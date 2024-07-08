https://sarabic.ae/20240708/فرنسا-تندد-بخطة-إسرائيل-توسيع-المستوطنات-في-الضفة-1090606611.html
فرنسا تندد بخطة إسرائيل توسيع المستوطنات في الضفة
فرنسا تندد بخطة إسرائيل توسيع المستوطنات في الضفة
سبوتنيك عربي
نددت فرنسا، اليوم الاثنين، بخطة الحكومة الإسرائيلية توسيع المستعمرات في الضفة الغربية المحتلة. 08.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-08T21:47+0000
2024-07-08T21:47+0000
2024-07-08T21:47+0000
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وأدانت وزارة الخارجية الفرنسية، بخطة إسرائيل شرعنة 5 بؤر استيطانية، وموافقتها على خطة بناء أكثر من 5 آلاف وحدة استيطانية إضافية في بعض المستوطنات بالضفة الغربية، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".وذكر البيان، أن السلطات الإسرائيلية وافقت على خطة بناء أكثر من 20 ألف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية منذ عام 2023، واستولت على أكثر من 2300 هكتار من الأراضي، مشيرا إلى أن "قرار التوسع هذا يمكن أن تكون له عواقب وخيمة على السلام والاستقرار في المنطقة"، بحسب وكالة وفا.وأكد البيان أن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية يعد انتهاكا للقانون الدولي، وأن هذه السياسة "أججت التوتر في المنطقة".
https://sarabic.ae/20240708/حماس-نطالب-الوسطاء-بالتدخل-لوضع-حد-لألاعيب-نتنياهو-وجرائمه-1090600730.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار فرنسا , العالم, إسرائيل, ملف المستوطنات الإسرائيلية
أخبار فرنسا , العالم, إسرائيل, ملف المستوطنات الإسرائيلية
فرنسا تندد بخطة إسرائيل توسيع المستوطنات في الضفة
نددت فرنسا، اليوم الاثنين، بخطة الحكومة الإسرائيلية توسيع المستعمرات في الضفة الغربية المحتلة.
وأدانت وزارة الخارجية الفرنسية، بخطة إسرائيل شرعنة 5 بؤر استيطانية، وموافقتها على خطة بناء أكثر من 5 آلاف وحدة استيطانية إضافية في بعض المستوطنات بالضفة الغربية
، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
وذكر البيان، أن السلطات الإسرائيلية وافقت على خطة بناء أكثر من 20 ألف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية منذ عام 2023، واستولت على أكثر من 2300 هكتار من الأراضي، مشيرا إلى أن "قرار التوسع هذا يمكن أن تكون له عواقب وخيمة على السلام والاستقرار في المنطقة"، بحسب وكالة وفا.
وأكد البيان أن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية يعد انتهاكا للقانون الدولي، وأن هذه السياسة "أججت التوتر في المنطقة".