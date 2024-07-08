https://sarabic.ae/20240708/سموتريتش-في-رسالة-لنتنياهو-اتفاق-وقف-إطلاق-النار-المقترح-هزيمة-لإسرائيل-ولن-أكون-جزءا-منه-1090591033.html

سموتريتش في رسالة لنتنياهو: اتفاق وقف إطلاق النار المقترح هزيمة لإسرائيل ولن أكون جزءا منه

سموتريتش في رسالة لنتنياهو: اتفاق وقف إطلاق النار المقترح هزيمة لإسرائيل ولن أكون جزءا منه

سبوتنيك عربي

أكد وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريش، اليوم الاثنين، أن "اتفاق وقف إطلاق النار المطروح للنقاش هزيمة لإسرائيل". 08.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-08T13:45+0000

2024-07-08T13:45+0000

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وقال سموتريتش، خلال مؤتمر صحفي، حاملا صورة قائد حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار، إن "صورة السنوار سنراها مرفوعة في غزة إذا قبلنا الصفقة الفاشلة"، مؤكدا أنه لن يكون جزءا من اتفاق للانصياع لـ"حماس"، على حد وصفه.وأضاف، في رسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "لا تقدموا للسنوار انتصارا كهدية مجانية، وهذا ليس انتصارا مطلقا هذا إخفاق".وكانت تقارير أمريكية قد أفادت، السبت الماضي، بأن مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، ويليام بيرنز، سيزور العاصمة القطرية الدوحة الأسبوع المقبل، للمشاركة في محادثات حول صفقة التبادل ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.ووفقا للتقارير، سيشارك في المحادثات رئيس الوزراء القطري ووزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ورئيس جهاز المخابرات الإسرائيلية (الموساد) ديفيد بارنياع، ورئيس المخابرات العامة المصرية عباس كامل.وتعاني جميع مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، الذين يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.

https://sarabic.ae/20240707/نتنياهو-يعقد-جلسة-تشاورية-مع-فريق-التفاوض-بشأن-صفقة-تبادل-الأسرى-تمهيدا-لإرسال-وفدين-إلى-مصر-وقطر-1090569061.html

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