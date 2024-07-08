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مع أيمن أبو الشعر في كتابه الجديد " كي لا تغادر معي" بجزئه الأول
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عرب بوينت بودكاست
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https://sarabic.ae/20240708/حماس-نطالب-الوسطاء-بالتدخل-لوضع-حد-لألاعيب-نتنياهو-وجرائمه-1090600730.html
"حماس": نطالب الوسطاء بالتدخل لوضع حد لألاعيب نتنياهو وجرائمه
"حماس": نطالب الوسطاء بالتدخل لوضع حد لألاعيب نتنياهو وجرائمه
سبوتنيك عربي
طالبت حركة "حماس" الفلسطينية، اليوم الاثنين، "الوسطاء بالتدخل لوضع حد لألاعيب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وجرائمه"، داعية المجتمع الدولي إلى "الضغط... 08.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-08T16:35+0000
2024-07-08T16:35+0000
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
قطاع غزة
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
حركة حماس
أخبار فلسطين اليوم
بنيامين نتنياهو
العالم
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وقالت "حماس"، في بيان لها، إن "نتنياهو يزيد العقبات أمام المفاوضات ويصعد عدوانه لإفشال كل الجهود للتوصل إلى اتفاق، بينما هي تقدم المرونة والإيجابية لتسهيل التوصل إلى اتفاق لوقف"، مضيفة: أن "ما يقوم به جيش الاحتلال من تصعيد عدوانه على أحياء مدينة غزة هو إمعان في حرب الإبادة المتواصلة ضد شعبنا الفلسطيني".وتابع البيان: "العدو الذي يمارس أبشع انتهاكاته بدعم من الإدارة الأمريكية لن يفلح في إخضاع شعبنا ومقاومتنا ستواصل تصديها لقواته الفاشية"، داعيا "الشعب المصابر إلى الحذر من مكائد جيش العدو وأن لا يقع فريسة للحرب النفسية التي يشنها نتنياهو وجيشه".وكانت تقارير أمريكية قد أفادت، السبت الماضي، بأن مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، ويليام بيرنز، سيزور العاصمة القطرية الدوحة الأسبوع المقبل، للمشاركة في محادثات حول صفقة التبادل ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.ووفقا للتقارير، سيشارك في المحادثات رئيس الوزراء القطري ووزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ورئيس جهاز المخابرات الإسرائيلية (الموساد) ديفيد بارنياع، ورئيس المخابرات العامة المصرية عباس كامل.وتعاني جميع مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، الذين يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.
https://sarabic.ae/20240708/سموتريتش-في-رسالة-لنتنياهو-اتفاق-وقف-إطلاق-النار-المقترح-هزيمة-لإسرائيل-ولن-أكون-جزءا-منه-1090591033.html
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غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, بنيامين نتنياهو, العالم
غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, بنيامين نتنياهو, العالم

"حماس": نطالب الوسطاء بالتدخل لوضع حد لألاعيب نتنياهو وجرائمه

16:35 GMT 08.07.2024
© AFP 2023منظر عام لمجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة بعد إنسحاب قوات الجيش الإسرائيلي من المنطقة، قطاع غزة، فلسطين 1 أبريل 2024
منظر عام لمجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة بعد إنسحاب قوات الجيش الإسرائيلي من المنطقة، قطاع غزة، فلسطين 1 أبريل 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2024
© AFP 2023
تابعنا عبر
طالبت حركة "حماس" الفلسطينية، اليوم الاثنين، "الوسطاء بالتدخل لوضع حد لألاعيب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وجرائمه"، داعية المجتمع الدولي إلى "الضغط لوقف جريمة الإبادة بحق الشعب الفلسطيني".
وقالت "حماس"، في بيان لها، إن "نتنياهو يزيد العقبات أمام المفاوضات ويصعد عدوانه لإفشال كل الجهود للتوصل إلى اتفاق، بينما هي تقدم المرونة والإيجابية لتسهيل التوصل إلى اتفاق لوقف"، مضيفة: أن "ما يقوم به جيش الاحتلال من تصعيد عدوانه على أحياء مدينة غزة هو إمعان في حرب الإبادة المتواصلة ضد شعبنا الفلسطيني".
وتابع البيان: "العدو الذي يمارس أبشع انتهاكاته بدعم من الإدارة الأمريكية لن يفلح في إخضاع شعبنا ومقاومتنا ستواصل تصديها لقواته الفاشية"، داعيا "الشعب المصابر إلى الحذر من مكائد جيش العدو وأن لا يقع فريسة للحرب النفسية التي يشنها نتنياهو وجيشه".
وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2024
سموتريتش في رسالة لنتنياهو: اتفاق وقف إطلاق النار المقترح هزيمة لإسرائيل ولن أكون جزءا منه
13:45 GMT
وكانت تقارير أمريكية قد أفادت، السبت الماضي، بأن مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، ويليام بيرنز، سيزور العاصمة القطرية الدوحة الأسبوع المقبل، للمشاركة في محادثات حول صفقة التبادل ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.
ووفقا للتقارير، سيشارك في المحادثات رئيس الوزراء القطري ووزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ورئيس جهاز المخابرات الإسرائيلية (الموساد) ديفيد بارنياع، ورئيس المخابرات العامة المصرية عباس كامل.
وتعاني جميع مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.
ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، الذين يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.
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