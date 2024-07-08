https://sarabic.ae/20240708/شيخ-الأزهر-يطالب-بـفضح-انتهاكات-إسرائيل-في-غزة-1090588014.html
شيخ الأزهر يطالب بـ"فضح انتهاكات" إسرائيل في غزة
شيخ الأزهر يطالب بـ"فضح انتهاكات" إسرائيل في غزة
سبوتنيك عربي
أكد شيخ الأزهر، أحمد الطيب، اليوم الاثنين، أن "سفراء الدول الإسلامية والعربية عليهم مسؤولية كبيرة في التعريف بقضية المسلمين والعرب الأولى، القضية الفلسطينية،... 08.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-08T11:07+0000
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كما شدد الطيب خلال استقباله سفراء الدول الإسلامية والعربية المعتمدين لدى مملكة تايلاند، في مقر إقامة فضيلته في العاصمة التايلاندية بانكوك، على دورهم في "بيان الموقف العربي والإسلامي الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني، وتفنيد الروايات المضادة والمزاعم التي تحاول قلب الحقائق وتزييف الواقع، بغرض سلب الشعب الفلسطيني أبسط حقوقه في إقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس"، وفقا لبيان رسمي.وأشار شيخ الأزهر إلى أنه "يعي جيدا ما يترتب على الحروب والصراعات من تحديات على مستوى النمو والاقتصاد والبِنى التحتية في مختلف المجالات، نتيجة معايشته لعدة حروب وصراعات منذ طفولته، حتى سُمِّيَ جيلُه بـ"جيل الحروب"، ولذا فإن مسألة السلام في الإسلام هي مسألة محورية للمسلم وغير المسلم، وهي محل تكرار للمسلم في يومه أكثر من مرة في صلواته اليومية وفي لقائه بغيره على مدار اليوم، ولذا فقد جعل الإسلام السلام أصلا محوريا في كل مناحي الحياة، ليظل المسلم متيقظا لقيمة السلام والأخوة"، بحسب قوله.وتعاني جميع مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، الذين يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.
https://sarabic.ae/20240406/شيخ-الأزهر-ما-نشهده-في-غزة-يثبت-أن-عالمنا-المعاصر-فقد-القيادة-الرشيدة-الحكيمة-1087741376.html
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, اشتباكات غزة, طوفان الأقصى
العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, اشتباكات غزة, طوفان الأقصى
شيخ الأزهر يطالب بـ"فضح انتهاكات" إسرائيل في غزة
أكد شيخ الأزهر، أحمد الطيب، اليوم الاثنين، أن "سفراء الدول الإسلامية والعربية عليهم مسؤولية كبيرة في التعريف بقضية المسلمين والعرب الأولى، القضية الفلسطينية، وفضح الانتهاكات التي يتعرض لها الأبرياء في قطاع غزة".
كما شدد الطيب خلال استقباله سفراء الدول الإسلامية والعربية المعتمدين لدى مملكة تايلاند، في مقر إقامة فضيلته في العاصمة التايلاندية بانكوك، على دورهم في "بيان الموقف العربي والإسلامي الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني، وتفنيد الروايات المضادة والمزاعم التي تحاول قلب الحقائق وتزييف الواقع، بغرض سلب الشعب الفلسطيني أبسط حقوقه في إقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس"، وفقا لبيان رسمي.
وأشار شيخ الأزهر إلى أنه "يعي جيدا ما يترتب على الحروب والصراعات من تحديات على مستوى النمو والاقتصاد والبِنى التحتية في مختلف المجالات، نتيجة معايشته لعدة حروب وصراعات منذ طفولته، حتى سُمِّيَ جيلُه بـ"جيل الحروب"، ولذا فإن مسألة السلام في الإسلام هي مسألة محورية للمسلم وغير المسلم، وهي محل تكرار للمسلم في يومه أكثر من مرة في صلواته اليومية وفي لقائه بغيره على مدار اليوم، ولذا فقد جعل الإسلام السلام أصلا محوريا في كل مناحي الحياة، ليظل المسلم متيقظا لقيمة السلام والأخوة"، بحسب قوله.
وتعاني جميع مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي
للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.
ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، الذين يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.