https://sarabic.ae/20240708/سياسي-سوداني-لـسبوتنيك-يمكن-أن-تتوقف-الحرب-خلال-أشهر-قليلة-إذا-تم-اتخاذ-تلك-الخطوات--1090604053.html

سياسي سوداني لـ"سبوتنيك": يمكن أن تتوقف الحرب خلال أشهر قليلة إذا تم اتخاذ تلك الخطوات

سياسي سوداني لـ"سبوتنيك": يمكن أن تتوقف الحرب خلال أشهر قليلة إذا تم اتخاذ تلك الخطوات

سبوتنيك عربي

أكد الدكتور الصديق تاور، عضو مجلس اليادة السوداني السابق، أن الحرب في السودان يمكن أن تتوقف خلال ثلاث إلى ستة أشهر إذا سارت الأوضاع بنفس وتيرة مؤتمر القاهرة. 08.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-08T19:13+0000

2024-07-08T19:13+0000

2024-07-08T19:13+0000

اتفاق السودان

المجلس السيادي في السودان

الجيش السوداني

قوات الدعم السريع السودانية

حصري

تقارير سبوتنيك

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/08/1090603324_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_3e513069210aa55aefda07e8480e9587.jpg

وقال تاور في مقابلة مع "سبوتنيك" تنشر لاحقا: "أعتقد أن مخرجات مؤتمر القاهرة بالإمكان أن تتحول إلى خطوات عملية، لأنها حددت وقف الحرب ومعالجة المعاناة الإنسانية ثم تأتي الخطوة التالية لترتيب المشهد السياسي".وأضاف تاور: "يمكن أن يتم اتخاذ تلك الخطوات العملية لوقف الحرب بناء على مخرجات القاهرة في وجود سند إقليمي ودولي يحاصر الطرفين ويفرض عليهم الاستسلام والاستجابة لتلك المخرجات، المطلوب فقط المتابعة والاستمرارية بنفس الإيقاع السريع للحرب".ويرى تاور، أن يتم النظر لما جرى في السابق وإسناده لمخرجات مؤتمر القاهرة لإيقاف الحرب، وإذا سارت الأمور بذات الإيقاع بدون تعدد للمنابر والتنافس بينهما وأن تسير الأمور باتجاه توحيد الرؤية، فإن وقف الحرب يمكن أن يحدث ما بين ثلاث إلى ستة أشهر في تقديري.وكانت مصر قد أعلنت أن القاهرة ستستضيف مؤتمراً يجمع القوى السياسية المدنية السودانية يومي 6 و7 يوليو/ تموز الجاري، في إطار بذل الجهود الممكنة لمساعدة السودان على تجاوز أزمته، ومعالجة تداعياتها الخطيرة على الشعب السوداني، وأمن واستقرار المنطقة.وتتواصل المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، منذ منتصف أبريل/ نيسان 2023، ما أسفر عن مقتل نحو 15 ألف شخص وتشريد نحو 8.5 ملايين نازح ولاجئ، وفقًا للأمم المتحدة.

https://sarabic.ae/20240708/عضو-بـالسيادة-السوداني-لـسبوتنيك-الحرب-تدور-بين-أعداء-الثورة-والشعب-1090603883.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

اتفاق السودان, المجلس السيادي في السودان, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي