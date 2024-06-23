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زلزال بقوة 4.9 درجة يضرب قبالة سواحل محافظة فوكوشيما اليابانية
زلزال بقوة 4.9 درجة يضرب قبالة سواحل محافظة فوكوشيما اليابانية
سبوتنيك عربي
ضرب زلزال بلغت قوته 4.9 درجة على مقياس ريختر، اليوم الأحد، قبالة سواحل محافظة فوكوشيما اليابانية، ولم يصدر أي تحذير من حدوث تسونامي، حسبما أفادت وكالة الأرصاد... 23.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-23T04:32+0000
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طوكيو - سبوتنيك. وذكرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن مركز الزلزال كان على عمق 50 كيلومتراً.وبحسب الوكالة، شعر سكان 12 محافظة في البلاد بالزلزال.ولم ترد إلى الآن تقارير عن خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.
https://sarabic.ae/20240404/زلزال-بقوة-60-ريختر-يضرب-قبالة-ساحل-مدينة-فوكوشيما-اليابانية-1087666788.html
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أخبار فوكوشيما, أخبار اليابان, العالم, زلزال
أخبار فوكوشيما, أخبار اليابان, العالم, زلزال

زلزال بقوة 4.9 درجة يضرب قبالة سواحل محافظة فوكوشيما اليابانية

04:32 GMT 23.06.2024 (تم التحديث: 05:20 GMT 23.06.2024)
© AFP 2023 / NEXCO East Nippon Expressway Company Limited زلزال قوي يضرب فوكوشيما بدرجة 7.3 ريختر، اليابان 17 مارس 2022
زلزال قوي يضرب فوكوشيما بدرجة 7.3 ريختر، اليابان 17 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2024
© AFP 2023 / NEXCO East Nippon Expressway Company Limited
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ضرب زلزال بلغت قوته 4.9 درجة على مقياس ريختر، اليوم الأحد، قبالة سواحل محافظة فوكوشيما اليابانية، ولم يصدر أي تحذير من حدوث تسونامي، حسبما أفادت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية.
طوكيو - سبوتنيك. وذكرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن مركز الزلزال كان على عمق 50 كيلومتراً.
وبحسب الوكالة، شعر سكان 12 محافظة في البلاد بالزلزال.
غمرت المياه المتدفقة من فتحة مجاري المياه في أويتا في وقت مبكر من يوم 22 يناير 2022، بعد زلزال بقوة 6.4 درجة ضرب قبالة ساحل المحيط الهادئ في جنوب غرب اليابان. - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2024
زلزال بقوة 6.0 ريختر يضرب قبالة ساحل مدينة فوكوشيما اليابانية
4 أبريل, 04:19 GMT
ولم ترد إلى الآن تقارير عن خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.
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