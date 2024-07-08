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https://sarabic.ae/20240708/سياسي-سوداني-لـسبوتنيك-يمكن-أن-تتوقف-الحرب-خلال-أشهر-قليلة-إذا-تم-اتخاذ-تلك-الخطوات--1090604053.html
سياسي سوداني لـ"سبوتنيك": يمكن أن تتوقف الحرب خلال أشهر قليلة إذا تم اتخاذ تلك الخطوات
سياسي سوداني لـ"سبوتنيك": يمكن أن تتوقف الحرب خلال أشهر قليلة إذا تم اتخاذ تلك الخطوات
سبوتنيك عربي
أكد الدكتور الصديق تاور، عضو مجلس اليادة السوداني السابق، أن الحرب في السودان يمكن أن تتوقف خلال ثلاث إلى ستة أشهر إذا سارت الأوضاع بنفس وتيرة مؤتمر القاهرة. 08.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-08T19:13+0000
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وقال تاور في مقابلة مع "سبوتنيك" تنشر لاحقا: "أعتقد أن مخرجات مؤتمر القاهرة بالإمكان أن تتحول إلى خطوات عملية، لأنها حددت وقف الحرب ومعالجة المعاناة الإنسانية ثم تأتي الخطوة التالية لترتيب المشهد السياسي".وأضاف تاور: "يمكن أن يتم اتخاذ تلك الخطوات العملية لوقف الحرب بناء على مخرجات القاهرة في وجود سند إقليمي ودولي يحاصر الطرفين ويفرض عليهم الاستسلام والاستجابة لتلك المخرجات، المطلوب فقط المتابعة والاستمرارية بنفس الإيقاع السريع للحرب".ويرى تاور، أن يتم النظر لما جرى في السابق وإسناده لمخرجات مؤتمر القاهرة لإيقاف الحرب، وإذا سارت الأمور بذات الإيقاع بدون تعدد للمنابر والتنافس بينهما وأن تسير الأمور باتجاه توحيد الرؤية، فإن وقف الحرب يمكن أن يحدث ما بين ثلاث إلى ستة أشهر في تقديري.وكانت مصر قد أعلنت أن القاهرة ستستضيف مؤتمراً يجمع القوى السياسية المدنية السودانية يومي 6 و7 يوليو/ تموز الجاري، في إطار بذل الجهود الممكنة لمساعدة السودان على تجاوز أزمته، ومعالجة تداعياتها الخطيرة على الشعب السوداني، وأمن واستقرار المنطقة.وتتواصل المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، منذ منتصف أبريل/ نيسان 2023، ما أسفر عن مقتل نحو 15 ألف شخص وتشريد نحو 8.5 ملايين نازح ولاجئ، وفقًا للأمم المتحدة.
https://sarabic.ae/20240708/عضو-بـالسيادة-السوداني-لـسبوتنيك-الحرب-تدور-بين-أعداء-الثورة-والشعب-1090603883.html
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اتفاق السودان, المجلس السيادي في السودان, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي
اتفاق السودان, المجلس السيادي في السودان, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي

سياسي سوداني لـ"سبوتنيك": يمكن أن تتوقف الحرب خلال أشهر قليلة إذا تم اتخاذ تلك الخطوات

19:13 GMT 08.07.2024
© Photo / AHMED ABDELWAHABعضو مجلس السيادة السوداني السابق، الصديق تاور
عضو مجلس السيادة السوداني السابق، الصديق تاور - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2024
© Photo / AHMED ABDELWAHAB
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أكد الدكتور الصديق تاور، عضو مجلس اليادة السوداني السابق، أن الحرب في السودان يمكن أن تتوقف خلال ثلاث إلى ستة أشهر إذا سارت الأوضاع بنفس وتيرة مؤتمر القاهرة.
وقال تاور في مقابلة مع "سبوتنيك" تنشر لاحقا: "أعتقد أن مخرجات مؤتمر القاهرة بالإمكان أن تتحول إلى خطوات عملية، لأنها حددت وقف الحرب ومعالجة المعاناة الإنسانية ثم تأتي الخطوة التالية لترتيب المشهد السياسي".
وأضاف تاور: "يمكن أن يتم اتخاذ تلك الخطوات العملية لوقف الحرب بناء على مخرجات القاهرة في وجود سند إقليمي ودولي يحاصر الطرفين ويفرض عليهم الاستسلام والاستجابة لتلك المخرجات، المطلوب فقط المتابعة والاستمرارية بنفس الإيقاع السريع للحرب".
عضو مجلس السيادة السوداني السابق، الصديق تاور - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2024
عضو سابق بـ"السيادة السوداني" لـ"سبوتنيك": الحرب تدور بين أعداء الثورة والشعب
19:02 GMT
ويرى تاور، أن يتم النظر لما جرى في السابق وإسناده لمخرجات مؤتمر القاهرة لإيقاف الحرب، وإذا سارت الأمور بذات الإيقاع بدون تعدد للمنابر والتنافس بينهما وأن تسير الأمور باتجاه توحيد الرؤية، فإن وقف الحرب يمكن أن يحدث ما بين ثلاث إلى ستة أشهر في تقديري.
وكانت مصر قد أعلنت أن القاهرة ستستضيف مؤتمراً يجمع القوى السياسية المدنية السودانية يومي 6 و7 يوليو/ تموز الجاري، في إطار بذل الجهود الممكنة لمساعدة السودان على تجاوز أزمته، ومعالجة تداعياتها الخطيرة على الشعب السوداني، وأمن واستقرار المنطقة.
وتتواصل المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، منذ منتصف أبريل/ نيسان 2023، ما أسفر عن مقتل نحو 15 ألف شخص وتشريد نحو 8.5 ملايين نازح ولاجئ، وفقًا للأمم المتحدة.
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