:46+0000
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طوكيو - سبوتنيك. وذكرت الوكالة أن الزلزال وقع عند الساعة 05.02 بالتوقيت المحلي، اليوم الاثنين، (23.02 بتوقيت موسكو يوم الأحد) وعلى عمق 530 كيلومترا.ولم يصدر أي تحذير من حدوث موجات تسونامي، ولم ترد حتى الآن تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار.
https://sarabic.ae/20240623/زلزال-بقوة-49-درجة-يضرب-قبالة-سواحل-محافظة-فوكوشيما-اليابانية-1090084719.html
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زلزال, أخبار اليابان, العالم
زلزال, أخبار اليابان, العالم
زلزال بقوة 6.3 درجة يضرب جزر "أوغاساوارا" اليابانية
ضرب زلزال بلغت قوته 6.3 درجة على مقياس ريختر، فجر اليوم الاثنين، قبالة غربي جزر "أوغاساوارا" اليابانية، بدون صدور تحذير من حدوث تسونامي بحسب وكالة الأرصاد الجوية اليابانية.
طوكيو - سبوتنيك. وذكرت الوكالة أن الزلزال وقع عند الساعة 05.02
بالتوقيت المحلي، اليوم الاثنين، (23.02 بتوقيت موسكو يوم الأحد) وعلى عمق 530 كيلومترا.
ولم يصدر أي تحذير من حدوث موجات تسونامي، ولم ترد حتى الآن تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار.