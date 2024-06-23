https://sarabic.ae/20240623/زلزال-بقوة-49-درجة-يضرب-قبالة-سواحل-محافظة-فوكوشيما-اليابانية-1090084719.html
زلزال بقوة 4.9 درجة يضرب قبالة سواحل محافظة فوكوشيما اليابانية
زلزال بقوة 4.9 درجة يضرب قبالة سواحل محافظة فوكوشيما اليابانية
سبوتنيك عربي
ضرب زلزال بلغت قوته 4.9 درجة على مقياس ريختر، اليوم الأحد، قبالة سواحل محافظة فوكوشيما اليابانية، ولم يصدر أي تحذير من حدوث تسونامي، حسبما أفادت وكالة الأرصاد... 23.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-23T04:32+0000
2024-06-23T04:32+0000
2024-06-23T05:20+0000
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طوكيو - سبوتنيك. وذكرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن مركز الزلزال كان على عمق 50 كيلومتراً.وبحسب الوكالة، شعر سكان 12 محافظة في البلاد بالزلزال.ولم ترد إلى الآن تقارير عن خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.
https://sarabic.ae/20240404/زلزال-بقوة-60-ريختر-يضرب-قبالة-ساحل-مدينة-فوكوشيما-اليابانية-1087666788.html
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أخبار فوكوشيما, أخبار اليابان, العالم, زلزال
أخبار فوكوشيما, أخبار اليابان, العالم, زلزال
زلزال بقوة 4.9 درجة يضرب قبالة سواحل محافظة فوكوشيما اليابانية
04:32 GMT 23.06.2024 (تم التحديث: 05:20 GMT 23.06.2024)
ضرب زلزال بلغت قوته 4.9 درجة على مقياس ريختر، اليوم الأحد، قبالة سواحل محافظة فوكوشيما اليابانية، ولم يصدر أي تحذير من حدوث تسونامي، حسبما أفادت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية.
طوكيو - سبوتنيك. وذكرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن مركز الزلزال كان على عمق 50 كيلومتراً.
وبحسب الوكالة، شعر سكان 12 محافظة
في البلاد بالزلزال.
ولم ترد إلى الآن تقارير عن خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.